Η σειρά «Να μ’ αγαπάς»… στρογγυλοκάθισε στην κορυφαία θέση της τηλεθέασης των εκπομπών της Τρίτης (16/12)

Φαίνεται ότι στο φινάλε του πρώτο «ημιχρόνου» της τηλεοπτικής σεζόν θα γίνουν σκληρές «μάχες» για την πρώτη θέση στις τηλεπροτιμήσεις.

Τις τελευταίες ημέρες πύκνωσε τις εμφανίσεις της στην πρώτη θέση του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου η σειρά «Να μ’αγαπάς» του Alpha, προσθέτοντας και τη χθεσινή.

Στο δεύτερο «σκαλοπάτι» παρέμεινε η σειρά «Μια νύχτα μόνο», με τον «Άγιο έρωτα» τρίτο κατά σειρά δημοφιλίας πρόγραμμα της ημέρας, σύμφωνα με τη Nielsen.

Στις θέσεις τους επίσης ήταν οι «Ράδιο αρβύλα» και «Η γη της ελιάς», ενώ το «Grand Hotel» υποχώρησε κατά μία βαθμίδα και πέρασε μπροστά ο «Τροχός της τύχης». Η σειρά του ΑΝΤ1 και το τηλεπαιχνίδι του Star ήταν προχθές ισοδύναμα, όμως αν και αμφότερα τα προγράμματα εμφάνισαν ανοδικές τάσεις, ο «Τροχός» χθες μαγνήτισε περισσότερα βλέμματα από ότι το «Grand Hotel».

Χθες εξάλλου, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star που πέρασε στο Top 10, και μάλιστα στη ίδια θέση που την προηγούμενη ημέρα είχε ξεχωρίσει το αντίστοιχο του Mega.

Στην 10άδα εξάλλου, διατηρήθηκε το «The chase», διπλασιάζοντας τις εμφανίσεις του στη λίστα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα του προηγούμενου 24ώρου.

