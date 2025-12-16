Chiara Ferragni: Η άνοδος, το σκάνδαλο και η πτώση της διάσημης influencer

Η Chiara Ferragni υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας βιομηχανίας των influencers και από τα πρώτα πρόσωπα που μετέτρεψαν το προσωπικό τους online προφίλ σε επιχειρηματική αυτοκρατορία.

Το 2009, σε ηλικία 22 ετών και ενώ σπούδαζε Νομική στο Πανεπιστήμιο Bocconi του Μιλάνου, δημιούργησε το fashion blog The Blonde Salad. Αρχικά λειτούργησε ως προσωπικό ημερολόγιο, αλλά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα απέκτησε τεράστια απήχηση. Μέχρι το 2011 προσέλκυε περίπου 800.000 μοναδικούς επισκέπτες τον μήνα και είχε ήδη λανσάρει την πρώτη της συλλογή παπουτσιών, η οποία εξαντλήθηκε σχεδόν αμέσως, σηματοδοτώντας τη μετάβασή της από blogger σε επιχειρηματία.

Η εκτόξευση της καριέρας της

Η πραγματική εκτόξευση ήρθε με το Instagram. Από το 2012, όταν η πλατφόρμα βρισκόταν ακόμη σε πρώιμο στάδιο, η Ferragni κατάφερε να χτίσει μια τεράστια βάση ακολούθων, αξιοποιώντας μια εικόνα που συνδύαζε πολυτέλεια, καθημερινότητα και προσβασιμότητα. Δημιούργησε τη Chiara Ferragni Brand, με το χαρακτηριστικό λογότυπο του γαλάζιου ματιού, και την ανέπτυξε σε διεθνές lifestyle brand μέσω αδειοδοτήσεων, flagship καταστημάτων σε πόλεις όπως το Μιλάνο και η Σανγκάη και παρουσίας σε μεγάλα πολυκαταστήματα.

Παράλληλα, μέσω της εταιρείας TBS Crew, απέκτησε τεράστια έσοδα από συνεργασίες με κορυφαίους οίκους μόδας και καλλυντικών, όπως Dior, Saint Laurent και Lancôme.

Μέχρι το 2022, τα έσοδα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας είχαν φτάσει στο υψηλότερο σημείο τους, ενώ η ίδια είχε αναγνωριστεί διεθνώς από το Forbes ως μία από τις πιο ισχυρές influencers παγκοσμίως.

Ο γάμος και το ριάλιτι

Η προσωπική της ζωή ενσωματώθηκε πλήρως στο brand της. Ο γάμος της με τον ράπερ Fedez το 2018, που προβλήθηκε ως λαμπερό media γεγονός, και το reality show «The Ferragnez» στο Prime Video, παρουσίαζαν μια εικόνα επιτυχημένης, δεμένης οικογένειας.

Παράλληλα, η Ferragni καλλιεργούσε το προφίλ της κοινωνικά ευαισθητοποιημένης επιχειρηματία, προβάλλοντας φιλανθρωπικές δράσεις και κοινωνικά μηνύματα, στοιχείο που ενίσχυε την εμπιστοσύνη του κοινού και την εμπορική της αξία.

Το σκάνδαλο «Pandorogate»

Αυτή η εικόνα κατέρρευσε απότομα το 2022 με το σκάνδαλο που έμεινε γνωστό ως «Pandorogate». Η συνεργασία της με την ιταλική εταιρεία Balocco για την πώληση χριστουγεννιάτικου pandoro (σ.σ. ενός παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου ιταλικού γλυκού) παρουσιάστηκε ως φιλανθρωπική πρωτοβουλία υπέρ του παιδιατρικού νοσοκομείου Regina Margherita στο Τορίνο.

Τα προϊόντα πωλούνταν σε υψηλότερη τιμή και η επικοινωνία της καμπάνιας άφηνε να εννοηθεί ότι μέρος των πωλήσεων θα κατευθυνόταν στο νοσοκομείο.

Στην πράξη, αποκαλύφθηκε ότι η Balocco είχε πραγματοποιήσει μία προκαθορισμένη δωρεά πριν την έναρξη της καμπάνιας, χωρίς καμία σύνδεση με τις πωλήσεις, ενώ η ίδια η Ferragni δεν είχε συνεισφέρει προσωπικά.

Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες της εισέπραξαν αμοιβές άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων για τη συνεργασία.

Η δημοσιογραφική αποκάλυψη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οδήγησε σε παρέμβαση των αρχών. Η ιταλική αρχή ανταγωνισμού επέβαλε βαριά πρόστιμα για παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, ενώ ασκήθηκε και ποινική δίωξη για απάτη, με τους εισαγγελείς να υποστηρίζουν ότι η Ferragni εκμεταλλεύτηκε συνειδητά την επιρροή της για οικονομικό όφελος. Παρότι η ίδια έκανε λόγο για «παρεξήγηση» και προχώρησε εκ των υστέρων σε σημαντική δωρεά, η ζημιά στην αξιοπιστία της ήταν ήδη σοβαρή και δύσκολα αναστρέψιμη.

Οι συνέπειες υπήρξαν άμεσες και εκτεταμένες. Μεγάλες εταιρείες διέκοψαν συνεργασίες, τα έσοδα τόσο της Chiara Ferragni Brand όσο και της TBS Crew κατέρρευσαν σε ποσοστά που ξεπέρασαν το 90%, flagship καταστήματα έκλεισαν και προσωπικό απολύθηκε. Η ίδια αποχώρησε από τη θέση της CEO και χρειάστηκε να επενδύσει σημαντικά ίδια κεφάλαια για να διασώσει την εταιρεία της και να επανακτήσει τον έλεγχο.

Παράλληλα, η δημόσια διάλυση του γάμου της με τον Fedez, με αποκαλύψεις για απιστία και δημόσιες αντιπαραθέσεις, αποδόμησε πλήρως το αφήγημα της «τέλειας οικογένειας» που αποτελούσε βασικό πυλώνα του brand της.

Σήμερα, η Chiara Ferragni βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ποινική δίκη, σοβαρές οικονομικές απώλειες και μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης. Παρότι είναι απίθανο να εκτίσει ποινή φυλάκισης ακόμη και σε περίπτωση καταδίκης, η υπόθεσή της έχει ήδη καταγραφεί ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των ορίων και των κινδύνων της οικονομίας των influencers. Η προσπάθειά της να επαναπροσδιορίσει την καριέρα της συνεχίζεται, κυρίως μέσα από μικρότερες αγορές και ένα αφήγημα «επανεκκίνησης».

