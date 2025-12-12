«Γέφυρες» στους αγρότες ρίχνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με στόχο την άρση των μπλόκων έως τα Χριστούγεννα

Παρουσία των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ – αρκετοί από τους οποίους διαμαρτυρήθηκαν με σφοδρότητα την περασμένη Τετάρτη – για την διαχείριση του αγροτικού θέματος από την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα προς τους αγρότες δηλώνοντας έτοιμος, εφόσον σχηματίσουν ένα αντιπροσωπευτικό όργανο με ενιαία αιτήματα, να τους δεχτεί άμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του θα απευθύνει νέο κάλεσμα στους αγρότες για διάλογο, εφόσον σχηματίσουν ένα αντιπροσωπευτικό όργανο με ενιαία αιτήματα. Πάντως, η χθεσινή πρώτη συνάντηση αντιπροσωπείας παραγωγών και κτηνοτρόφων από την Κρήτη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκη και τον ΥπΑΑΤ Κ. Τσιάρα, δεν έφερε θετικά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα, οι αγρότες να δηλώσουν ότι θα συνεχίσουν ακάθεκτοι τις κινητοποιήσεις. Το ίδιο σήμα στέλνεται από τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν πάντως ότι η επαναπροσέγγιση του αγροτικο-κτηνοτροφικού κόσμου κρίνεται ως ένα δύσκολο «στοίχημα» για το κυβερνών κόμμα καθώς τα πράγματα έχουν φτάσει στα άκρα.

Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία εικοσιτετράωρα το Μέγαρο Μαξίμου έχει κρυφτεί πίσω από το αφήγημα ότι οι αγρότες δεν θέλουν να προσέλθουν στον διάλογο με την κυβέρνηση καθώς δεν υπάρχει συντονιστική επιτροπή. Προφανώς, υπάρχει η απάντηση ότι εάν η κυβέρνηση ήθελε να σταματήσει τα μπλόκα θα μπορούσε να καλέσει εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων από τα σημεία κλειδιά των κινητοποιήσεων.

Όμως όπως φαίνεται και αυτό το αφήγημα εντάσσεται στην επικοινωνιακή διαχείρηση του θέματος καθώς η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει στην κοινή γνώμη ότι αυτή θέλει τον διάλογο αλλά οι αγρότες δεν προσέρχονται στο τραπέζι των συνομιλιών. Με λίγα λόγια τους δείχνει απέναντι στην κοινωνία ως υπεύθυνους για τα όποια προβλήματα στον αγροτικό κόσμο, παραβλέποντας το γεγονός ότι ανάμεσα τους βρίσκονται και στελέχη της ΝΔ που θα μπορούσαν κάτω από ειδικές συνθήκες να έχουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή.

Πάντως, σήμερα στην συνεδρίαση της ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος αναμένεται να πάρουν τον λόγο όσοι βουλευτές το επιθυμούν προκειμένου να εκτονωθει το κλίμα.

Το Μέγαρο Μαξίμου ευελπιστεί ότι στην συνεδρίαση δεν θα υπάρξουν σφοδρές ενστάσεις για τον χειρισμό του θέματος, εξ αιτίας του πανηγυρικού κλίματος που υπάρχει για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο κυβερνητικός στόχος παραμένει να τελειώσουν τα μπλόκα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Στην κατεύθυνση αυτή, τα κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι όσο πιο γρήγορα γίνει η διενέργεια των διασταυρωτικών ελέγχων για τους 44.000 αγρότες και κτηνοτρόφους που αποκλείστηκαν από τις πληρωμές για την βασική επιδότηση τον Νοέμβριο, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες υπάρχουν οι αγρότες να γυρίσουν στα σπίτια τους.

Ακόμα μετά και τις έντονες διαμαρτυρίες των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος για τους 9.000 αγρότες που κόπηκαν από τις αποζημιώσεις για τις φυσικές καταστροφές του 2024 (Μέτρο 23), το αρμόδιο υπουργείο πιέζει τους μηχανισμούς ώστε να ξεμπλοκάρουν πιο γρήγορα και να πληρωθούν όσοι πληρούν τα κριτήρια.

Σε ό,τι αφορά τους κτηνοτρόφους που αντιμετωπίζουν και αυτοί σοβαρά προβλήματα, αναμένεται να πληρωθούν και οι 13.000 που απέρριψε το σύστημα επειδή είχαν θέματα με τις βοσκήσιμες γαίες.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προσπαθεί μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν καταβληθεί όλες οι ενισχύσεις που έχουν προβλεφθεί, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Συζητείται επίσης, η διεύρυνση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο ώστε να το παίρνουν όχι μόνον αυστηρά οι κατ’ επάγγελμα αγρότες αλλά και άλλοι που θεωρούνται αγρότες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στο θέμα τόνισε ότι «είμαστε η Κυβέρνηση που προχωράει σε πράξεις, σε πολιτικές και δεν μένει στα λόγια, χωρίς όμως να δημιουργεί συνθήκες μαξιμαλισμού και εκτροπής των οικονομικών» ξεκαθαρίζοντας για άλλη μία φορά ότι δεν υπάρχει περιθώριο για μέτρα που ξεπερνούν τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας».

