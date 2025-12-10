Οι αγρότες «σπάνε» τις απειλές στα μπλόκα – Σφίγγει ο κλοιός από στεριά και θάλασσα – Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Με την αποφασιστικότητά τους οι αγρότες έστειλαν για μία ακόμη μέρα, μήνυμα κλιμάκωσης του αγώνα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υποχωρούν αν δεν υλοποιηθούν τα αιτήματα τους, με την κυβέρνηση να απαντά με κατάλογο πληρωμών που αναμένεται να γίνουν στους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας μέχρι το τέλος του έτους.

Σε κινητοποίηση στην πόλη της Λάρισας προχωρούν οι αγρότες την Παρασκευή και ενώ βρίσκονται για δεύτερη εβδομάδα στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένοντας σταθεροί στις θέσεις τους, με εκατοντάδες τρακτέρ να έχουν παραταχθεί κατά μήκος της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, η οποία παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, ενώ γενική απεργία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία για την Τρίτη (16/12) αποφάσισαν περίπου 70 συλλογικές οργανώσεις στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 4 το απόγευμα στο μπλόκο των αγροτών της Μπάρας Σιάτιστας.

Με το συμβολικό άνοιγμα των διοδίων για πάνω από δύο ώρες, τη μαζική, αποφασιστική, πειθαρχημένη και οργανωμένη παρουσία τους, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, ολοκλήρωσαν την κινητοποίησή τους στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, το απόγευμα της Τετάρτης. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου προχώρησαν οι αγρότες από τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας, την ώρα που αλιείς της Μαγνησίας, είχαν παρατάξει τα σκάφη τους στήνοντας μπλόκο και από τη θάλασσα.

Οι αγρότες απελευθέρωσαν το δρόμο από τα διόδια, δίνοντας τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου ελεύθερα σε κυκλοφορία, την ώρα που η αστυνομία, εντελώς παράλογα, έκλεινε δρόμους και εμπόδιζε ακόμη και ασθενοφόρα, που χρειάζονταν ελάχιστα μέτρα για να φτάσουν στο Νοσοκομείο του Ρίου, στην απέναντι πλευρά της Αχαΐας.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έφθασαν στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, στην πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας, όπου άνοιξαν τα διόδια, για να περνούν ελευθέρα τα οχήματα. Ταυτόχρονα, μοίρασαν στους οδηγούς ενημερωτικά φυλλάδια, για τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς και αγροτικά προϊόντα.

Στο μεταξύ αποχώρησαν από τον δρόμο που ενώνει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου με τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τής Αχαΐας και επέστρεψαν μαζί με τα αγροτικά τους οχήματα και μηχανήματα, στον κόμβο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας.

Διερχόμενοι οδηγοί και επιβάτες οχημάτων και φορτηγών με παρατεταμένα κορναρίσματα εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων.

Νωρίτερα, ένταση σημειώθηκε στην Πάτρα λίγο πριν τις 14.00 όταν αστυνομικές δυνάμεις έκαναν ρίψη χημικών προκειμένου να αποτρέψουν αγρότες να προσεγγίσουν τη γέφυρα του Ρίου – Αντιρίου. Είχε προηγηθεί μπλόκο της αστυνομίας στην περιοχή με αστυνομικά οχήματα με αποτέλεσμα οι αγρότες να κινούνται πεζοί με κατεύθυνση τη γέφυρα του Ρίου – Αντιρρίου.

Αρχικά οι αγρότες της Αχαΐας, Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας, σχεδίαζαν να φτάσουν στο σημείο με αυτοκινητοπομπή λίγο μετά τις 12.00, ενώ σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της περιοχής θα σήκωναν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από την Αχαΐα ξεκίνησαν με οχήματα και τρακτέρ από τον κόμβο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, και κατευθύνθηκαν προς το Ρίο.

Οι αγρότες αναφέρουν πως δεν ήθελαν να εμποδίσουν την κυκλοφορία. Η παραμονή τους στο σημείο αναμενόταν να είναι συμβολική και ήθελαν να ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τα αιτήματά τους.

