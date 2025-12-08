Μητσοτάκης για αγρότες: Υπάρχει κίνδυνος να στραφεί η κοινωνία εναντίον τους (Live)

Νέο μήνυμα προς τους αγρότες που βρίσκοντααι στα μπλόκα έστεικε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτησή του με τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Υγεία Πάνω Απ’ Όλα».

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός, ερωτηθείς για τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, σημείωσε ότι «η μεγάλη αλλαγή που κάνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ – επώδυνη, καθυστερημένη και με πολιτικό κόστος – είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τον πρωτογενή τομέα της επόμενης μέρας, γιατί δεν γίνεται να μην πληρώνονται οι έντιμοι αγρότες αυτά που δικαιούνται, γιατί τα χρήματα χάνονταν σε ένα σύστημα που είχε στηθεί με κανόνες άλλης εποχής».

Ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η πόρτα της κυβέρνησης για διάλογο με τους αγρότες είναι πάντα ανοιχτή, ωστόσο είπε ότι καλό θα είναι ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς, προσθέτοντας ότι «ακραίες κινητοποιήσεις μπορεί να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα». Επίσης, στο πλαίσιο του διαλόγου ζήτησε από τους αγρότες «συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα», προκειμένου, όπως είπε, «να δούμε στο πλαίσιο ευρωπαϊκών περιορισμών τι μπορούμε να κάνουμε».

