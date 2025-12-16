search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 19:39
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 19:08

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Συγκινεί η σύζυγος του ηθοποιού περιγράφοντας τις τελευταίες του στιγμές – «Ήμασταν εκεί όλη η οικογένεια και οι φίλοι»

16.12.2025 19:08
alberto-eskenazy-syzygos-kori

Στις τελευταίες στιγμές του συζύγου της, Αλμπέρτο Εσκενάζυ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών τα ξημερώματα της Δευτέρας, 15/12, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, αναφέρθηκε η χήρα του ηθοποιού, Μαίρη.

Όπως περιέγραψε μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, στις τελευταίες του στιγμές, ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και τους φίλους του.

«Ήταν πολύ ευγενής, είχε μια ευγένεια ευρωπαϊκή θα έλεγε κανείς, γιατί οι γονείς του είχαν ζήσει στο εξωτερικό. Τα παιδιά μας συνεχίζουν το έργο του. Ήμασταν από παιδιά μαζί. Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή, όχι μόνο εγώ, όλη η οικογένεια και οι φίλοι. Τον υπεραγαπούσαν», είπε η Μαίρη Εσκενάζυ.

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Η βαθιά αγάπη του ηθοποιού για τη Θεσσαλονίκη

Η ίδια αναφέρθηκε στη συνέχεια στο πώς βιώνει την απώλεια του συζύγου της, αλλά και στην αγάπη που είχε ο ηθοποιός για τη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη.

«Είμαι όπως είναι κάθε γυναίκα που χάνει τον σύζυγό της, με τον οποίο ήταν μαζί 45 χρόνια. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η οικογένειά του, η δουλειά του και να γράφει τα βιβλία του. Είχε γράψει ένα τεράστιο έργο, 2.500 σελίδες, για ένα αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές του αιώνα μέχρι το 1945. Είχε γράψει το ”Άρωμα της πόλης”, πάλι αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη, ήταν η γενέτειρά του. Τη λάτρευε την πόλη του», δήλωσε.

Διαβάστε επίσης:

Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης από πασίγνωστο τραγουδιστή – «Αύριο η πρώτη μήνυση» (Video)

Chiara Ferragni: Η άνοδος, το σκάνδαλο και η πτώση της διάσημης influencer

Μαντόνα – Γκάι Ρίτσι: Πρώτη συνάντηση μετά από 17 χρόνια (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
volos agrotes trakter 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Βόλο και Λάρισα με τα τρακτέρ οι αγρότες, στις συγκεντρώσεις για την ψήφιση του προϋπολογισμού (Photos/Video)

karystianou_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Το κόμμα Καρυστιανού στο Δ.Σ. του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος στα Τέμπη – Αποστάσεις από τα μέλη

fotia-xalkida-1
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα – Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα ένας ηλικιωμένος (Photos/Videos)

congress mexico
ΚΟΣΜΟΣ

Σπρωξίματα, φωνές και μαλλιοτραβήγματα – Χάος στο Κογκρέσο του Μεξικού (Video)

androulakis vouli 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Αν δεν γίνει παρελθόν η κυβέρνηση της ΝΔ, η χώρα οδηγείται σε νέα αδιέξοδα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 19:39
volos agrotes trakter 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Βόλο και Λάρισα με τα τρακτέρ οι αγρότες, στις συγκεντρώσεις για την ψήφιση του προϋπολογισμού (Photos/Video)

karystianou_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Το κόμμα Καρυστιανού στο Δ.Σ. του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος στα Τέμπη – Αποστάσεις από τα μέλη

fotia-xalkida-1
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα – Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα ένας ηλικιωμένος (Photos/Videos)

1 / 3