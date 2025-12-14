Μήνυμα Λιβάνιου σε δημάρχους 

Μήνυμα προς τους δημάρχους που διαμαρτύρονται για υποχρηματοδότηση των δήμων ότι δεν θα υπάρξει αναθεώρηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, έστειλε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος στην ομιλία του επί του προϋπολογισμού του 2026, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για την επέκταση της επιστολικής ψήφου για τους απόδημους και στις εθνικές εκλογές.

«Η επιτυχία των ευρωεκλογών έδειξε ότι το εγχείρημα μπορεί να υλοποιηθεί και με ασφάλεια και απόλυτη διαφάνεια και τώρα είναι η ώρα της πλήρους ισοτιμίας», είπε, χωρίς να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα. Έκανε πάντως, λόγο για αυτονόητη θεσμική μεταρρύθμιση.

Σε ό,τι αφορά στις διαμαρτυρίες των δημάρχων, ο κ. Λιβάνιος υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι πόροι έχουν αυξηθεί την τελευταία εξαετία κατά περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ανεβαίνοντας από 1,8 δισ. το 2019 σε 2,8 δισ. το 2026, τονίζοντας με έμφαση πως οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι «είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων».

«Η κυβέρνηση στηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά δεν πρόκειται να υποκαταστήσει την εκτελεστική ευθύνη των αιρετών, ούτε να γίνει άλλοθι για να κρύβουν ορισμένοι την ανικανότητά τους, πίσω από φωνές για υποχρηματοδότηση», είπε, ενώ σημείωσε πως «δεν είναι διαπραγματεύσιμη η δημοσιονομική σταθερότητα» και πως «δεν θα επιστρέψουμε σε περιπέτειες του παρελθόντος».

