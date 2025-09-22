search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 18:31
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 17:48

Μάρω Κοντού: Έκανε ωτοστόπ σε δύο γυναίκες για να την μεταφέρουν λόγω απεργίας των ταξί – Η απίθανη ανάρτηση

22.09.2025 17:48
maro-kontou-8373

Ένα απίθανο περιστατικό με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού κυκλοφόρησε στο Facebook, όταν η γνωστή ηθοποιός, λόγω της απεργίας των ταξί, ζήτησε από δύο άγνωστες γυναίκες να τη μεταφέρουν στον προορισμό της.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία μια γυναίκα δημοσίευσε φωτογραφία της με τη Μάρω Κοντού και μία φίλη της, την ώρα που η γνωστή ηθοποιός βρισκόταν στο όχημά τους.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα έγραψε στη δημοσίευσή της: «Την είδαμε να στέκεται στο δρόμο. Σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα. Μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου γιατί είχαν απεργία τα ταξί κι εμείς χατίρια δεν χαλάμε, πόσο μάλλον όταν αυτή που στο ζητάει είναι η κ. Κοντού! Που όπως λέει και ο φίλος μας ο Νίκος το σινεμά μας τραβάει όπου κι αν εικάστε».

Διαβάστε επίσης:

Στάθης Μαντζώρος: «Έγινε θαύμα, η Παναγία τον έσωσε» λέει ο πατέρας του (Video)

Συγκινεί ο Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνο το βράδυ – Δυστυχώς ούτε έφυγε ούτε έμεινε» (Video)

Η Τζολί… ντρέπεται για τις ΗΠΑ: «Αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mig-31-syria-top
ΚΟΣΜΟΣ

Μέτωπο 40 χωρών-μέλη του ΟΗΕ κατά της Ρωσίας – Στηρίζουν την Εσθονία για τις φερόμενες παραβιάσεις

famellos mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίκαιρη ερώτηση Φάμελλου προς Μητσοτάκη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια

gaza 66510- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ώρα μηδέν για τη Γάζα: Δύο νοσοκομεία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω των σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών

trump starmer
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τριγμοί με ΗΠΑ λόγω Παλαιστίνης

anthropos-ton-petralonon_2209_1460-820_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Άνθρωπος των Πετραλώνων: Νέα μελέτη τον τοποθετεί στα 286.000 χρόνια – Αντιπαράθεση του ΥΠΠΟ με το ΑΠΘ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

vietnam1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Βιετνάμ κέρδισε τη «ρωσική Eurovision» - Απέσυραν την ελληνικής καταγωγής Vassy οι ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 18:29
mig-31-syria-top
ΚΟΣΜΟΣ

Μέτωπο 40 χωρών-μέλη του ΟΗΕ κατά της Ρωσίας – Στηρίζουν την Εσθονία για τις φερόμενες παραβιάσεις

famellos mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίκαιρη ερώτηση Φάμελλου προς Μητσοτάκη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια

gaza 66510- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ώρα μηδέν για τη Γάζα: Δύο νοσοκομεία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω των σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών

1 / 3