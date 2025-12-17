search
Η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου, Apple, εμφανίστηκε με το φόρεμα της μητέρας της σχεδόν 30 χρόνια αργότερα

Apple Martin

Η 21χρονη Apple Martin συνόδευσε τη μητέρα της Γκουίνεθ Πάλτροου στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Marty Supreme στη Νέα Υόρκη στις 16 Δεκεμβρίου, όπου φόρεσε το ίδιο φόρεμα της συλλογής Calvin Klein που φόρεσε η βραβευμένη με Όσκαρ στην πρεμιέρα της ταινίας Emma το 1996.

H Apple ήταν «φτυστή» η μητέρα της με το κομψό μαύρο φόρεμα με το ντεκολτέ. Όπως ακριβώς έκανε και η Γκουίνεθ όταν φόρεσε το φόρεμα πριν από σχεδόν 30 χρόνια, η Apple έπιασε τα μαλλιά της σε έναν χαλαρό κότσο και τα μόνα κοσμήματα που φορούσε ήταν απλά διαμαντένια σκουλαρίκια, αφήνοντας το σύνολο να μιλήσει από μόνο του.

Το δίδυμο μητέρας-κόρης πόζαρε στο κόκκινο χαλί.

Μαζί τους ήταν και ο γιος της Γκουίνεθ, Moses Martin, 19 ετών, ο οποίος φορούσε ένα preppy παλτό και γραβάτα με το πουκάμισό του ανοιχτό. Η ηθοποιός ήταν όλο χαμόγελα ενώ στεκόταν αγκαζέ με τα δύο παιδιά της, τα οποία μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της Κρις Μάρτιν.

