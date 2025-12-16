Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

Κάτω από το βάρος των δημοσκοπήσεων που αντίθετα με ό,τι πίστευαν τα κυβερνητικά στελέχη, οι πολίτες εμφανίζονται να συντάσσονται στο πλευρό των αγροτών, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να κάνει μία ύστατη προσπάθεια να προσεγγίσεις των αγροτών προκειμένου να διαλυθούν τα μπλόκα πριν από τα Χριστούγεννα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χθεσινή δημοσκόπηση της Alco (Alpha), το 78% θεωρεί δικαιολογημένες τις αγροτικές κινητοποιήσεις ενώ μόλις 15% είναι αντίθετο. Στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 69% των ερωτηθέντων κρίνουν πως δε θα οδηγήσει σε δικαιοσύνη η λειτουργία της Εξεταστικής, ενώ αντίθετη άποψη έχει μόλις το 16% και το 15% δηλώνει αναποφάσιστο.

Τα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και αγροτικής ανάπτυξης μαζί με την αντιπροεδρία της κυβέρνησης κοστολόγησαν τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων και αποφάσισαν ποια μέτρα μπορούν να ικανοποιήσουν. Και αυτό γιατί τα κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι το συνολικό κόστος όσων ζητούν οι αγρότες ανέρχεται στα 7 δις ευρώ.

Χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας κάλεσε και πάλι σε διάλογο τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους , αν και η πρώτη αντίδραση των ανθρώπων που εδώ και είκοσι μέρες βρίσκονται στα μπλόκα είναι ότι οι εξαγγελίες ήταν γενικές και χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο Υπουργός πάντως χθες εμφανίστηκε ανοικτός απέναντι στους αγρότες προκειμένου να συζητήσουν το αίτημα τους για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα από τα 9,2 λεπτά που ισχύει σήμερα, με τους αγρότες να ζητούν να καθοριστεί στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα.

Ακόμα η κυβέρνηση εμφανίζεται να συζητάει το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία που ζητούν οι αγρότες καθώς και την κάλυψη στο 100% της ζημίας για τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Συζητά ακόμα ένα πακέτο οικονομικής ενίσχυσης για τις απώλειες εισοδήματος μέσα από την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών, τα οποία προέκυψαν από το νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Στρέφει ακόμα το βλέμμα της και στην μείωση του κόστους παραγωγής -στα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα.

«Καλούμε, άμεσα, τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα. Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, παρουσιάζοντας το πλαίσιο του διαλόγου.

Τι θα πει ο Μητσοτάκης στη Βουλή

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα το απόγευμα μιλά στη Βουλή, και σύμφωνα με πληροφορίες θα επιμείνει στην αντίληψή του για την αναδιάρθρωση της πρωτογενούς παραγωγής με αιχμή την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πέρασμα στην ΑΑΔΕ, κάτι που θεωρεί κομβικό σημείο για τον εκσυγχρονισμό ολόκληρου του συστήματος των επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τονίσει ότι θεωρεί τη διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με το πέρασμα στην ΑΑΔΕ ως το πρώτο βήμα για να δούμε σοβαρά τη μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα.

Τέλος, αναμένεται να σχολιάσει την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, ενταγμένη σε ένα διεθνές περιβάλλον αστάθειας, επισημαίνοντας πως η αντιπολίτευση αδυνατεί να παίξει το ρόλο της, περιοριζόμενη σε καταστροφολογία και χωρίς καμία θετική πρόταση. Για να επιμείνει ότι το πρόγραμμα της κυβέρνησής του είναι η μόνη εγγύηση για το μέλλον που θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την προοπτική της χώρας στα επόμενα χρόνια. Πάντως η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι δεν θα δεχθεί κλειστούς δρομους εξαντλώντας κάθε μορφή πίεσης από τους πολίτες και τον εμπορικό κόσμο.

«Η Κυβέρνηση να το προστατέψει και το 1%. Η προστασία των δικαιωμάτων, και νομίζω είναι ταυτοτικό δικαίωμα στον πυρήνα της Δημοκρατίας, να μπορεί ένας πολίτης να πάει στο σπίτι του, στη δουλειά του, στο χωριό του. Ακόμα και 1% των συμπολιτών μας να μην μπορεί να το ασκήσει το δικαίωμά του αυτό, οφείλουμε να προβληματιστούμε, αν μη τι άλλο. Και όπου μπορούμε να επέμβουμε, να επέμβουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση, ή μάλλον η Αστυνομία για την ακρίβεια, η Πολιτεία, εν πάση περιπτώσει, να ρυμουλκήσει τέσσερις και πέντε χιλιάδες τρακτέρ. Αλλά το να προστατεύσει ένα λιμάνι, ένα αεροδρόμιο, από το να καταληφθεί, επιχειρησιακά αυτό μπορεί να το κάνει και το κάνει» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

