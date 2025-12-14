«Εθνική συναίνεση» για τους υδρογονάνθρακες ζήτησε ο Παπασταύρου

Μέγιστη εθνική συναίνεση στον τομέα ανάπτυξης των υδρογονανθράκων ζήτησε ο Σταύρος Παπασταύρου καλώντας τις πολιτικές δυνάμεις να αφήσουν το ζήτημα αυτό εκτός.

«Μη μαλώσουμε γι’ αυτό, να μαλώσουμε για όλα τα άλλα. Θα μας πάει σε άλλο επίπεδο σαν χώρα. Τόσες χώρες το έχουν εκμεταλλευτεί. Εμείς όχι; Δέσμιοι στην μιζέρια μας;», διερωτήθηκε και σχολίασε πως έχει τη συντριπτική αποδοχή της ελληνικής κοινωνίας, αλλά κυρίως εάν αποδειχθεί ότι τα κοιτάσματα είναι εμπορευματικά εκμεταλλεύσιμα, τότε θα ωφεληθούν όλοι, όλη η πατρίδα.

Κόστος ενέργειας

Στην κριτική που δέχθηκε για το υψηλό κόστος ενέργειας, υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός το έθεσε στο ανώτατο δυνατό πλαίσιο και σημείωσε πως αύριο για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συζητήσει ένα πλαίσιο προτάσεων. «Στα ενεργειακά δίκτυα αναφέρομαι. Μην είμαστε μικρόψυχοι, να αναγνωρίσουμε τις επιτυχίες της ελληνικής κυβέρνησης», είπε και συμπλήρωσε πως κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση άφθονης και προσιτής ενέργειας για κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση.

Chevron και ExxonMobil

«Η ενεργός δραστηριοποίηση στην ελληνική επικράτεια των δύο μεγαλύτερων διεθνώς εισηγμένων ενεργειακών κολοσσών αυξάνει τη σταθερότητα, επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της χώρας και δημιουργεί ένα ευρύτερο δίχτυ ενεργειακής προστασίας», είπε και αναφερόμενος στον «Κάθετο Διάδρομο», υποστήριξε πως δημιουργεί αρτηρία ανάπτυξης και προόδου, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην καρδιά αυτής της αλληλουχίας.

Κριτική

Στο «υψηλό κόστος της ενέργειας» και τις ενεργειακές συμφωνίες αναφέρθηκε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ και έκανε λόγο για έλλειμμα ενημέρωσης. «Πότε έγιναν αυτές οι συμφωνίες; Πότε τις μάθατε; Εμείς δεν τις γνωρίζουμε ακόμη. Ανακοινώθηκαν σε φιέστες και συνέδρια μακριά από εδώ, δεν είχαμε καμία ενημέρωση, πολλώ μάλλον διαβούλευση», ανέφερε με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αναφέρει ότι δεν υπάρχει κρατική συμφωνία που να μην έρθει στο ελληνικό Κοινοβούλιο. «Μην βάζουμε ψήγματα αδιαφάνειας και δηλητήριο. Είπατε πως υπάρχει θέμα διαφάνειας. Αφού θα έρθει στη Βουλή!», διαβεβαίωσε.

«Ενεργειακή φτώχεια» κατήγγειλε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Μίλτος Ζαμπάρας. «Προσπαθείτε να χτίσετε ένα success story στα ενεργειακά. Όμως πρόκειται για πολιτική δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ», ανέφερε, ενώ από το ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι «το ρεύμα είναι πανάκριβο. Το μίγμα δεν στηρίζεται σε εγχώριες πηγές».