Γύρω στις δύο το μεσημέρι τα ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών κατά αγροτών που επιχείρησαν να διασχίσουν με τα πόδια τον δρόμο προς την γέφυρα του Ρίου – Αντιρρίου. Ενώ οι αγρότες κατευθύνονταν πεζή και οι δυνάμεις καταστολής είχαν κλείσει και την εθνική οδό (!) επιτέθηκαν απρόκλητα στους αγρότες και τις οικογένειες τους δίπλα σε γκρεμό! Τα ΜΑΤ έριξαν και χειροβομβίδα κρότου λάμψης, ενώ στην πορεία ήταν και μικρά παιδιά.

«Είστε επικίνδυνοι» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απειλούσαν με δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνίας, συλλήψεις και φωτογραφίες για ταυτοποίηση στοιχείων.

Την ίδια ώρα ακόμη και δημοσιογράφοι δέχθηκαν χημικά από τις αστυνομικές δυνάμεις ενώ κάλυπταν τα γεγονότα! Έριξαν χημικά και χειροβομβίδα κρότου λάμψης, ενώ στην πορεία ήταν και μικρά παιδιά! Ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ Χρήστος Στρατουλάκος, δέχθηκε πρώτος χημικό στη μανία της αστυνομίας να εμποδίσει την ειρηνική διέλευση των αγωνιζόμενων αγροτοκτηνοτρόφων.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας.

Λόγω του προαναφερόμενου μπλόκου, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Στην Ηλεία, τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών.

Στον Βόλο

Μετά από ώρες κινητοποίησης, οι αγρότες αποχώρησαν οργανωμένα από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου και με τα τρακτέρ τους επέστρεψαν στο μπλόκο της Νίκαιας. Παράλληλα, λύθηκε και ο αποκλεισμός από την πλευρά των αλιέων, οι οποίοι απέσυραν τα καΐκια τους από την προβλήτα.

Από νωρίς το πρωί, το σύνολο του λιμανιού είχε τεθεί σε καθεστώς αποκλεισμού από αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους. Το επιβατικό τμήμα είχε κλείσει από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας και τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων, ενώ στο εμπορευματικό τμήμα, στην περιοχή της Μπουρμπουλήθρας, τον αποκλεισμό είχαν αναλάβει αγρότες από το μπλόκο των Μικροθηβών.

To λιμάνι του Βόλου βρέθηκε υπό ασφυκτικό κλοιό, καθώς κατέφθασαν αγρότες με τα τρακτέρ τους από την ευρύτερη περιοχή, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν αγρότες από Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα που έφθασαν με τα οχήματά τους αλλά και οι αλιείς που έχουν παρατάξει τα καΐκια τους, στη θάλασσα, χρησιμοποιώντας ακόμα και καπνογόνα για να ενισχύσουν το συμβολικό «μπλόκο».

«Γνωρίζουμε πως η εισαγγελία θα μας ενημερώσει για σχηματισμό δικογραφίας εναντίον μας, για παρακώλυση συγκοινωνιών και αυτό είναι κάτι που το περιμέναμε. Η διαμαρτυρία μας ήταν συμβολική και το λιμάνι δεν το κλείσαμε εμείς αλλά η αστυνομία», δήλωσαν οι αγρότες που θα αποχωρήσουν από την πόλη του Βόλου, για τα μπλόκα σε Νίκαια και Μικροθήβες.

Λίγο μετά τις 09:00 έφτασαν στον Βόλο αγρότες από το μπλόκο των Μικροθηβών, ενώ αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στις 8:30 το πρωί στον κόμβο Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με τους αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα με προορισμό τον Βόλο.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία υπήρχε και στο Τελωνείο, όπου τοποθετείται κλούβα των ΜΑΤ, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πρόσβαση στο σημείο που οι αγρότες σχεδίαζαν να αποκλείσουν.

Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στις 8:30 το πρωί στον κόμβο Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με τους αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα και στη συνέχεια έφτασαν στον Βόλο.

Εκπρόσωπος των αγροτών από τις Μικροθήβες ζήτησε να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ για να πραγματοποιηθεί η ειρηνική τους διαμαρτυρία:

«Είμαστε από το μπλόκο Μικροθηβών. Δεν έχουμε έρθει εδώ για φασαρία. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ανεπίτρεπτο. Υπάρχουν ήδη δέκα διμοιρίες των ΜΑΤ, για να κάνουν τι; Να σταματήσουν ποιον; Εδώ είμαστε στο επιβατικό λιμάνι».

