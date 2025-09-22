Εκατοντάδες αστέρες του Χόλιγουντ υπογράφουν ανοιχτή επιστολή καταδικάζοντας την αποπομπή Κίμελ

Περισσότεροι από 400 αστέρες του Χόλιγουντ υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU), καταδικάζοντας την επ’ αόριστον αναστολή της εκπομπής Jimmy Kimmel Live! από την Disney, υπό την πίεση της κυβέρνησης Τραμπ .

Η επιστολή, η οποία δημοσιεύθηκε πέντε ημέρες αφότου η Disney ανέστειλε την εκπομπή του λόγω των σχολίων του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ σχετικά με τον θάνατο του δολοφονημένου ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, καλεί όλους τους Αμερικανούς να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους να εκφράζονται ελεύθερα. Αναφέρει ότι οι προσπάθειες άσκησης πίεσης σε καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και άλλους με αντίποινα για τον λόγο τους «πλήττουν την καρδιά του τι σημαίνει να ζεις σε μια ελεύθερη χώρα».

Την επιστολή υπογράφουν μεταξύ άλλων οι Τζένιφερ Άνιστον, Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζέισον Μπέιτμαν, Τζέιν Φόντα, Σελένα Γκόμεζ, Ολίβια Ροντρίγκο, Νάταλι Πόρτμαν, Μάγια Ρούντολφ, Μάρτιν Σορτ, Χοακίν Φίνιξ, Ρούνεϊ Μάρα, Μπεν Στίλερ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τζούλια Λούις-Ντρέιφους, Μάγκι Τζίλενχαλ, Μάικλ Κίτον, Ρετζίνα Κινγκ, Ντιέγκο Λούνα και Λιν-Μάνουελ Μιράντα.

«Την περασμένη εβδομάδα, ο Τζίμι Κίμελ βγήκε από τον αέρα αφού η κυβέρνηση απείλησε μια ιδιωτική εταιρεία με αντίποινα, σηματοδοτώντας μια σκοτεινή στιγμή για την ελευθερία του λόγου στο έθνος μας», αναφέρει η επιστολή. «Σε μια προσπάθεια να φιμώσει τους επικριτές της, η κυβέρνησή μας κατέφυγε στην απειλή των μέσων διαβίωσης δημοσιογράφων, παρουσιαστών τοκ εκπομπών, καλλιτεχνών, δημιουργών και ψυχαγωγών σε όλους τους τομείς. Αυτό αντιβαίνει στις αξίες πάνω στις οποίες χτίστηκε το έθνος μας και στις οποίες εγγυάται το Σύνταγμά μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Disney, Μπομπ Ίγκερ, και η συμπρόεδρος της Disney Entertainment, Ντάνα Γουόλντεν, φέρονται να πήραν την απόφαση να αποσύρουν τον Κίμελ από τον αέρα λόγω ενός σχολίου στον μονόλογό του τη Δευτέρα το βράδυ μετά τον πυροβολισμό του Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Η συμμορία των MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς και κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει πολιτικούς πόντους από αυτό», είπε. Δεν ήταν σαφές εάν ο Κίμελ υπονοούσε ότι ο ύποπτος για δολοφόνο του Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, ήταν κυριολεκτικός υποστηρικτής του MAGA ή ότι η δολοφονία ήταν μέρος μιας ευρύτερης στροφής προς τη βία στην αμερικανική πολιτική, ιδιαίτερα στη δεξιά.

Ανεξάρτητα από αυτό, το σχόλιο εξόργισε βαθιά τους υποστηρικτές του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του Μπρένταν Καρ , επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC), ο οποίος δήλωσε ότι ο Κίμελ είχε καταβάλει «συντονισμένη προσπάθεια να πει ψέματα στον αμερικανικό λαό». Ο Καρ απείλησε να αφαιρέσει τις άδειες μετάδοσης των συνεργαζόμενων εταιρειών εάν η Disney δεν «λάβει μέτρα» εναντίον του παρουσιαστή.

