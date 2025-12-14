Φλωρίδης: «Η τοξικότητα μέρους του πολιτικού συστήματος προκαλεί απαξίωση της Δικαιοσύνης»

«Η Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει μια κρίση, όμως τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει, καθώς οι πολιτικές δυνάμεις προσπαθούν να μεταφέρουν τις δικές τους αδυναμίες στην Δικαιοσύνη και η τοξικότητα μέρους του πολιτικού συστήματος προκαλεί απαξίωση της Δικαιοσύνης», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατά τον χαιρετισμό του στις εργασίες της ετήσια γενικής συνέλευσης των μελών της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

Και προσέθεσε ο κ. Φλωρίδης ότι «αντί το πολιτικό σύστημα να δει τα προβλήματά του, τα μεταφέρει στην Δικαιοσύνη και προσπαθεί να απαξιώσει και να υποτάξει την Δικαιοσύνη».

Δεν παρέλειψε ο υπουργός Δικαιοσύνης να τονίσει ότι «όταν οι πολιτικοί συλλήβδην απαξιώνουν την Δικαιοσύνη, αυτό επιφέρει καίριο πλήγμα στην Δημοκρατία και ας αφήσουμε την Δικαιοσύνη ανεπηρέαστη να κάνει την δουλεία της, όπως το κάνει τόσα χρόνια».

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης απαντώντας σε σχετική αναφορά του προέδρου της Ένωσης Ευάγγελου Μπακέλα, αποδέχθηκε ότι δεν είναι καλή η αναλογία μεταξύ του αριθμού των εισαγγελέων και του πληθυσμού, σε αντίθεση με αυτή (αναλογία) των δικαστών που είναι θετική και όπως επισήμανε «δεν το πήραμε είδηση αμέσως» προσθέτωντας ότι θα αποδεχθεί τις προτάσεις της Ένωσης και ότι θα υπάρξει λύση.

Ευάγγελος Μπακέλας

Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Μπακέλας αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχονται εισαγγελείς και δικαστές για τις υποθέσεις που χειρίζονται, ανέφερε:

«Την περίοδο αυτή βιώνουμε ιδιαίτερα αμφισβήτηση και απαξίωση του έργου των εισαγγελέων που πλήττουν την ίδια την υπόσταση της Δικαιοσύνης και κατ΄ επέκταση της ίδιας της δημοκρατίας.

Παρατηρούνται ευθείες επιθέσεις σε βάρος της Δικαιοσύνης γενικά, αλλά και σε βάρος συγκεκριμένων δικαστών και εισαγγελικών λειτουργών, οι οποίοι στοχοποιούνται από διαδίκους, συνηγόρους διαδίκων, θεσμικούς φορείς, πολιτικά ή μη πρόσωπα με δημόσιες απαξιωτικές επικοινωνιακού τύπου δηλώσεις και ισχυρισμούς, που αμφισβητούν νόμιμες και επιβαλλόμενες υπηρεσιακές ενέργειες λειτουργών της Δικαιοσύνης.

Οι επιθέσεις αυτές καταδεικνύουν ηθελημένη παράβλεψη ή μη συγγνωστή άγνοια του νόμου, της δομής των εισαγγελιών και του τρόπου λειτουργίας της εισαγγελικής αρχής και αποβλέπουν προφανώς στην προβολή και τη δημιουργία εντυπώσεων και τον αποπροσανατολισμό των πολιτών.

Θεωρούν, κάποιοι, ότι με την υποβολή και μόνο ενός αιτήματος (νόμιμου ή μη), αυτό πρέπει να ικανοποιηθεί αυτόματα, ακόμη και αν δεν προβλέπεται στο νόμο ή πρέπει να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία από αυτή που οι ίδιοι προσπαθούν να επιβάλουν.

Παρατηρείται επίσης το παράδοξο, και όχι μόνο, φαινόμενο στην ίδια υπόθεση να καταγγείλετε ανύπαρκτη παρέμβαση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης σε συναδέλφους κατώτερων βαθμών και ταυτόχρονα να υποβάλλονται μετά επιτάσεως από τους ίδιους αιτήματα για παρέμβαση και επειδή όπως είναι φυσικό, αυτά δεν ικανοποιούνται, αφού δεν νοείται τέτοια παρέμβαση, να καταγγέλλεται, πολλές φορές και πιο έντονα η μη παρέμβαση.

