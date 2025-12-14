Προκόπης Παυλόπουλος: Συμβαίνουν πολλά σήμερα που δεν μας κάνουν υπερήφανους (Video)

Για τα κυρίαρχα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας, την Ευρώπη, την Ουκρανία και τη Ρωσία, τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας στο Αιγαίο και τη Θράκη, καθώς και την Κύπρο, μίλησε ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Πάνο Χαρίτο στο Press Point, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε πως η γενεσιουργός αιτία για την πρωτοκαθεδρία του «Κανένα» στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται στην ποιότητα της Δημοκρατίας, το κοινωνικό Κράτος Δικαίου και την επιβολή του κυβερνητικού αφηγήματος μέσω των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος χαρακτήρισε ντροπή για τη χώρα το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εικόνα της εξεταστικής επιτροπής που αναδεικνύει την έλλειψη θεσμικών αντίβαρων.

Για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το έλλειμμα απόδοσής της επισήμανε πως όταν οι επιλογές της ηγεσίας αυτής ήταν αξιοκρατικές, η λειτουργία ήταν αντίστοιχη.

Αναφορικά με την οικονομία και τις συνθήκες της εποχής, δήλωσε αισιόδοξος αν και το χρέος παραμένει υψηλό. Επιστρέφοντας στο 2015 και την πρώτη περίοδο της προεδρικής θητείας του, σημείωσε πως όσα βιώσαμε τότε θα πρέπει να αποτελέσουν ένα μάθημα για όλους τους Έλληνες ώστε να μην περάσουμε κάτι αντίστοιχο στο μέλλον και χαρακτήρισε ευρωπαϊκό έγκλημα το οικονομικό πρόγραμμα που ακολούθησε η χώρα.

«Η Ιθάκη είναι κάτι ιδεατό και πρέπει πάντα να παραμένει αναζητούμενη»

Απαντώντας στο ερώτημα εάν ο ίδιος εκτιμά ότι, φτάσαμε στην Ιθάκη σχολίασε πως η Ιθάκη είναι κάτι ιδεατό και πρέπει πάντα να παραμένει αναζητούμενη.

Σχετικά με την Ευρώπη, ο Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε πως έχει απολέσει τον αξιακό τη κώδικα, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τη Δημοκρατία της και το κοινωνικό Κράτος δικαίου. Πέραν αυτών, επισήμανε το έλλειμμα προσωπικοτήτων που θα μπορούσαν να ηγηθούν και να δημιουργήσουν συνθήκες κοινωνικής ευημερίας και δημοκρατικής ανάπτυξης.

Χαρακτήρισε την Ευρώπη ως το κυρίαρχο πρόβλημα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Θα πάω στη ρίζα του κακού, που η ρίζα του κακού είναι η Ευρώπη, δυστυχώς. Αυτή είναι εκείνη με την τακτική της, δυστυχώς, η οποία έχει επιτρέψει στον Βλάντιμιρ Πούτιν να κάνει στη μαρτυρική Ουκρανία όλα αυτά που έκανε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μίλησε για αλα κάρτ πολιτική των ευρωπαίων σε διαφορετικές κρίσεις και έφερε τα παραδείγματα τη Ουκρανίας, στην αφωνία για τη Γάζα και στην ανοχή της κατοχής της Κύπρου δηλαδή, κράτους μέλους της Ένωσης.

Για τις ΗΠΑ εκτίμησε πως θέλουν να κυριαρχήσουν οικονομικά και για να το διασφαλίσουν επιχειρούν την περιθωριοποίηση της Ευρώπης. Με τη Ρωσία ο Ντόναλντ Τράμπ θέλει καλές σχέσεις ώστε να την αποσπάσει από την αγκαλιά της Κίνας και της Ινδίας και τους BRICS και με τον τρόπο αυτό να λύσει απερίσπαστος τις διαφορές του -όταν έρθει η ώρα -με τον μοναδικό του αντίπαλο που είναι η Κίνα.

Τέλος, για τα Εθνικά ζητήματα ο κ. Παυλόπουλος σχολίασε αρνητικά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουμε προχωρήσει σε οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και κήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, εκτίμησε θετικά την επαναπροσέγγιση στη λογική των διαβουλεύσεων με την Τουρκία, η οποία ωστόσο δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολιών – μέσω του δόγματος αναθεωρητισμού – για το τι θα πρέπει να αναμένουμε.

