Αγροτικό: Κυβέρνηση σε αδιέξοδο, γαλάζιοι βουλευτές στα κάγκελα – Μπούμερανγκ οι εισαγγελικές διώξεις 

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κυβέρνηση σε ότι αφορά το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Τα όσα συνέβησαν χθες το μεσημέρι στην Πειραιώς κατα την διάρκεια της ενημέρωσης που έκανε ο υπουργός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος δείχνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΝΔ καθώς με βάση τα όσα είπαν τα γαλάζια στελέχη, η κατάσταση έχει ξεφύγει και πλέον υπάρχει μεγάλη απόσταση από τον αγροτικό κόσμο.

Την ίδια στιγμή, το Μέγαρο Μαξίμου με ένα επικοινωνιακό τέχνασμα επιχείρησε να στείλει μήνυμα στον αγροτικό κόσμο ότι όλα προχωρούν ομαλά και ότι πολύ σύντομα θα έχουν χρήματα στους λογαριασμούς τους καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ και ένα μήνα στα μπλόκα έδειξαν να μη φοβούνται τις δικαστικές εντολές και αντίθετα εμφανίστηκαν να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Η προσέλευση στην χθεσινή ενημέρωση των βουλευτών από τον υπουργό αγροτικής Ανάπτυξης ήταν εντυπωσιακή, πράγμα που δείχνει την αγωνία των στελεχών του κυβερνώντος κόμματος να καταλάβουν τι συνέβη και ξέφυγε η κατάσταση, αλλά και πώς μπορεί να εκτονωθεί η κρίση την συγκεκριμένη στιγμή. Το κλίμα ήταν έντονο αφού οι φωνές πολλών βουλευτών ακούγονταν στους διαδρόμους.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι χρειάστηκε να προσέλθει και η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ, για να δώσουν μαζί με τον Κώστα Τσιάρα, αναλυτικές απαντήσεις τόσο για τις πληρωμές που έχουν γίνει, όσο και για αυτές που υπολείπονται.

«Σαφώς και υπάρχουν σχέδια και στρατηγική εκτόνωσης» δήλωσε ο Κ. Τσιάρας στους δημοσιογράφους, απαντώντας στο σχετικό ερώτημα που είχε θέσει νωρίτερα ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης. «Για να υπάρξει όμως θα πρέπει και η άλλη πλευρά να βρεθεί στο τραπέζι» πρόσθεσε, απευθύνοντας για άλλη μία φορά κάλεσμα για διάλογο σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

Ο κ. Τσιάρας παραδέχτηκε ότι η συζήτηση ήταν έντονη… «Υπήρχε μια έντονη έκφραση (…), ζωντάνια. Ήταν όμως ουσιαστική» τόνισε.

Πέρα από το Μάκη Βορίδη και η πρώην υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, σημείωσε ότι «όλοι οι δικοί μας είναι μέσα στα μπλόκα, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή», ενώ αναρωτήθηκε και αυτή τι έγινε και ξέφυγε η κατάσταση.

Άλλοι βουλευτές, όπως ο Φ. Παππάς εξέφρασαν επιφυλάξεις για την ορθότητα της απόφασης ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ενώ ο Τ. Σπανιάς σημείωσε ότι θα έπρεπε να μην έχει πάρει ο ΕΛΓΑ τα χρήματα που καταβλήθηκαν στους λογαριασμούς των αγροτών στην παρούσα συγκυρία. Από την πλευρά του ο Ανδρέας Κατσανιώτης υπογράμμισε ότι «και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία».

Ο Χρήστος Μπουκωρος ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός λέγοντας ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι πρωτοφανείς. «Σε πολλά έχουν δίκιο οι αγρότες. Αυτά που λέτε κύριε υπουργέ δεν τα καταλαβαίνει κανείς», ανέφερε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Τρώμε πολύ ξύλο έξω, άλλα να πούμε και τα καλά: Στην Μαγνησία το μέτρο 23 έχει πληρωθεί ικανοποιητικά».

Η Φωτεινή Αραμπατζή, που είναι μια εκ των 6 γαλάζιων βουλευτών που μίλησαν για αυθαίρετο και καταχρηστικό αποκλεισμό δικαιούχων από το «Μέτρο 23», άφησε σαφείς αιχμές κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. «Ζητάμε το αυτονόητο. Να πληρωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι. Ελέγχθηκαν κατά το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και κρίθηκαν πραγματικοί δικαιούχοι, με βούλα και υπογραφή υπουργείου» δήλωσε η βουλευτής Σερρών της Ν.Δ.. «Έπρεπε να προηγηθεί ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιοι πληρώθηκαν, τι ποσά πήραν, ποιοι δεν πληρώθηκαν και για ποιους λόγους. Το λέω γιατί κάποιοι βιάστηκαν να πουν ότι είμαστε βιαστικοί…» πρόσθεσε η κ. Αραμπατζή.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τους διαβεβαίωσε πάντως ότι βασικά αιτήματα που σχετίζονται με το κόστος παραγωγής έχουν ικανοποιηθεί, τονίζοντας ότι αιτήματα «μαξιμαλιστικά», που υπερβαίνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας και τους κανόνες των Βρυξελλών, δεν μπορούν να γίνουν δεκτά.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες εμφανίζονται ανυποχώρητοι ενώ η εισαγγελική εντολή για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων διαμαρτυρόμενων αγροτών, φαίνεται ότι λειτούργησε προς άλλη κατεύθυνση από αυτή που περίμενε η κυβέρνηση.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο μέγαρο Μαξίμου παρουσία του πρωθυπουργού και στην οποία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής και ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωαν. Καββαθάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την πορεία της υπόθεσης και ειδικά για τις πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα αλλά και για όσες έχουν δρομολογηθεί έως τα τέλη του μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός έθεσε τρεις προτεραιότητες στα κυβερνητικά στελέχη:

Nα γίνουν οι πληρωμές χωρίς καμία καθυστέρηση

Να σταλεί μήνυμα ότι είναι ανοιχτός σε συνάντηση με αντιπροσωπεία των διαμαρτυρόμενων αγροτών μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα

με αντιπροσωπεία των διαμαρτυρόμενων αγροτών μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα Να συγκροτηθεί μία αντιπροσωπεία παραγωγών και κτηνοτρόφων και να κωδικοποιηθούν τα αιτήματα που προβάλλονται πανελλαδικά

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένα μέτρο που εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο του επαναπροσδιορισμού επιδότησης ποσοτήτων πετρελαίου του αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια και η επέκταση του προγράμματος «Γαία» που εξασφαλίζει χαμηλή τιμή ρεύματος στα 9,2 λεπτά/kWh.

Επίσης, προ διημέρου, ο πρωθυπουργός άνοιξε και παράθυρο συνεννόησης με την Κομισιόν για κάποια επιδότηση των παραγωγών που φέτος ζημιώνονται λόγω των πολύ χαμηλών τιμών αγοράς των αγροτικών προϊόντων, αν και κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι δεν πρέπει να αναμένεται κάτι θεαματικό.

