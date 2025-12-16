Μύρισαν Χριστούγεννα, γράφει η Ελένη Μενεγάκη και ποζάρει μπροστά στο δέντρο της

Ανάρτηση στα social media έκανε η Ελένη Μενεγάκη, που μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα.

Η παρουσιάστρια πόζαρε μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της και μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους ακόλουθούς της στο Instagram. Ανάμεσα στα στολίδια ξεχώριζε ένα με τη δική της φωτογραφία πάνω σε αυτό.

«Οι πιο φωτεινές και γιορτινές μέρες του χειμώνα! Μύρισαν Χριστούγεννα», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες της.

Διαβάστε επίσης:

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Συγκινεί η σύζυγος του ηθοποιού περιγράφοντας τις τελευταίες του στιγμές – «Ήμασταν εκεί όλη η οικογένεια και οι φίλοι»

Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης από πασίγνωστο τραγουδιστή – «Αύριο η πρώτη μήνυση» (Video)

Chiara Ferragni: Η άνοδος, το σκάνδαλο και η πτώση της διάσημης influencer