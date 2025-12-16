search
16.12.2025 20:11

Μύρισαν Χριστούγεννα, γράφει η Ελένη Μενεγάκη και ποζάρει μπροστά στο δέντρο της

16.12.2025 20:11
menegaki dentro 88- new

Ανάρτηση στα social media έκανε η Ελένη Μενεγάκη, που μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα.

Η παρουσιάστρια πόζαρε μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της και μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους ακόλουθούς της στο Instagram. Ανάμεσα στα στολίδια ξεχώριζε ένα με τη δική της φωτογραφία πάνω σε αυτό.

«Οι πιο φωτεινές και γιορτινές μέρες του χειμώνα! Μύρισαν Χριστούγεννα», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες της.

war europe
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Μετά από μια γενιά ειρήνης, η Ευρώπη λέει στους λαούς της να προετοιμαστούν για το αδιανόητο

trump proedros
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Τα καλύτερα έρχονται!»

opekepe katigoroumenoi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους και οι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την Τρίτη, 16/12

tsipras-patra-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας κατά κυβέρνησης: Μετέτρεψαν την Ελλάδα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς – Πολιτικό κίνημα από τα κάτω, για να έχει ισχυρό αντίπαλο η κυβέρνηση στις εκλογές

Gaza (12)
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία, Ελλάδα, Δανία, Σλοβενία και Ην. Βασίλειο για Δυτική Όχθη και Γάζα: Προσήλωση στη λύση δύο κρατών και σεβασμός στην κατάπαυση πυρός

bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

1 / 3