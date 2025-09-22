Μάρω Κοντού: Έκανε ωτοστόπ σε δύο γυναίκες για να την μεταφέρουν λόγω απεργίας των ταξί – Η απίθανη ανάρτηση

Ένα απίθανο περιστατικό με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού κυκλοφόρησε στο Facebook, όταν η γνωστή ηθοποιός, λόγω της απεργίας των ταξί, ζήτησε από δύο άγνωστες γυναίκες να τη μεταφέρουν στον προορισμό της.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία μια γυναίκα δημοσίευσε φωτογραφία της με τη Μάρω Κοντού και μία φίλη της, την ώρα που η γνωστή ηθοποιός βρισκόταν στο όχημά τους.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα έγραψε στη δημοσίευσή της: «Την είδαμε να στέκεται στο δρόμο. Σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα. Μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου γιατί είχαν απεργία τα ταξί κι εμείς χατίρια δεν χαλάμε, πόσο μάλλον όταν αυτή που στο ζητάει είναι η κ. Κοντού! Που όπως λέει και ο φίλος μας ο Νίκος το σινεμά μας τραβάει όπου κι αν εικάστε».