Αυτή η απειλή, ακολουθούμενη από την πρόωρη έναρξη της σειράς από τους συνεργαζόμενους ιδιοκτήτες Nexstar και Sinclair (και στην περίπτωση του Nexstar, την απαίτηση από τον Κίμελ να ζητήσει συγγνώμη στον αέρα και να κάνει δωρεά στην δεξιά ακτιβιστική ομάδα του Κερκ, Turning Point USA ), οδήγησε στην αναστολή της Disney. Η απόφαση προκάλεσε εκτεταμένη κατακραυγή για τη λογοκρισία – ακόμη και από συναδέλφους Ρεπουμπλικάνους όπως ο Ted Cruz – καθώς και εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της Disney .

«Βρισκόμαστε τώρα σε μια σύγχρονη εποχή Μακάρθι, αντιμετωπίζοντας ακριβώς το είδος της αυστηρής κυβερνητικής λογοκρισίας που το σύνταγμά μας απαγορεύει δικαίως», δήλωσε ο Άντονι Ντ. Ρομέρο, εκτελεστικός διευθυντής της ACLU, στο Hollywood Reporter . «Η φίμωση του Τζίμι Κίμελ και η καταστολή των μέσων ενημέρωσης μέσω αγωγών και απειλών για τις άδειές τους ξυπνούν σκοτεινές αναμνήσεις της δεκαετίας του 1950. Πρέπει να θυμόμαστε, ωστόσο, ότι ο γερουσιαστής Μακάρθι τελικά ατιμάστηκε και εξουδετερώθηκε όταν οι Αμερικανοί κινητοποιήθηκαν και του αντιτάχθηκαν. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο σήμερα, γιατί μαζί, οι φωνές μας είναι πιο δυνατές και μαζί, θα αγωνιστούμε για να ακουστούμε».

«Ανεξάρτητα από την πολιτική μας τοποθέτηση ή από το αν ασχολούμαστε με την πολιτική ή όχι, όλοι αγαπάμε τη χώρα μας», αναφέρει η επιστολή. «Συμμεριζόμαστε επίσης την πεποίθηση ότι οι φωνές μας δεν πρέπει ποτέ να φιμώνονται από εκείνους που βρίσκονται στην εξουσία – γιατί αν συμβεί σε έναν από εμάς, συμβαίνει σε όλους μας».

Μετά την αποβολή του Κίμελ, ο Καρ έχει επίσης απειλήσει ότι μπορεί να «εξετάζει» το The View, ένα άλλο talk show του ABC. Τη Δευτέρα, η συμπαρουσιάστρια της εκπομπής Γούπι Γκόλντμπεργκ απάντησε στα σχόλια: «Πιστεύατε πραγματικά ότι δεν θα μιλούσαμε για τον Τζίμι Κίμελ; Δηλαδή, έχετε παρακολουθήσει την εκπομπή τις τελευταίες 29 σεζόν; Κανείς δεν μας φιμώνει», είπε.

«Κάποιος μπορεί να πει κάτι που δεν πρέπει και να τον βγάλουν από τον αέρα», πρόσθεσε. «Αλλά η κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκήσει πίεση για να αναγκάσει κάποιον να φιμωθεί».

Διαβάστε επίσης:

Άννα Φόνσου: «Όταν στα 30 μου έμεινα χωρίς λεφτά με έσωσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη» – Τι είπε για την σχέση της με τον Ντίνο Ηλιόπουλο

Μάρω Κοντού: Έκανε ωτοστόπ σε δύο γυναίκες για να την μεταφέρουν λόγω απεργίας των ταξί – Η απίθανη ανάρτηση

Charlie Sheen: Μεξικανικό καρτέλ τον… έκοψε λόγω της τεράστιας κατανάλωσης κοκαΐνης που έκανε (video)