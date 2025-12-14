search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 15:25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14.12.2025 14:43

Μητσοτάκης για το μακελειό στο Σίδνεϊ: «Αντισημιτισμός και μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»

14.12.2025 14:43
Συγκλονισμένος δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ, σε ανάρτησή του στο X. «Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία. Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας» γράφει ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του στο Χ.

agrotes_koutsoumpas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας σε αγρότες στη Φθιώτιδα: «Να κρατήσετε ως κόρη οφθαλμού την ενότητά σας – Να συνεχίσετε μέχρι το τέλος»

pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Χιλετζάκη: Τι φοβάται η κυβέρνηση και συνεχίζει να ταυτίζεται μαζί του

ZELENSKI_SUNODOS_NATO
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Βερολίνο Γουίτκοφ και Κούσνερ ενόψει της κρίσιμης συνάντησης για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», λέει ο Ζελένσκι

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Το παιχνίδι Άρης – Ολυμπιακός κυριαρχεί στις αναμετρήσεις της 14ης αγωνιστικής

mitsotakis_0112_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το μακελειό στο Σίδνεϊ: «Αντισημιτισμός και μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»

tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

la-scacciata-974241 (1)
CUCINA POVERA

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

moutsinas
LIFESTYLE

Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση - Δεν χρειαζόμουν όλα τα χρήματα που έπαιρνα από αυτή»

