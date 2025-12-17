search
17.12.2025 09:31

Αλίκη Κατσαβού: Δημοσίευσε απόσπασμα συνέντευξης του Κώστα Βουτσά από το 1983 (Video)

17.12.2025 09:31
kostas-voutsas-new

Απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Κώστας Βουτσάς το 1983 δημοσίευσε η Αλίκη Κατσαβού, από δηλώσεις που είχε κάνει ο εκλιπών ηθοποιός στην ΕΡΤ.

Στη συνέντευξη ο ηθοποιός μιλούσε για το θέατρο και τις ανησυχίες που έχει ένας άνθρωπος όταν αποφασίζει να ασχοληθεί με αυτό. Με το θέατρο, ο αμόρφωτος θα μορφωθεί, ο ακοινώνητος θα κοινωνικοποιηθεί, έλεγε.

«Άνθρωπος που ξεκινάει να βγει στο θέατρο, πάει να πει ότι έχει ανησυχίες. Δεν μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε στο θέατρο και εάν είναι αμόρφωτος, το θέατρο έχει τέτοια δύναμη που θα τον μορφώσει, θα αναγκαστεί να μορφωθεί. Εάν είναι ακοινώνητος, το θέατρο θα τον κάνει κοινωνικό. Οποιαδήποτε έλλειψη και εάν έχει σαν άνθρωπος, θα τη βρει πάνω στο θέατρο. Το θέατρο είναι μαγεία» είχε πει χαρακτηριστικά.

«”Το θέατρο είναι μαγεία”. Ο Κώστας Βουτσάς το είπε το 1983 και οι μελέτες το επιβεβαιώνουν! Όπως το θέατρο “θα αναγκάσει να μορφωθεί” τον αμόρφωτο και θα τον κάνει κοινωνικό, έτσι και για τα παιδιά: καλλιεργεί τη συναισθηματική νοημοσύνη, την ενσυναίσθηση και τη γλωσσική ανάπτυξη. Μια επένδυση ζωής» έγραψε η Αλίκη Κατσαβού στη λεζάντα της ανάρτησής της, χαρακτηρίζοντας το θέατρο ως επένδυση ζωής.

