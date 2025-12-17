search
17.12.2025 10:13

Ελένη Καρακάση: «Είχα καταπιέσει πάρα πολύ την ανάγκη μου να νιώσω τη μητρότητα» (Video)

17.12.2025 10:13
Για την ανάγκη της να βιώσει την εμπειρία της μητρότητας μίλησε η Ελένη Καρακάση, μια ανάγκη που -όπως εξηγεί- είχε καταπιέσει χωρίς να το συνειδητοποιεί.

Η ηθοποιός και ο σύζυγός της βρίσκονται σε διαδικασία αναδοχής και υιοθεσίας παιδιού, αναφέροντας πως πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι δυο τους παρακολουθούν ορισμένα σεμινάρια.

«Είμαστε με τον άντρα μου σε διαδικασία σε αναδοχής και υιοθεσίας. Οι άνθρωποι στο καινούργιο σύστημα ενημερώνουν τον κόσμο που ενδιαφέρεται, αφού έχει μπει στη διαδικασία σεμιναρίων για να σε κατατοπίσουν τι σε περιμένει» είπε, αρχικά, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι για πολύ καιρό πίστευε ότι δεν επιθυμεί να γίνει μητέρα, μία πεποίθηση που στην πορεία ανατράπηκε, όταν η ίδια συνειδητοποίησε ότι στην πραγματικότητα είχε καταπιέσει άθελά της αυτή της την επιθυμία.

«Δεν είχα φανταστεί πολλά πράγματα, δεν με αποθάρρυνε κάτι, δεν το βάζω εύκολα κάτω, δεν είναι θέμα εγωισμού αν και υπάρχει ένας εγωισμός. Ακούς πολλές φορές “θα κάνεις ένα καλό”. Δεν κάνεις ένα καλό στο παιδί, κάνεις ένα καλό στον εαυτό σου και αυτό κρύβει έναν εγωισμό από κάτω. Συνειδητοποίησα κάτι που δεν είχα ασχοληθεί, δεν το είχα μπροστά στο μυαλό μου, ότι είχα καταπιέσει πάρα πολύ την ανάγκη μου να νιώσω τη μητρότητα. Έλεγα ότι αφού δεν το έχω κάνει τόσο καιρό, δεν το ήθελα».

