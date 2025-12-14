Μητσοτάκης για το μακελειό στο Σίδνεϊ: «Αντισημιτισμός και μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»

Συγκλονισμένος δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ, σε ανάρτησή του στο X. «Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία. Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας» γράφει ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του στο Χ.

Deeply shocked by today’s attacks in Sydney during Hanukkah celebration. I condemn this violence in the strongest terms. We stand in solidarity with the Jewish communities everywhere. Antisemitism and hatred have no place in our societies. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 14, 2025

