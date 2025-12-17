search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 20:23
17.12.2025 18:50

Η σειρά «Να μ’ αγαπάς»… στρογγυλοκάθισε στην κορυφαία θέση της τηλεθέασης των εκπομπών της Τρίτης (16/12)

17.12.2025 18:50
tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
credit: pixabay

Φαίνεται ότι στο φινάλε του πρώτο «ημιχρόνου» της τηλεοπτικής σεζόν θα γίνουν σκληρές «μάχες» για την πρώτη θέση στις τηλεπροτιμήσεις.

Τις τελευταίες ημέρες πύκνωσε τις εμφανίσεις της στην πρώτη θέση του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου η σειρά «Να μ’αγαπάς» του Alpha, προσθέτοντας και τη χθεσινή.

Στο δεύτερο «σκαλοπάτι» παρέμεινε η σειρά «Μια νύχτα μόνο», με τον «Άγιο έρωτα» τρίτο κατά σειρά δημοφιλίας πρόγραμμα της ημέρας, σύμφωνα με τη Nielsen.

Στις θέσεις τους επίσης ήταν οι «Ράδιο αρβύλα» και «Η γη της ελιάς», ενώ το «Grand Hotel» υποχώρησε κατά μία βαθμίδα και πέρασε μπροστά ο «Τροχός της τύχης». Η σειρά του ΑΝΤ1 και το τηλεπαιχνίδι του Star ήταν προχθές ισοδύναμα, όμως αν και αμφότερα τα προγράμματα εμφάνισαν ανοδικές τάσεις, ο «Τροχός» χθες μαγνήτισε περισσότερα βλέμματα από ότι το «Grand Hotel».

Χθες εξάλλου, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star που πέρασε στο Top 10, και μάλιστα στη ίδια θέση που την προηγούμενη ημέρα είχε ξεχωρίσει το αντίστοιχο του Mega.

Στην 10άδα εξάλλου, διατηρήθηκε το «The chase», διπλασιάζοντας τις εμφανίσεις του στη λίστα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα του προηγούμενου 24ώρου.

ΣΚΑΪ: Γκουαγιακίλ-Πειραιάς μια κοκαΐνη δρόμος – Το «Prime time» (17/12) χαρτογραφεί τη διαδρομή από Λατινική Αμερική έως Ελλάδα και Ευρώπη

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega με «βραχεία κεφαλή» έναντι του Alpha την Τρίτη (16/12)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lottery
ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι στη Βρετανία κέρδισε το λαχείο για δεύτερη φορά ενάντια στον νόμο των πιθανοτήτων

mitropoligis-dodonis-xrisostomos
ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

nikos-pappas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα αντιδράσεων μετά την επίθεση του Νίκου Παππά σε δημοσιογράφο: Αναζητείται για να δικαστεί στο αυτόφωρο

harry megkhan 7765- new
MEDIA

Νέες μπίζνες με το Netflix για τον Πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ – Ποιας σειράς αναλαμβάνουν την παραγωγή

zelensky_sad_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι ζητά από τους συμμάχους να δείξουν στη Ρωσία ότι η συνέχιση του πολέμου είναι «άσκοπη»

bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

salata_laxanosintagi
CUCINA POVERA

Γιορτινή σαλάτα με κόκκινο λάχανο, καρότο και εύκολη βινεγκρέτ

