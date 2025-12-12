Είκοσι εκατ. ευρώ θα δώσει η Ελλάδα για την αμυντική θωράκιση της Ουκρανίας

Το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η Ελλάδα στο ταμείο που συγκεντρώνονται χρήματα για την αγορά αμερικανικών όπλων που θα ενισχύσουν το Κίεβο.

Πρόκειται για το ταμείο PURL (Prioritized Ukraine Requirement List),που είναι ένας κατάλογος προτεραιοποιημένων απαιτήσεων για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η απόφαση της Αθήνας κοινοποιήθηκε αρμοδίως τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στους Αμερικανούς, οι οποίοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν επανέλθει αρκετές φορές προκειμένου να επισημάνουν την ανάγκη η Ελλάδα να μην βρεθεί στη μειοψηφούσα τάση.

Όπως επισημαίνεται από πηγές, η χρηματική συμμετοχή της Ελλάδας στο PURL είναι συμβολική στην παρούσα φάση και αναδεικνύει κατά κύριο λόγο τη βούληση της Αθήνας να εμφανιστεί ότι δεν εγκαταλείπει τη γραμμή που έχει τεθεί από την Ουάσιγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων, όπου συζητήθηκαν η αμερικανική ειρηνευτική πρόταση για το Ουκρανικό και οι αντιπροτάσεις του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

