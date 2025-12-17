Μέγαρο Μαξίμου: Συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ με… ευχές και ολίγον από… μασάζ για τους αγρότες

Συνάντηση ενόψει των εορτών και όχι μόνο είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους βουλευτές της ΝΔ, τους οποίους δέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ- Δυτικών Βαλκανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε η καθιερωμένη ανταλλαγή ευχών και κουβέντα στα όρθια λίγο μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και λίγο πριν το διάλειμμα των γιορτών, το οποίο «φορτίζουν» οι κινητοποιήσεις των αγροτών που δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Κάποιοι από τους βουλευτές που πέρασαν το κατώφλι του πρωθυπουργικού μεγάρου προέρχονται από νομούς με αγροτικά μπλόκα και έχουν εκφράσει ενστάσεις και προβληματισμούς, που διατύπωσαν και στη συνάντησή τους με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσκληση του πρωθυπουργού είχε σαφή στόχο την εκπομπή μηνυμάτων ενότητας.

Στη συνάντηση, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες παρέστη σχεδόν σύσσωμη η ΚΟ της ΔΝ, μεταξύ των οποίων και οι Κώστας Σκρέκας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Σοφία Βούλτεψη, Φίλιππος Φόρτωμας, ο Γιάννης Ανδριανός, Κατερίνα Μονογυιού, Μίκα Ιατρίδη, Χριστίνα Αλεξοπούλου, Κατερίνα Παπακώστα, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Κώστας Καιρίδης, Μαρία Συρεγγέλα, Κώστας Κατσαφάδος, Γιώργος Βρεττάκος και πολλοί άλλοι.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός έκανε και δώρο στους βουλευτές δώρο ένα γούρι, το οποίο στην μία πλευρά απεικονίζει το Μέγαρο Μαξίμου και στην άλλη αναγράφει τα αρχικά του πρωθυπουργού και το 2026, ενώ ο πρωθυπουργός δέχτηκε δώρο μία γραβάτα από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Διαβάστε επίσης:

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες – Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

Πανηγυρισμοί Αυτιά για την απόφαση της Κομισιόν για τα αυτοκίνητα

Διασκεδάζει τις εντυπώσεις ο Κασσελάκης μετά τα υπονοούμενα για «τίτλους τέλους» στο ΚΗ.ΔΙ – Εγκαινίασε γραφεία στη Λιβαδειά