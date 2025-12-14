Τσιάρας σε αγρότες: Εκμεταλλευτείτε τη μοναδική ευκαιρία να θέσετε τα προβλήματά σας στην κυβέρνηση

Έκκληση να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση και να «αξιοποιήσουν τη μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται» απηύθυνε στους αγρότες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Μιλώντας για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, ο υπουργός ανέφερε πως ήδη η κυβέρνηση επεξεργάζεται τη χρονική επέκταση του χαμηλού τιμολογίου αγροτικού ρεύματος στα 9,2 λεπτά/κιλοβατώρα.

«Λύσεις δίνονται όταν κάθονται και οι δύο πλευρές στο τραπέζι. Στις δημοκρατίες, τα προβλήματα λύνονται με διάλογο, όχι με αντιπαραθέσεις στις εθνικές οδούς» επισήμανε.

«Και από το βήμα του Κοινοβουλίου, καλώ τους αγρότες να προσέλθουν αύριο στον διάλογο με τον πρωθυπουργό με συγκεκριμένα αιτήματα και να αξιοποιήσουν την μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Ο στόχος μας είναι κοινός. Η αγωνία μας για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα κοινή. Δεν υπάρχει περιθώριο για κομματικούς μονολόγους και για εμμονές που παραπέμπουν σε ένα θλιβερό παρελθόν. Η προσπάθεια για επιβίωση και ανάπτυξη της αγροτικής μας οικονομίας είναι υπόθεση εθνική. Έτσι πρέπει να τη δούμε και να την αντιμετωπίσουμε, αν θέλουμε η προσπάθεια αυτή να είναι επιτυχημένη», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέβασε τους τόνους αναφορικά με τις διαχρονικές παθογένειες του μηχανισμού καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων.

«Ήταν ένα αμαρτωλό καθεστώς που εξέθετε διεθνώς την Ελλάδα και χρέωνε τον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό το καθεστώς τελείωσε. Γυρίζουμε σελίδα» ανέφερε για την προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ σε άλλο σημείο είπε «τέλος στο πανηγύρι των ασύδοτων επιδοτήσεων».

