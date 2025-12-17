Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν ούτε καν σκέφτονται να παντρευτούν – «Είναι πολύ αφοσιωμένοι στη σχέση τους»

Τρία χρόνια μετά την έναρξη της σχέσης τους, για την οποία και οι δύο κρατούν χαμηλούς τόνους, ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν, «είναι ακόμα δυνατοί και πολύ αφοσιωμένοι» ο ένας στον άλλον, λέει αποκλειστικά μια πηγή στο Us Weekly.

«Η Ινές δεν ενδιαφέρεται να βρίσκεται στο προσκήνιο και αυτό θαύμαζε ο Μπραντ σε αυτήν όταν γνωρίστηκαν», αναφέρει η πηγή.

Μια δεύτερη πηγή συμφωνεί ότι το ζευγάρι «κρατάει χαμηλό προφίλ επίτηδες» και «προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικό» κατά τη διάρκεια του χρόνου που δεν εργάζεται.

Από τότε που συνδέθηκαν για πρώτη φορά στα τέλη του 2022, ο 61χρονος Πιτ και η 32χρονη ντε Ραμόν έχουν κάνει αρκετά μεγάλα βήματα – συμπεριλαμβανομένων αμέτρητων διακοπών σε χώρες του εξωτερικού, του ντεμπούτου τους στο κόκκινο χαλί και της κοινής τους ζωής πέρυσι – αλλά και οι δύο πηγές λένε ότι ένας αρραβώνας δεν είναι στα σκαριά.

«Δεν ενδιαφέρονται να παντρευτούν και συμφωνούν σε αυτό», λέει η πρώτη πηγή στο Us Weekly, με τη δεύτερη να εξηγεί: «[Δεν] υπάρχουν σχέδια γάμου αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ ευτυχισμένοι σε αυτή τη φάση της σχέσης τους και δεν βιάζονται να κάνουν τίποτα».

Άλλωστε, τόσο ο Πιτ όσο και η ντε Ραμόν έχουν παντρευτεί στο παρελθόν. Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ήταν παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον από το 2000 έως το 2005 και την Αντζελίνα Τζολί (με την οποία μοιράζεται έξι παιδιά: τον 24χρονο Μάντοξ, τον 22χρονο Παξ, την 20χρονη Ζαχάρα, την 19χρονη Σάιλοχ και τα δίδυμα Νοξ και Βίβιεν, 17) από το 2014 έως το 2019, ενώ η σχεδιάστρια κοσμημάτων ήταν παντρεμένη με τον πρώην πρωταγωνιστή του The Vampire Diaries, Πολ Γουέσλι, από το 2019 έως το 2024.

Η πρώτη πηγή σημειώνει ότι ο Πιτ «έχει δουλέψει πολύ με τον εαυτό του» μετά το πικρό διαζύγιό του με την 50χρονη Τζολί, εν μέρει χάρη στην ντε Ραμόν.

«Ήταν σε πολύ καλή ψυχική κατάσταση πέρυσι και είναι πολύ πιο ήρεμος», λέει στο Us η πηγή. «Η δουλειά ήταν πολύ ικανοποιητική για αυτόν και είχε μια καταπληκτική χρονιά. Η Ινές τον γιάτρεψε. Είναι ένα καλό δίδυμο και η μετακόμιση και η εγκατάσταση της Ινές στο σπίτι έχει μόνο ενισχύσει αυτή τη δυναμική».

Παρόλο που ο Πιτ εξακολουθεί να εμπλέκεται σε μια περίπλοκη νομική διαμάχη με την Τζολί για το οινοποιείο Château Miraval στη νότια Γαλλία, η πρώτη πηγή λέει ότι «ξέρει πώς να κινείται και να επεξεργάζεται τα πράγματα τώρα αντί να τα αφήνει να τον εξαντλούν ψυχικά όπως πριν».

Η δεύτερη πηγή συμφωνεί: «Ο Μπραντ είναι ο πιο ήρεμος και υγιής που υπήρξε εδώ και χρόνια. Η Ινές αποτελεί μεγάλη επιρροή πάνω του».

Το Us Weekly επικοινώνησε με εκπροσώπους των Πιτ και ντε Ραμόν για σχόλια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που πηγές μας μιλούν για τη θετική επίδραση του ντε Ραμόν στον Πιτ όσον αφορά την διαμάχη με την Τζολί. Τον Μάιο του 2024, ένας εκ των έσω άνθρωπος μοιράστηκε: «Η Ινές [θέλει] ο Μπραντ να βρει την ειρήνη, να συγχωρήσει και να προχωρήσει. Από την οπτική της, δεν έχει νόημα να κρατάει όλη την εχθρότητα».

Ενώ οι Μπραντζελίνα έχουν χωρίσει από τον Απρίλιο του 2019, δεν ολοκλήρωσαν το διαζύγιό τους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. Ο εκπρόσωπος της Τζολί είπε τότε στο Us ότι η σταρ της Maleficent ήταν «ανακουφισμένη» που τελικά διευθέτησε την υπόθεση, ενώ ο Πιτ είπε ότι δεν ήταν «τόσο σημαντικό» σε μια συνέντευξη στο GQ νωρίτερα φέτος.