Πρόσφατα όμως, με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση (σ.σ.: σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών), είδαμε έντονες διαμαρτυρίες για την ταχύτατη επεξεργασία δικογραφίας από εισαγγελέα που ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης αξιολόγησης και εκτίμησης που συγκεντρωθέντος κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης αποδεικτικού υλικού.

Για πρώτη φορά η ταχύτητα επεξεργασίας στις δικογραφίες αντιμετωπίστηκε αρνητικά, γεγονός που προκαλεί έκπληξη αλλά και εγείρει υπόνοιες περί πραγματικής στόχευσης.

Προφανώς αυτή δεν εξυπηρετούσε σκοπιμότητες κάποιων εκ των διαμαρτυρομένων, οι οποίοι έχοντας σχετική «τεχνογνωσία», παρέσυραν δυστυχώς πολλούς.

Τα φαινόμενα αυτά είναι απαράδεκτα, δεν ωφελούν ουσιαστικά και πρέπει να εκλείψουν η στοχοποίηση των λειτουργών της Δικαιοσύνης, δεν πρόκειται να επιφέρει τις επιδιωκόμενες παρενέργειες, δηλαδή τον εκφοβισμό και την αποθάρρυνση τους, κατά τη νόμιμη άσκηση των καθηκόντων τους».

Τηλεοπτικής δίκες

Σε άλλο σημείο ο πρόεδρος της Ένωσης, αναφερόμενος στην υποκατάσταση της Ποινικής Δικαιοσύνης, επισήμανε:

«Καταγράφεται σε πολλές περιπτώσεις συντονισμένη προσπάθεια δημιουργίας υπερβολικής δημοσιότητας και ευρύτερης κοινωνικής συμπαράταξης υπέρ κάποιου διαδίκου σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, με τη χρησιμοποίηση και συνδρομή μέσων μαζικής επικοινωνίας και επιλεκτική παρουσίαση και αξιολόγηση των κατ΄ ιδίαν αποδεικτικών μέσων, αναλυτική παράθεση στοιχείων με ειδικές αναφορές σε αυτά, έμμεση ή και άμεση αποκάλυψη των στοιχείων ταυτότητας θυμάτων και κατηγορουμένων ακόμη και ανηλίκων κρίσης και επιχειρήματα κατά παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας και της μυστικότητας της διαδικασίας, στο πλαίσιο και υπό τη μορφή «τηλεοπτικής δίκης», υποκαθιστώντας την εκκρεμή ποινική διαδικασία.

Οι απαράδεκτες και καταχρηστικές αυτές συμπεριφορές που στοχεύουν αποκλειστικά ή έχουν ως αποτέλεσμα τη ματαίωση του σκοπού της ποινικής δίκης, που δεν είναι άλλος από την έκδοση ορθών και δίκαιων αποφάσεων σε εύλογο χρονικό διάστημα, πρέπει να αποκοπούν και να αποκατασταθεί η ισορροπία και ευταξία στο ευαίσθητο πεδίο της ποινικής δίκης, με τη συνδρομή όλων μας.

Αυτονόητο είναι αλλά και πρέπει να σημειωθεί ότι «πορίσματα», τα οποία εκδίδονται με την απαράδεκτη συνεχή συμμετοχή των διαδίκων και των συνηγόρων τους και την επιλεκτική παρουσίαση στοιχείων της δικογραφίας δεν έχουν θέση στην ποινική διαδικασία και δεν επηρεάζουν ούτε κατ΄ ελάχιστο τη διαμόρφωση κρίσης των εισαγγελικών λειτουργών».

Ψήφισμα

Κατά το πέρας της γενικής συνέλευσης εκδόθηκε ομόφωνο ψήφισμα των μελών της Ένωσης στο οποίο «καταδικάζουν κάθε προσπάθεια απαξίωσης και στοχοποίησης των εισαγγελικών λειτουργών, με αφορμή τους χειρισμούς τους σε συγκεκριμένες υποθέσεις» και «προτρέπουν την πολιτεία να λάβει άμεσα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία τους, ώστε οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης να επιτελούν το λειτούργημα τους, υπό συνθήκες πλήρους ασφαλείας και ελευθερίας».

