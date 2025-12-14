Μητσοτάκης για το μακελειό στο Σίδνεϊ: «Αντισημιτισμός και μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συγκλονισμένος δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ, σε ανάρτησή του στο X. «Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός
«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία. Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας» γράφει ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του στο Χ.