«Δεν έχουμε κανέναν σκοπό να συγκρουστούμε μαζί σας. Δεν θέλουμε να υπάρξει τέτοιο θέμα. Είναι μια κρίσιμη υποδομή και παρακαλούμε να το σεβαστείτε, θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Είναι κρίσιμες καταστάσεις για όλους μας και πρέπει να σεβαστούμε ο ένας τον άλλο.

Παρακαλώ πολύ να μη δημιουργήσετε θέμα στον λιμένα και δεν θα υπάρξει καμία αντίδραση από εμάς».

Στο πλευρό των αγροτών και οι ψαράδες που κάνουν τη δική τους διαμαρτυρία από τη θάλασσα.

Απόβαση στη Λάρισα την Παρασκευή

Σε κινητοποίηση στην πόλη της Λάρισας προχωρούν οι αγρότες την Παρασκευή και ενώ βρίσκονται για δεύτερη εβδομάδα στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένοντας σταθεροί στις θέσεις τους, με εκατοντάδες τρακτέρ να έχουν παραταχθεί κατά μήκος της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, η οποία παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας θα μεταφερθούν στη Λάρισα και δη έξω από τα πολιτικά γραφεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστου Κέλλα προκειμένου να διαμαρτυρηθούν και να παραδώσουν για άλλη μια φορά τα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, τονίζουν πως θέλουν απαντήσεις από τον ίδιο τον πρωθυπουργό πριν ανοίξει ο διάλογος με την κυβέρνηση σε 3 βασικά αιτήματα τους που είναι: Το ηλεκτρικό ρεύμα, το πετρέλαιο και η απώλεια χαμένου εισοδήματος.

Το ερχόμενο Σάββατο, στην πανελλαδική συντονιστική επιτροπή των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας θα συζητηθεί αν υπάρξει κάποια εξέλιξη και θα συγκροτηθεί η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους αγρότες στην συνάντηση που θα γίνει με το Μέγαρο Μαξίμου.

Γενική απεργία σε όλη την Δ. Μακεδονία για την Τρίτη

Γενική απεργία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία για την Τρίτη αποφάσισαν περίπου 70 συλλογικές οργανώσεις στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 4 το απόγευμα στο μπλόκο των αγροτών της Μπάρας Σιάτιστας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, την ημέρα εκείνη θα υπάρξει και καθολικό κλείσιμο όλων των Δήμων, ενώ αποφασίστηκε η συγκέντρωση να γίνει στο χώρο του μπλόκου.

Την Πέμπτη (12/12) στις 11:00 το πρωί αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας θα κινηθούν από το μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας στην Κοζάνη όπου θα προχωρήσουν σε συμβολικό κλείσιμο των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ την Παρασκευή θα πάνε με λεωφορεία στην Θεσσαλονίκη για τον αποκλεισμό του λιμανιού.

Αντιπροσωπείες από όλα τα μπλόκα της Δυτικής Μακεδονίας θα μεταβούν το Σάββατο στη Νίκαια Λάρισας για τη συνεδρίαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων.

Σχεδιάζουν να κλείσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Τέσσερα είναι τα αγροκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στηθεί περιμετρικά της Θεσσαλονίκης και οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι και εμμένουν στη στάση τους και τις κινητοποιήσεις τους.

Στο μπλόκο, στα «Πράσινα Φανάρια», πριν λίγη ώρα έκλεισε ο κόμβος της Γεωργικής Σχολής, επ’ αόριστον και πλέον η κυκλοφορία γίνεται από τον κόμβο πριν τα «Πράσινα φανάρια», από τον κόμβο του ΙΚΕΑ. Από εκεί τα οχήματα εκτρέπονται και βγαίνουν προς το κέντρο υγείας Θέρμης, οδηγούνται μέσω της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Μουδανίων στο αεροδρόμιο.

Στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι περισσότερα από 200 τρακτέρ, ενώ αύριο αναμένονται στο σημείο πωλητές λαϊκών αγορών, για να στείλουν μήνυμα συμπαράστασης στους αγρότες και θα διαθέσουν προϊόντα που δεν πωλήθηκαν στη λαϊκή αγορά, στον κόσμο εκεί. Την Κυριακή παραγωγοί της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, αναμένεται να διανείμουν προϊόντα τους σε οδηγούς (11.00-14.00).