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

«Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, κατά την 40η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2025, ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν τα εξής:

1. ΤΟΝΙΖΟΥΝ ότι η ανεξαρτησία των λειτουργών της Δικαιοσύνης αποτελεί θεμέλιο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και ΚΑΛΟΥΝ όλους τους κοινωνικούς εταίρους να κατανοήσουν τη σημασία της και να τη θωρακίσουν έμπρακτα.

2. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ ότι η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των δικαστηρίων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή εκδίκαση των υποθέσεων και τη νηφάλια και ορθή δικαστική κρίση και ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΝ την πολιτεία να λάβει άμεσα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία τους, ώστε οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης να επιτελούν το λειτούργημα τους, υπό συνθήκες πλήρους ασφαλείας και ελευθερίας.

3. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ κάθε προσπάθεια απαξίωσης και στοχοποίησης των εισαγγελικών λειτουργών, με αφορμή τους χειρισμούς τους σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΥΝ ότι τέτοιου είδους πρακτικές δεν προσήκουν σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, που σέβεται τη συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου, διαπνέεται από τον βασικό κανόνα της διάκρισης των λειτουργιών και αυτοαποκαλείται «ευνομούμενο» και ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ότι δεν πρόκειται να επιφέρουν τις επιδιωκόμενες παρενέργειες, δηλαδή τον εκφοβισμό των εισαγγελικών λειτουργών και την αποθάρρυνσή τους κατά τη νόμιμη άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά και τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την εισαγγελική αρχή και τη Δικαιοσύνη εν γένει, καθόσον οι Έλληνες Εισαγγελείς δεν επηρεάζονται από ευθείες ή έμμεσες απειλές, πιέσεις και εκφοβισμούς, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, αλλά ασκούν το λειτούργημά τους και θα συνεχίσουν να το πράττουν, με βάση τον νόμο και τη συνείδησή τους, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, με αυταπάρνηση και κυρίως με παρρησία, λειτουργώντας ως εγγυητές των ελευθεριών του πολίτη.

4. ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ την έντονη αντίθεση τους στην επιχειρούμενη μετάταξη Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στις Εισαγγελικές Αρχές των Δικαστηρίων της Χώρας, η οποία τυγχάνει ευθέως αντίθετη στο Σύνταγμα και ιδίως στην παράγραφο 6 του άρθρου 88 αυτού και επομένως προϋποθέτει την προηγούμενη, μέσω συνταγματικής αναθεώρησης, τροποποίηση αυτής.

5. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ στην πολιτεία ότι εγγύηση για την εξασφάλιση της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των λειτουργών της Δικαιοσύνης αποτελεί και η χορήγηση αποδοχών, που να είναι επαρκείς για να εξασφαλίσουν αφενός μεν την αξιοπρεπή διαβίωση αυτών, δηλαδή τη διαβίωσή τους κατά τρόπο συνάδοντα προς το κύρος του λειτουργήματος που ασκούν και την αποστολή τους ως οργάνων της τρίτης πολιτειακής εξουσίας, λαμβανομένου υπόψη ότι από το άρθρο 89 παρ. 1 του Συντάγματος επιβάλλεται η αποκλειστική απασχόλησή τους με την απονομή του δικαίου και αφετέρου την απερίσπαστη εκ μέρους τους άσκηση των δικαιοδοτικών τους καθηκόντων.

6. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ότι η υποστελέχωση των Εισαγγελιών της χώρας, τόσο σε επίπεδο εισαγγελικών λειτουργών, όσο σε επίπεδο δικαστικών υπαλλήλων, αποτελεί βασικό πρόβλημα της λειτουργίας τους, μόνιμη παθογένεια του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης και ανασταλτικό παράγοντα της επιτάχυνσης απονομής της και ΖΗΤΟΥΝ την κάλυψη των κενών για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους.

7. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος να αναλάβει όλες τις αναγκαίες δράσεις, για την ανάδειξη και ικανοποίηση των προτάσεων και αιτημάτων του κλάδου».

Διαβάστε επίσης:

Αποστολάκη: «Διεύρυνση ανισοτήτων και παρασιτική ανάπτυξη το αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών»

Κουτσούμπας σε αγρότες στη Φθιώτιδα: «Να κρατήσετε ως κόρη οφθαλμού την ενότητά σας – Να συνεχίσετε μέχρι το τέλος»

Μητσοτάκης για το μακελειό στο Σίδνεϊ: «Αντισημιτισμός και μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»