Το ΚΚΕ πρώτη δύναμη στην ΑΔΕΔΥ για πρώτη φορά

Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε στις εκλογές της ΑΔΕΔΥ η ΔΑΣ, η συνδικαλιστική παράταξη του ΚΚΕ, για πρώτη φορά στα 100 χρόνια ιστορίας της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Η ΔΑΣ, που χαρακτήρισε την πρωτιά της «Ιστορική στιγμή για το εργατικό κίνημα!», αναδείχθηκε πρώτη δύναμη ρίχνοντας από το βάθρο της την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΚΕ, με μεγάλη άνοδο σε ψήφους, ποσοστά και έδρες .

Η ΔΑΣ έλαβε 168 ψήφους και 22 έδρες στο ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, με ποσοστό 25,57%.

«Το αποτέλεσμα του 39ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ δυναμώνει την προοπτική, το εργατικό κίνημα να αποτελέσει το αντίπαλο δέος απέναντι σε όλες τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις και το κεφάλαιο που υπηρετούν», σημειώνει η ΔΑΣ στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

