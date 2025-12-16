Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Συγκινεί η σύζυγος του ηθοποιού περιγράφοντας τις τελευταίες του στιγμές – «Ήμασταν εκεί όλη η οικογένεια και οι φίλοι»

Στις τελευταίες στιγμές του συζύγου της, Αλμπέρτο Εσκενάζυ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών τα ξημερώματα της Δευτέρας, 15/12, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, αναφέρθηκε η χήρα του ηθοποιού, Μαίρη.

Όπως περιέγραψε μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, στις τελευταίες του στιγμές, ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και τους φίλους του.

«Ήταν πολύ ευγενής, είχε μια ευγένεια ευρωπαϊκή θα έλεγε κανείς, γιατί οι γονείς του είχαν ζήσει στο εξωτερικό. Τα παιδιά μας συνεχίζουν το έργο του. Ήμασταν από παιδιά μαζί. Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή, όχι μόνο εγώ, όλη η οικογένεια και οι φίλοι. Τον υπεραγαπούσαν», είπε η Μαίρη Εσκενάζυ.

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Η βαθιά αγάπη του ηθοποιού για τη Θεσσαλονίκη

Η ίδια αναφέρθηκε στη συνέχεια στο πώς βιώνει την απώλεια του συζύγου της, αλλά και στην αγάπη που είχε ο ηθοποιός για τη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη.

«Είμαι όπως είναι κάθε γυναίκα που χάνει τον σύζυγό της, με τον οποίο ήταν μαζί 45 χρόνια. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η οικογένειά του, η δουλειά του και να γράφει τα βιβλία του. Είχε γράψει ένα τεράστιο έργο, 2.500 σελίδες, για ένα αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές του αιώνα μέχρι το 1945. Είχε γράψει το ”Άρωμα της πόλης”, πάλι αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη, ήταν η γενέτειρά του. Τη λάτρευε την πόλη του», δήλωσε.

