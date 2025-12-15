search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

15.12.2025 06:20

Τρακτέρ σαν… χριστουγεννιάτικα δένδρα: ετοιμάζονται να στολίσουν στους δρόμους οι αγρότες 

15.12.2025 06:20
agrotes trakter

 Χριστούγεννα στα μπλόκα  φαίνεται ότι θα κάνουν οι αγρότες αφού όπως δείχνουν όλα  για την ώρα δεν υπάρχει κανένα σημείο επαφής με την κυβέρνηση με βάση τα 13 αιτήματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έστειλε η συντονιστική επιτροπή των μπλόκων στον πρωθυπουργό. 

Το όχι των αγροτών  να συναντηθουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έφερε  όχι μόνο αμηχανία στην κυβέρνηση αλλά  και σοβαρό προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου καθώς για πρώτη φορά αντιλαμβάνονται ότι  τα τρακτέρ μπορεί να παραμείνουν  στους δρόμους ακόμα και την νέα χρόνια. 

Όπως υποστηρίζουν μάλιστα πολιτικοί παράγοντες η απαξίωση που έδειξε ο πρωθυπουργός απέναντι στους ανθρώπους που βρίσκονται τόσες μέρες στα μπλόκα λέγοντας τους ότι δεν γνωρίζει τα αιτήματα τους τους εξαγρίωσε ακόμα περισσότερο .

Πάντως από κυβερνητικής πλευράς  οι πληροφορίες λένε ότι  από χθες  που έφτασε η λίστα με τα αιτήματα των αγροτών, στο Μέγαρο Μαξίμου, η αντιπροεδρία της κυβέρνησης, το ΥΠΟΚ και το ΥπΑΑΤ  τα κοστολογούν  προκειμένου να δουν τι θα απαντήσουν στους αγρότες. 

Για την ώρα – και ενώ η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί – πολλά από  τα αιτήματα που υπάρχουν στην λίστα χαρακτηρίζονται ως «μαξιμαλιστικά» ενώ άλλα, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν καθώς είναι εκτός προυπολογισμού. Μάλιστα οι ίδιοι άνθρωποι επισημαίνουν ότι τα αιτήματα των αγροτών κοστίζουν δισεκατομμύρια  και άρα  δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. 

Ο  Κυριάκος Μητσοτάκης στο Κυριακάτικο μήνυμα του  ανέφερε  ότι  “μελετάται μία επιπλέον δέσμη μέτρων ενίσχυσης, τα οποία κυρίως θα βασίζονται σε πόρους από την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών τα οποία προέκυψαν από το νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις”. “Πάντα, όμως, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες” όπως ξεκαθάρισε.

Κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι  τα θέματα που μπορούν να συζητηθούν είναι  : 

•       H  αλλαγή στην περίμετρο του προγράμματος, ως προς πλαφόν επιστροφής ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο ήδη αυξήθηκε κατά 50% τον περασμένο Νοέμβριο, με στόχο να επιτρέψει την ταχύτερη και ευρύτερη αποζημίωση των αγροτών. 

•       H επέκταση του προγράμματος ειδικής τιμολογιακής ρύθμισης «Γαία», σχετικά με τη σταθερή κλειδωμένη τιμή στο αγροτικό ρεύμα (9,2 λεπτά την κιλοβατώρα). 

Την ίδια στιγμή ένα πάγιο αίτημα των αγροτών  που είναι , το σενάριο για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία,, δείχνει να απομακρύνεται εξαιτίας τεχνικών λόγων, ενώ  για  το αίτημα για “εγγυημένη χαμηλή τιμή δεν γίνεται λόγος

Ακόμα  και παρά τις διαφωνίες  και των κυβερνητικών βουλευτών  το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζει  ότι η μεταρρύθμιση για “εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ένταξής του στην ΑΑΔΕ” είναι αδιαπραγμάτευτη. “Πρόκειται για τον καταλύτη που θα εκσυγχρονίσει συνολικά τον πρωτογενή τομέα στη χώρα. Με αποτέλεσμα από τη μία πλευρά, τα κοινοτικά κονδύλια να ενισχύουν, επιτέλους, την εθνική παραγωγή. Αλλά και οι έντιμοι αγρότες να εισπράττουν, κάθε χρόνο, περισσότερα χρήματα” σημείωσε χθες ο Κ. Μητσοτάκης.

Η κατάσταση μοιάζει πλέον αδιέξοδη καθώς οι αγρότες είναι ιδιαίτερα θυμωμένοι από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης. Το Μέγαρο Μαξίμου  ακολουθώντας την πάγια τακτική του επιχειρεί να βάλει  τον αγροτικό κόσμο απέναντι στην κοινωνία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλιστα στην ανάρτηση του ανέφερε ότι τα μπλόκα που στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων οδηγούν στην υπονόμευση των αιτημάτων των αγροτών και πρόσθεσε ότι όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία”.

Το κυβερνητικό επιτελείο προφανώς επιθυμεί   να υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις όπως η χθεσινή θεσμικών φορέων  της παραγωγής, της βιομηχανίας, της μεταποίησης, του εμπορίου και των εξαγωγών της Βόρειας  Ελλάδας με την οποία θέλησαν να στείλουν μήνυμα ότι η άρνηση διαλόγου υπονομεύει την εθνική παραγωγική και εξαγωγική προσπάθεια. 

