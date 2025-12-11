Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Δήμαρχου Πάτρας Κώστα Πελετίδη για την σιδηροδρομική γραμμή.

Ο δήμαρχος Πάτρας επέμεινε να υπογειοποιηθεί η γραμμή, προκειμένου να μην αφαιρέθει χώρος από το παραλιακό μέτωπο. Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης κατηγόρησε τον Πελετίδη για μαξιμαλισμό.

«Με όλες αυτές τις μαξιμαλιστικές σκέψεις το τρένο δεν θα φτάσει στην Πάτρα. Μήπως δεν θέλετε τελικά να φτάσει;» είπε o αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών με τον δήμαρχο Πατρέων να απαντά: «Τι την περάσατε την Πάτρα; Είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδας. Δεν δεχόμαστε ότι η πόλη μας δεν θα έχει τη μεγάλη επένδυση του τρένου όπως πρέπει. Δεν μετέχουμε στη λογική ότι θα περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφασίσουμε. Η επιφανειακή διέλευση που προτείνετε ακυρώνει την ανάπλαση και τη ζωή της πόλης».

«Βλέπω ότι η συζήτηση εκτροχιάζεται, βλέπω ότι ο δήμαρχος δεν θέλει να βρούμε σήμερα λύση, θέλει να φωνάξει, θέλει να κάνει σόου», συνέχισε ο Κυρανάκης.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ανακάλεσε παλαιότερο διάλογο του με τον δήμαρχο στον οποίο του ζήτησε πλήρη υπογειοποίηση του έργου και μάλιστα τού είπε να δοθούν τα σχετικά κονδύλια ακόμη κι αν χρειαστεί να περικοπούν αμυντικές δαπάνες.

Ο Κώστας Πελετίδης αντέδρασε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι μπλοκάρει την ανάπλαση και ότι θέλει να περάσει τις γραμμές μέσα στην πόλη.

Η ένταση αποκλιμακώθηκε, με τον Κυρανάκη να λέει ότι μπορεί να βρεθεί λύση. «Παρότι μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος, βλέπω κοινό έδαφος. Κι εγώ, αν ήμουν κάτοικος της Πάτρας, θα ήθελα πλήρη πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο. Σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις οι πολίτες θέλουν αστικές συγκοινωνίες, πράσινο και ανοιχτούς χώρους. Λέμε ”ναι” στην ανάπλαση χωρίς τρένο στην επιφάνεια και “ναι” στην τροχιοδρομική λύση μέσα στον χώρο».

Υποχώρησε ο Κυρανάκης

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είπε ότι θα επιστρέψει τον Μάρτιο με νέα πρόταση για την υπογειοποίηση του τρένου στην Πάτρα. Τον Μάρτιο, όπως τόνισε, ανοίγει ένα νέο παράθυρο, για τις προτάσεις που δεν προχώρησαν στον επόμενο κύκλο του προγράμματος CEF και απεντάσσονται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, διαθέτουν τον προϋπολογισμό τους για να διεκδικήσουν ξανά οι χώρες τις δικές τους προτάσεις. «Θα το επιχειρήσουμε ξανά, αλλά αυτή τη φορά θα το κάνουμε μαζί, με τους Φορείς, με διαφάνεια, για να ξέρει η κοινή γνώμη όλα τα δεδομένα και θα πάμε να διεκδικήσουμε κάτι για επιτυχία. Δεν θα πάμε για να διεκδικήσουμε κάτι που δεν γίνεται. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να πετύχουμε το στόχο μας. Η πρόταση που θεωρούμε ότι έχει αυτή τη στιγμή πιθανότητα επιτυχίας, χωρίς να διαβεβαιώνουμε για την επιτυχία της, είναι η υπογειοποίηση από την περιοχή του Αγίου Διονυσίου μέχρι τον Άγιο Ανδρέα, η οποία θα έχει μονή σήραγγα, θα έχει βασικά στόχο να εξυπηρετεί τις εμπορευματικές μεταφορές, αλλά θα είναι διαθέσιμη και για τις υπόλοιπες μεταφορές».

Τι προβλέπει η πρόταση

Ο Κωνστνατίνος Κυρανάκης παρουσίασε την ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία του σταθμού North Patra στην περιοχή της Εγνατίας για την εξυπηρέτηση του ευρωπαϊκού δικτύου και της γραμμής Πάτρα–Αθήνα.

Το τρένο θα φτάνει από το Ρίο έως την Κανελλοπούλου επίγειο με διπλή μετρική γραμμή. Στην Κανελλοπούλου θα υπάρχει επιβατικός σταθμός. Επίγειο με μετρικό εύρος θα είναι και το κομμάτι από Κανελλοπούλου έως Άγιο Διονύσιο. Από Άγιο Διονύσιο, έως Άγιο Ανδρέα, η γραμμή θα είναι υπόγεια. Μετά τον Άγιο Ανδρέα, η γραμμή θα συνεχίζει επίγεια με σύνδεση της με την Πειραική Πατραική. Ο κ. Κυρανάκης ζήτησε επίσης στα υπεργεια κομμάτια οπού ο δήμος σκοπεύει να κατασκευάσει πάρκο, να υπάρχει πρόβλεψη για τραμ. Όλη η επίγεια γραμμή θα ξηλωθεί».

Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε στη σύσκεψη ότι η “υπόθεση τρένο” θα πρέπει να αποφορτιστεί πολιτικά, γιατί είναι έργο που αφορά όλη την πόλη.

Διαβάστε επίσης

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σάλος για τη φράση της Κωνσταντοπούλου με το «καλσόν» στη Συρεγγέλα – Ομόθυμη καταδίκη από τα κόμματα

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Χάος με τον Φραπέ που έγινε… Τζιτζής – Θρίλερ με αίτημα σύλληψης, «θα της στρίψω το λαρύγγι» (Live/Video)

Φραπές στην Εξεταστική: Ειρωνείες, αμηχανία, απόγνωση, βλέμμα στο προεδρείο και σιωπή που δεν έμεινε και τόσο… σιωπηλή