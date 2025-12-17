Η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου, Apple, εμφανίστηκε με το φόρεμα της μητέρας της σχεδόν 30 χρόνια αργότερα

Η 21χρονη Apple Martin συνόδευσε τη μητέρα της Γκουίνεθ Πάλτροου στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Marty Supreme στη Νέα Υόρκη στις 16 Δεκεμβρίου, όπου φόρεσε το ίδιο φόρεμα της συλλογής Calvin Klein που φόρεσε η βραβευμένη με Όσκαρ στην πρεμιέρα της ταινίας Emma το 1996.

Like mother like daughter. 🥹 Apple Martin looked stunning in mom Gwyneth Paltrow's 1996 Calvin Klein dress at the 'Marty Supreme' NY premiere. pic.twitter.com/PdwlRDSVmI December 17, 2025

H Apple ήταν «φτυστή» η μητέρα της με το κομψό μαύρο φόρεμα με το ντεκολτέ. Όπως ακριβώς έκανε και η Γκουίνεθ όταν φόρεσε το φόρεμα πριν από σχεδόν 30 χρόνια, η Apple έπιασε τα μαλλιά της σε έναν χαλαρό κότσο και τα μόνα κοσμήματα που φορούσε ήταν απλά διαμαντένια σκουλαρίκια, αφήνοντας το σύνολο να μιλήσει από μόνο του.

Το δίδυμο μητέρας-κόρης πόζαρε στο κόκκινο χαλί.

Μαζί τους ήταν και ο γιος της Γκουίνεθ, Moses Martin, 19 ετών, ο οποίος φορούσε ένα preppy παλτό και γραβάτα με το πουκάμισό του ανοιχτό. Η ηθοποιός ήταν όλο χαμόγελα ενώ στεκόταν αγκαζέ με τα δύο παιδιά της, τα οποία μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της Κρις Μάρτιν.

Διαβάστε επίσης:

Έλενα Μπόναμ Κάρτερ: Πώς εξηγεί το γεγονός ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ με τον Τιμ Μπάρτον

Ανησυχία για την Κέιτι Πράις μετά την τελευταία της εμφάνιση – «Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας» λένε φίλοι της

Αγγελική Ηλιάδη: «Ο άνθρωπος που με παρενόχλησε σεξουαλικά, έχασε τη δουλειά του μετά από αυτό που έκανε» (Video)