Βουλή: Τρίτη ημέρα συζήτησης για τον Προϋπολογισμό 2026 (Live)

Συνεχίζεται για τρίτη μέρα, με ομιλίες υπουργών και βουλευτών, η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026.

Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας προβλέπονται οι παρεμβάσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς και των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων, πριν από την τελική ονομαστική ψηφοφορία που θα καθορίσει την έγκριση ή μη του προϋπολογισμού του 2026.

