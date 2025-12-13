«Έξι στους δέκα μόλις τα βγάζουν πέρα: Oι Έλληνες παραμένουν οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην Ευρώπη

Έξι στους δέκα καταναλωτές δηλώνουν ότι «μόλις τα βγάζουν πέρα» κάθε μήνα, μια φράση που συνοψίζει με ωμό τρόπο την καθημερινή οικονομική ασφυξία που βιώνει η πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών.

Η ακρίβεια επιμένει, διαβρώνοντας σταθερά το διαθέσιμο εισόδημα, ενώ ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, κατέγραψε άλμα στο 2,9% τον Νοέμβριο. Το αποτέλεσμα είναι ένα κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας, στο οποίο οι καταναλωτές δεν περιορίζονται απλώς στη διαχείριση των τρεχουσών δυσκολιών, αλλά προεξοφλούν και νέα επιδείνωση, καθώς προσδοκούν περαιτέρω αυξήσεις τιμών τους επόμενους μήνες. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο περιορισμός των δαπανών δεν αποτελεί προληπτική στάση αλλά αναγκαστική επιλογή επιβίωσης, με περισσότερα από έξι στα δέκα νοικοκυριά να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να μειώσουν τα έξοδά τους, ενώ για πάνω από οκτώ στους δέκα η αποταμίευση παραμένει ένα μακρινό, σχεδόν ανέφικτο ενδεχόμενο.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η ψυχολογία των καταναλωτών επιδεινώνεται διαρκώς. Για έναν ακόμη μήνα, τον Νοέμβριο, οι Έλληνες καταγράφονται ως οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρώντας σταθερά αυτή την αρνητική «πρωτιά» με σαφή απόσταση από τους αμέσως επόμενους, τους καταναλωτές της Ρουμανίας και της Εσθονίας. Το στοιχείο αυτό δεν είναι απλώς συγκριτικό, αλλά αποκαλυπτικό του βάθους της ανασφάλειας και της έλλειψης εμπιστοσύνης στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας, καθώς η απαισιοδοξία δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες κοινωνικές ομάδες, αλλά διαχέεται οριζόντια σε ολόκληρη την κοινωνία.

Τα ευρήματα της έρευνας οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Νοέμβριο του 2025 επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα. Το 64% των νοικοκυριών εκτιμά ότι η οικονομική του κατάσταση επιδεινώθηκε ελαφρά ή αισθητά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες, ενώ μόλις το 3% διαπιστώνει κάποια, έστω περιορισμένη, βελτίωση. Ακόμη πιο ανησυχητικές είναι οι προσδοκίες για το μέλλον, καθώς το 58% αναμένει περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, έναντι μόλις 6% που προβλέπει μικρή βελτίωση. Η πρόθεση για συγκράτηση της κατανάλωσης παραμένει κυρίαρχη, με το 63% των καταναλωτών να δηλώνει ότι θα περιορίσει σημαντικά τις αγορές διαρκών αγαθών, όπως έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, ενισχύοντας τον φαύλο κύκλο χαμηλής ζήτησης και αβεβαιότητας.

Παράλληλα, η πλειονότητα των νοικοκυριών εξακολουθεί να προεξοφλεί συνέχιση της ανόδου των τιμών με τον ίδιο ή και ταχύτερο ρυθμό, γεγονός που ενισχύει το αίσθημα αδιεξόδου. Το 60% δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα», ενώ ένα επιπλέον ποσοστό αναγκάζεται να αντλεί από τις ήδη περιορισμένες αποταμιεύσεις του ή να επιβαρύνεται με χρέη. Δεν προκαλεί έκπληξη, επομένως, ότι το 85% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο δωδεκάμηνο, την ώρα που σχεδόν έξι στα δέκα κρίνουν ότι η οικονομική τους κατάσταση είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Σε αυτό το περιβάλλον, η απαισιοδοξία των Ελλήνων καταναλωτών δεν συνιστά υπερβολή, αλλά αντανάκλαση μιας παρατεταμένης οικονομικής πίεσης που συνεχίζει να καθορίζει την καθημερινότητά τους.

