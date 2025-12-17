Αγγελική Ηλιάδη: «Ο άνθρωπος που με παρενόχλησε σεξουαλικά, έχασε τη δουλειά του μετά από αυτό που έκανε» (Video)

Σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής της αναφέρθηκε η Αγγελική Ηλιάδη, αποκαλύπτοντας ότι έπειτα από έναν χωρισμό, έπαθε διαταραχή πανικού την οποία χρειάστηκε να αντιμετωπίσει με φαρμακευτική αγωγή.

«Το χειρότερο που μου συνέβη εμένα είναι η διαταραχή πανικού λόγω του χωρισμού μου τότε. Ήμουν πολύ στενoχωρημένη και πιεσμένη ψυχολογικά, αντιμετωπίστηκε αυτό με φαρμακευτική αγωγή. Στους 3 μήνες ήμουν πάρα πολύ καλά και σταμάτησα τα φάρμακα. Είναι κάτι πολύ άσχημο, αλλά ευτυχώς αντιμετωπίζεται. Με έχουν ζηλέψει άρρωστα και κακοποιητικά και δεν θα ήθελα ποτέ στη ζωή μου να το ξαναπεράσω αυτό» είπε, αρχικά, μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day».

Ερωτηθείσα για ένα νέο metoo που τείνει να εμφανιστεί -αυτή τη φορά στον χώρο της μουσικής- η τραγουδίστρια επισημαίνει ότι αυτά συμβαίνουν σε κάθε χώρο. Δεν έκρυψε, δε, τη δική της εμπειρία, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης κατά το παρελθόν.

«Έχω βιώσει σεξουαλική παρενόχληση σε πολύ μικρή ηλικία. Πρέπει να ήμουν 19 ετών. Τότε μου είχαν συστήσει τον παραγωγό μου ο οποίος με πήγε σε έναν χώρο που εγώ πίστευα ότι ήταν στούντιο. Ήταν ένα σπίτι, κλείδωσε την πόρτα και ήταν πάρα πολύ επιθετικός και πολύ ωμός επίσης και μου είπε ότι αν κάνεις αυτό που θέλω, θα σε κάνω το πρώτο όνομα στην Ελλάδα. Βέβαια, εγώ παρόλο που ήμουν κοριτσάκι τότε, ήμουν και “αγρίμι”. Άρχισα να ουρλιάζω και αντί να μου επιτεθεί αυτός του επιτέθηκα εγώ γιατί δεν μου άρεσε αυτό που ένιωσα ότι είχα με είχε κλείσει σε έναν χώρο και δεν μπορούσα να φύγω και αναγκάστηκε, άνοιξε την πόρτα κι έφυγα. την επόμενη μέρα στον διευθυντή της εταιρείας, του είπα ακριβώς τι έγινε και έχασε τη δουλειά του μετά από αυτό που έγινε και φυσικά του άξιζε, εννοείται» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