Όσον αφορά τα επεισόδια της Παρασκευής στο σημείο έχουν γίνει τέσσερις ταυτοποιήσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία.

Στο σημείο μάλιστα βρέθηκε σήμερα δικαστικός επιμελητής που επέδωσε αγωγή σε αγρότη, από εταιρεία λιπασμάτων για χρέη απέναντί της. Όπως αναφέρει ο αγρότης, «Πως θα πληρώσουμε χωρίς εισόδημα τα λιπάσματα; Λιπάσματα τα οποία χρωστάμε και δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Ο αγρότης βασίζεται στην επιδότηση, στις τιμές και στην παραγωγή, αυτά όλα έχουν καταρρεύσει», είπε μεταξύ άλλων.

Κλειστή από τις 13.00 και για μία ώρα είναι η Εγνατία οδός στο Δερβένι, όπου τα τρακτέρ παραμένουν εκεί σε παράταξη στον παράδρομο και για μία ώρα κλείνουν συμβολικά και τα δύο ρεύματα, κάθε μέρα. Όση ώρα είναι κλειστά τα δύο ρεύματα, τα οχήματα εκτρέπονται μέσω Λαγυνών.

Σε άλλες περιοχές, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται:

Στη Δυτική Μακεδονία, οι παραγωγικοί φορείς συγκεντρώνονται στο μπλόκο της Σιάτιστας και σχεδιάζουν γενική απεργία την επόμενη εβδομάδα.

Στις Σέρρες, αγρότες συγκεντρώθηκαν έξω από πολιτικά γραφεία για μη καταβληθέντα επιδόματα, επιδίδοντας ψήφισμα διαμαρτυρίας.

Ο πανελλαδικός συντονισμός των μπλόκων προγραμματίζεται για το Σάββατο στη Νίκαια, με εκπροσώπους από όλη την Ελλάδα. Στο μεταξύ, οι αγρότες σχεδιάζουν διαμαρτυρία στη Λάρισα την Παρασκευή.

Στη Μακεδονία, τα τέσσερα τελωνεία παραμένουν υπό αποκλεισμό, με πολύωρες καθυστερήσεις και συνεχή παρουσία των αγροτών.

Με αναλυτικό κατάλογο πληρωμών και μέτρων απαντά η κυβέρνηση στα μπλόκα

Μετά την πρωινή σύσκεψη στο Μαξίμου, του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, και τους αρμοδίους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αξιωματούχους της ΑΑΔΕ, η κυβέρνηση παρουσιάζει αναλυτικά τις πληρωμές που αναμένεται να γίνουν στους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας μέχρι το τέλος του έτους και που σύμφωνα με τους υπολογισμούς θα φθάσουν συνολικά τα 3,8 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί στους αγρότες 2,6 δισ. ευρώ και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα πληρωθεί επίσης 1,2 δισ. ευρώ.

Στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται:

Μέσω του 1ου Πυλώνα (ΕΓΤΕ) πληρωμές1.685.910.000 δισ. ευρώ

Μέσω του 2ου Πυλώνα (ΕΓΤΑΑ) πληρωμές 1.533.900.000 δισ. ευρώ.

Για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου, πληρωμές 30,17 εκατ. ευρώ.

Οι ενισχύσεις de minimis συνολικό ποσό 72,25 εκατ. ευρώ (με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό)

*Κάθε αγρότης μπορεί να είναι δικαιούχος σε πέραν της μίας πληρωμών.Άρα ο αριθμός δικαιούχων δεν ισοδυναμεί με ΑΦΜ

Επίσης, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ευλογιάς και τη στήριξη των κτηνοτρόφων:

Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί συνολικά 93 εκατ. ευρώ( για θανατώσεις ζώων, κόστος ζωοτροφών)

Στο επόμενο στάδιο, θα καταβληθούν επιπλέον 92 εκατ. ευρώ ( για θανατώσεις ζώων, κόστος ζωοτροφών, αποζημίωση χαμένου εισοδήματος)

Σε ό,τι αφορά την επιστροφή ΕΦΚ (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στο αγροτικό πετρέλαιο:

μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί πάνω από 56 εκατ. ευρώ και

θα γίνει νέα καταβολή επί πλέον 28 εκατ. ευρώ, έως το τέλος του έτους με βάση την απόφαση του πρωθυπουργού για αύξηση κατά 50% του διαθέσιμου ποσού.

