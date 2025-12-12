Κύμα φυγής προς τη σύνταξη υπό φόβο αλλαγών, με τις αιτήσεις να εκτοξεύονται ξανά πανελλαδικά

Ένα πρωτοφανές κύμα αιτήσεων συνταξιοδότησης σαρώνει τον ΕΦΚΑ τους τελευταίους μήνες, με τον Σεπτέμβριο να εξελίσσεται σε μήνα–σημείο αναφοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «ΑΤΛΑΣ», μέσα σε 30 ημέρες υποβλήθηκαν 20.552 νέες αιτήσεις – το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών για αντίστοιχη περίοδο. Στο εννεάμηνο, ο συνολικός αριθμός αιτήσεων ανέρχεται πλέον σε 149.308.

Αριθμοί που δείχνουν, όπως λένε καλά ενημερωμένες πηγές, πως επικρατεί μια ιδιότυπη κατάσταση «όπου φύγει–φύγει» στους ασφαλισμένους. Κι αυτό όχι τυχαία: οι συζητήσεις που γίνονται «χαμηλόφωνα» γύρω από πιθανές μελλοντικές παρεμβάσεις στα όρια ηλικίας, αλλά και στο προνομιακό καθεστώς που απολαμβάνουν σήμερα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα προληπτικής φυγής από την αγορά εργασίας. «Καλύτερα τώρα που ξέρουμε τι ισχύει», σχολιάζουν χαρακτηριστικά υπηρεσιακοί παράγοντες.

Η εκρηκτική διαφορά από τον Αύγουστο είναι αποκαλυπτική: από τις 11.881 αιτήσεις του καλοκαιρινού μήνα, ο Σεπτέμβριος εκτοξεύτηκε στις 20.552 (+8.671). Ακόμη και σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο, η αύξηση κατά 3.267 αιτήσεις θεωρείται ενδεικτική της επιτάχυνσης που υπάρχει στο σύστημα.

Περισσότερες από τις μισές αιτήσεις (11.341 ή 55%) αφορούν σύνταξη γήρατος, δείγμα ότι χιλιάδες εργαζόμενοι με 35ετία και άνω σπεύδουν να «κλειδώσουν» δικαιώματα. Ακολουθούν οι αιτήσεις λόγω θανάτου (18%), οι αιτήσεις αναπηρίας (15%) και 1.899 αιτήσεις για παραπληγικό επίδομα.

Στελέχη του ΕΦΚΑ που παρακολουθούν την κατάσταση από κοντά επισημαίνουν τρεις βασικούς λόγους για τη φετινή κλιμάκωση:

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, που θεωρούν ότι το υπάρχον ευνοϊκό πλαίσιο ενδέχεται να αναθεωρηθεί και επιλέγουν να αποχωρήσουν οριστικά. Η φυσική γήρανση του εργατικού δυναμικού, καθώς μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων της δεκαετίας του ’80 και των αρχών του ’90 συμπληρώνουν δικαιώματα. Η παραδοσιακή «έξαρση» του Σεπτεμβρίου, κυρίως από τον χώρο της εκπαίδευσης.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, σύμφωνα με στελέχη του Οργανισμού, είναι ότι ο φετινός ρυθμός παραπέμπει στις χρονιές–ρεκόρ 2021 και 2022, όταν οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 211.000. Αν συνεχιστεί ο σημερινός ρυθμός, δεν αποκλείεται το 2025 να αγγίξει ξανά αυτά τα επίπεδα. Η εκτίμηση ότι φέτος μπορεί να δούμε περίπου 210.000 αιτήσεις θεωρείται πλέον ρεαλιστική, καθώς το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους είναι πάντοτε το πιο φορτωμένο.

Με μέσο όρο 16.589 αιτήσεις το μήνα στο εννεάμηνο, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ βρίσκονται ήδη σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης. Η διοίκηση γνωρίζει ότι το φινάλε της χρονιάς θα είναι εξαιρετικά απαιτητικό και το μεγάλο στοίχημα είναι να μη διαταραχθούν οι σημερινοί χρόνοι απονομής συντάξεων – ένα σημείο στο οποίο ο Οργανισμός έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο.

Στο εσωτερικό του ΕΦΚΑ πάντως σχολιάζουν ότι, παρότι το σύστημα έχει αντέξει μεγαλύτερες πιέσεις στο παρελθόν, η φετινή «κούρσα» αιτήσεων μοιάζει να έχει διαφορετικό χαρακτήρα: είναι πιο πρόωρη, πιο έντονη και, κυρίως, πιο επηρεασμένη από τον φόβο αλλαγών που ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά αρκούν για να οδηγήσουν χιλιάδες ασφαλισμένους στο ταμείο πριν την ώρα τους.

