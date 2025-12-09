Κυβέρνηση – αγρότες: Μετωπική σύγκρουση χωρίς επιστροφή και γαλάζιες αντιδράσεις για την αδυναμία λύσης

Η κυβέρνηση εγκατέλειψε την τακτική των ήπιων τόνων προς τους αγρότες, δείχνοντας το άλλο πρόσωπό της, ενώ παράλληλα θεωρεί ότι η κοινωνία θα στραφεί εναντίον τους από την στιγμή που πέρασαν τις κόκκινες γραμμές. Αλλά την ίδια ώρα οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ για της αδυναμία της να δώσει λύσεις πληθαίνουν με τελευταία τη χθεσινοβραδινή παρέμβαση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος ζήτησε από το Μαξίμου να δώσει ένα τέλος στην κόντρα με τους αγρότες.

Χθες, με αφορμή τα επεισόδια τα οποία συνέβησαν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, οι αγρότες παραπέμφθηκαν με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης,

Η κυβέρνηση, ουσιαστικά, κάνει πράξη την προειδοποίηση που είχε απευθύνει ότι η κατάληψη κρίσιμων υποδομών, όπως αεροδρόμια, λιμάνια και τελωνεία, όπως και το κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων, συνεπάγεται την «άμεση εφαρμογή του νόμου».

Το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχο καθώς αντιλαμβάνεται ότι οι αγρότες έχουν αποφασίσει να μην υποχωρήσουν και να το φτάσουν μέχρι τέλους. Την ίδια ώρα, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος εμφανίζονται διχασμένοι, αφού κάποιοι θεωρούν ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι χαμηλοί τόνοι, ενώ άλλοι επιμένουν ότι με αυτό τον τρόπο μπορούν να εξαπλωθούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών.

Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι με την στάση που κρατούν όσοι βρίσκονται στα μπλόκα θα έρθουν μοιραία απέναντι στους πολίτες, ειδικά αν οι κινητοποιήσεις φτάσουν μέχρι τα Χριστούγεννα. Λένε, μάλιστα, ότι ο μοναδικός τρόπος για να εκτονωθεί η κατάσταση είναι να ξεκινήσει ένας καλόπιστος διάλογος με αιτήματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά.

Ο Πρωθυπουργός μιλώντας, μάλιστα, χθες σε συνέδριο για την Υγεία έδωσε το στίγμα των προθέσεων του λέγοντας «Θα ξαναπώ ότι πρέπει όλοι να αναλογιστούν ότι μερικές φορές οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις ενδεχομένως να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα.

Το λέω αυτό διότι η πόρτα και η δική μου αλλά και του Υπουργείου και του Αντιπροέδρου, που έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα, είναι πάντα ανοιχτή. Θα ήταν καλό αυτός ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι με τους δρόμους κλειστούς».

Και πρόσθεσε :«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη ασάφεια, η οποία δεν εξυπηρετεί και την προσπάθεια μας να καθίσουμε μαζί να σχεδιάσουμε επόμενα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν για τον παραγωγικό τομέα».

Όπως εκτιμούν κυβερνητικά στελέχη, εάν και εφόσον εκτονωθεί η ένταση, οι δύο πλευρές αναμένεται να βρεθούν για να συζητήσουν μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα.

Μέχρι τότε η κυβέρνηση θα δώσει αγώνα για να καταβληθούν περίπου τα μισά από το 1,2 δισ. των ενισχύσεων που απομένουν για τη στήριξη τους, δηλαδή περίπου 600 εκατ. ευρώ, και που προγραμματίζεται να εξοφληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Τα επόμενα εικοσιτετράωρα οι δικαιούχοι ενδέχεται να δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό χρήματα από το «Μέτρο 23» (ενισχύσεις για παραγωγούς, που υπέστησαν ζημιές λόγω φυσικών καταστροφών), ύψους περίπου 180 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε όλους όσους ζητούν περαιτέρω ενισχύσεις στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, είτε κόντρα στους κανόνες των Βρυξελλών, με αποτέλεσμα να ζητηθούν εν συνεχεία πίσω, είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό, ανέφερε: «Εδώ είμαστε. Αλλά σε ένα κλίμα συνεννόησης και όχι με «τυφλές» διαμαρτυρίες», αφήνοντας ένα «παράθυρο ανοιχτό» για επιπλέον παροχές, εντός όμως των δημοσιονομικών ορίων.

Από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας εκτός από την χρονική επέκταση του φθηνού αγροτικού ρεύματος (πρόγραμμα «Γαία»), τόνισε ότι συζητείται ο επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων αγροτικού πετρελαίου για κάθε καλλιέργεια, «και έτσι, έμμεσα να προσδιορίζεται η επιστροφή του ΕΦΚ».

Εν τω μεταξύ το Μέγαρο Μαξίμου εμμέσως πλην σαφώς, απάντησε χθες και στον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή που ζήτησε από την κυβέρνηση «να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι τους»… Ανταπέδωσε τα «πυρά», υπενθυμίζοντας ότι το… «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» ως πρακτική υιοθετήθηκε επί διακυβέρνησης του.

«Δυστυχώς, το «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» δεν ήταν καινούργιο (…). Η Κυβέρνηση αυτή έχει την εντελώς αντίθετη λογική. Δίνει όσα παραπάνω μπορεί από λεφτά που υπάρχουν. Πραγματικά υπάρχουν, όχι από λεφτά που δεν υπάρχουν και λέμε ότι υπάρχουν. Δηλαδή από έσοδα τα οποία δημιουργούνται, από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