Την ίδια στιγμή, ο ΕΛΓΑ έχει πιστώσει στους λογαριασμούς των αγροτών 175,5 εκ ευρώ. (143,5 ΕΛΓΑ, 32 ΚΟΕ).

Ενώ μέχρι τέλος του έτους θα πληρώσει 155 εκ. ευρώ (120 εκ. ευρώ προκαταβολή ζημιών 2020-2025 και 35 εκ ευρώ αποκατάσταση φυτικού κεφαλαίου Daniel).

Στο επόμενο διάστημα, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, αναμένονται οι εξής πληρωμές:

Εξόφληση Βασικής Ενίσχυσης

Αναδιανεμητική Ενίσχυση

Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας (πρόγραμμα young)

Πληρωμή κτηνοτρόφων σε πέντε νομούς, με κατανομή βοσκοτόπων με παραγωγικά κριτήρια.

De minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές

Εξισωτική Ενίσχυση 2025

Βιολογική Γεωργία 2024

Επενδυτικές Δαπάνες υπαίθρου

Λοιπές εκκρεμότητες Πυλώνα ΙΙ έτους 2024

Μόνιμα μέτρα

Πέρα από τις ετήσιες ενισχύσεις μέσω των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και τον ποσών από εθνικούς πόρους που έχουν δοθεί για φυσικές καταστροφές, COVID και ενεργειακή κρίση έχουν θεσπιστεί τα ακόλουθα μέτρα:

Ειδικά μέτρα:

Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13 σε 6% από το έτος 2021.

Μείωση 50% του φόρου εισοδήματος κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που διαθέτουν το προϊόν τους μέσω συνεταιρισμών ή συμβολαιακής γεωργίας από το 2022.

Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες από το 2022 με επιστροφή 50% των ανώτατων ορίων ανά καλλιέργεια. Από 1/1/2025 εφαρμόζεται νέο σύστημα βάση τιμολογίων με επιστροφή έως 100% των ανώτατων ορίων ανά καλλιέργεια, ενώ τον Νοέμβριο του 2025 ανακοινώθηκε ότι πλέον η επιστροφή γίνεται στο 150% των ανώτατων ορίων (καταλαμβάνει αναδρομικά όλο το έτος 2025 και επόμενα έτη).

Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% από το έτος 2022.

Αναστολή, για τα φορολογικά έτη 2019-2022 και μονιμοποίηση από το 2023 της μη καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων μεταξύ καθέτων.

Μείωση ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13% από το 2023.

Τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» που θεσμοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2024 με τους εξής όρους:

Για το σύνολο της κατανάλωσης των πρώτων 2 ετών εφαρμογής του τιμολογίου:

Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές: 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα

Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές: 9,8 λεπτά την κιλοβατώρα

Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία με ληξιπρόθεσμες οφειλές: 10,5 λεπτά την κιλοβατώρα

Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος με ληξιπρόθεσμες οφειλές: 11 λεπτά την κιλοβατώρα.

Για τα υπόλοιπα 8 έτη για το 1/3 της κατανάλωσης των παραπάνω δικαιούχων η τιμή είναι ενιαία και διαμορφώνεται στα 9 λεπτά την κιλοβατώρα. Για την υπόλοιπη κατανάλωση (2/3) οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος την προμηθεύονται ελεύθερα από την αγορά. Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι αγρότες είχαν μπει στο ΓΑΙΑ αυτόματα με τον σχετικό νόμο από 01/08/2024, συνεπώς με βάση τα ισχύοντα η διετία λήγει 31/07/2026.

Γενικά μέτρα

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σταδιακά για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και 1.700 κατοίκους στον Έβρο, τη Δυτική Μακεδονία και τις περιοχές που εφάπτονται στα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου), με 50% μείωση το 2026 και κατάργηση το 2027.

Αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος, που καταλαμβάνει και τους αγρότες με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τους νέους από το φορολογικό έτος 2026.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες (από το 2020 έως το 2024).

Μείωση ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 35% (το 2019 και το 2022).

Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από το 28% στο 22% (το 2020 και το 2022).

Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από το 100% στο 55% και των νομικών προσώπων από το 100% στο 80% από το 2021.

Κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης εισοδήματος από το 2021.

Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με εισαγωγικό συντελεστή 9% και αύξηση του αφορολόγητου για κάθε τέκνο από το 2020.



