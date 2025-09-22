Άννα Φόνσου: «Όταν στα 30 μου έμεινα χωρίς λεφτά με έσωσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη» – Τι είπε για την σχέση της με τον Ντίνο Ηλιόπουλο

Εξομολογητική διάθεση είχε η Άννα Φόνσου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ, μιλώντας τόσο για την σχέση της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη όσο και για τον έρωτά της με τον Ντίνο Ηλιόπουλο.

Η πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου περιέγραψε πώς η Αλίκη Βουγιουκλάκη την έσωσε από την οικονομική καταστροφή, την περίοδο που είχε χωρίσει από τον σύζυγό της.

«Υπήρξαν περίοδοι στη ζωή μου που βρέθηκα χωρίς καθόλου λεφτά αλλά είχα κάτι φύλακες άγγελους στη ζωή μου. Όταν στα 30 μου έμεινα χωρίς καθόλου λεφτά, γιατί είχα χωρίσει από τον άντρα μου και έφυγα από το σπίτι, (σ.σ. με έσωσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη). Τηλεφωνώ στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και της λέω “Έμεινα στον δρόμο. Χώρισα, μου έκλεισε τη μπουτίκ, μου πήρε και το θέατρο” και μου λέει “πήγαινε στη Μεγάλη Βρετανία και έρχομαι” μέσα στη νύχτα. Έρχεται και μου λέει “θα κλείσουμε να πας στην Αυστραλία” και μου έκλεισε ένα συμβόλαιο στην Αυστραλία, πήρα και 1 εκατομμύριο (σ.σ. δραχμές) προκαταβολή και ξαναέφτιαξα τη ζωή μου», εξομολογήθηκε.

«Ήμασταν φίλες, διαφορετικές. Το “Περάστε την 1η του μηνός” για εκείνη ήταν και είπε “όχι να το παίξει η Άννα, γιατί παίζει πιο καλά κωμωδία από μένα”. Εγώ δεν ήθελα να παίξουμε μαζί γιατί θα χαλάγαμε τη φιλία μας. Ξέρω τον εαυτό μου ότι εγώ θα ήθελα τα έργα στα ψωνίστηκα, η Αλίκη θα ήθελε να το γεμίσουμε εγώ να τα άδειαζα», είπε ακόμα.

«Ο Ηλιόπουλος με ερωτεύτηκε γιατι ήμουν καλή ηθοποιός»

Παράλληλα, η Άννα Φόνσου αναφέρθηκε στον δεσμό της με τον Ντίνο Ηλιόπουλο.

«Έχω να σας πω πολλά για την προσωπική μου ζωή», άρχισε να εξομολογείται η γνωστή ηθοποιός.

«Ο Ηλιόπουλος με έκανε πρωταγωνίστρια στο Κοτοπούλου αλλά δεν με έκανε πρωταγωνίστρια γιατί με ερωτεύτηκε, με ερωτεύτηκε γιατί ήμουν καλή ηθοποιός, μου έλεγε. Ήταν γνωστή η σχέση μου μαζί του», εξομολογήθηκε.

«Δεν είναι εύκολο να γίνεις πρωταγωνίστρια στο θέατρο. Τώρα κάνουν ένα σίριαλ και νομίζουν ότι θα είναι οι πόρτες ορθάνοιχτες», σχολίασε για τα σημερινά δεδομένα, τονίζοντας ότι πάντα την ενδιέφερε το θέατρο και όχι τόσο ο κινηματογράφος.



Τα πρώτα φτωχικά χρόνια της ζωής της

«Γεννήθηκα πολύ φτωχή, ας μην ντρεπόμαστε να το πούμε, απλώς εκεί που γεννήθηκα στην Καισαριανή και οι διπλανοί φτωχοί ήταν και δεν είχα κανέναν ανταγωνισμό. Μετά πήγα στην Τήνο, όπου η γιαγιά μου ήταν καθαρίστρια στο σχολείο και με πήραν κι εμένα στις καλόγριες», εξομολογήθηκε για την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς της.

«Όταν έβγαλα τα πρώτα μου λεφτά τα έδωσα σε μία κυρία στην γειτονιά που ήταν πολύ φτωχή», δήλωσε ακόμα η Άννα Φόνσου.

Παράλληλα η Άννα Φόνσου ανέφερε ότι συνηθίζει να ξοδεύει χρήματα.

«Αν επενδύσεις σε μένα χρήματα θα τα χάσεις», είπε, τονίζοντας ότι έχει τιθασεύσει τη συνήθειά της να ξοδεύει.

Γιατί ζει στο Σπίτι του ηθοποιού

Την ίδια ώρα, η γνωστή ηθοποιός εξήγησε τον λόγο για τον οποίον ζει ακόμα στο σπίτι του «Ηθοποιού» τονίζοντας ότι το σπίτι της είναι υπό κατασκευή.

«Δεν επέστρεψα στο σπίτι μου, θέλει δύο χρόνια για να τελειώσει, έχουμε προβλήματα πολλά. Έχουμε ξοδέψει τόσα πολλά χρήματα τόσα που δεν θέλω να ξαναγυρίσω εγώ εκεί αλλά πρέπει να το τελειώσω βέβαια. Θα γίνει η πιο ωραία πολυκατοικία του Κολωνακίου. Είναι μία ιστορία για αγρίους. 51 χρόνια καθόμουν εκεί, τα πράγματά μου είναι μέσα. Δεν μπαίνω μέσα σε αυτό το σπίτι, το φοβάμαι όπως φοβάμαι τα ποντίκια», εξομολογήθηκε αρχικά, προσθέτοντας ότι τώρα μένει στο «Σπίτι του ηθοποιού».

«Το πρόβλημα είναι ότι στερώ το δωμάτιο από κάποιον που θα μπορούσε να μείνει σε μας. Πάντα σκέφτομαι τους άλλους. Αισθάνομαι ενοχές όταν παίρνω παπούτσια ακριβά, γιατί μου αρέσουν τα ρούχα και τα παπούτσια. Παίρνω και καμία φίλη μου μαζί μου που δεν έχει λεφτά και της λέω “να σου πάρω κι εσένα κάτι;” για να μπορέσω να πάρω και κανένα ταγιέρ», είπε γελώντας.

