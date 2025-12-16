Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης από πασίγνωστο τραγουδιστή – «Αύριο η πρώτη μήνυση» (Video)

Σημαντικές αποκαλύψεις αναφορικά με την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης από πασίγνωστο τραγουδιστή έκανε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Τρίτης (16/12) στην εκπομπή του.

Ο δημοσιογράφος τόνισε ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα, ένας καλλιτέχνης ιδιαίτερα προβεβλημένος και πολύ αγαπητός. Αποκάλυψε, δε, ότι αύριο, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, αναμένεται να κατατεθεί η πρώτη μήνυση.

«Eίναι από τα μεγαλύτερα ονόματα, με τεράστιο εκτόπισμα όχι μόνο στην πίστα, αλλά και στην ευρύτερη ελληνική σόουμπιζ. Ένα πολύ προβεβλημένο πρόσωπο, που πρωταγωνιστεί ακόμα και τώρα και που είναι και πάρα πάρα πολύ αγαπητός. Υπάρχουν τρεις άνθρωποι που είναι έτοιμοι να τον καταγγείλουν. Μαθαίνω, και σας το μεταφέρω με βεβαιότητα, ότι αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξει κάτι, μπορεί να υπάρξει ένας εξωδικαστικός συμβιβασμός, η πρώτη μήνυση θα κατατεθεί αύριο. Η μήνυση που θα κατατεθεί αύριο, έχει να κάνει με τον άνθρωπο που είναι μουσικός στο συγκρότημα που έπαιζε στο κέντρο που τραγουδούσε ο συγκεκριμένος τραγουδιστής. Τι θα καταγγείλει ο άνθρωπος αυτός; Θα καταγγείλει ασέλγεια. Δεν θα καταγγείλει βιασμό. Η οποία ασέλγεια έχει να κάνει με άσεμνες εκφράσεις, άσεμνους χαρακτηρισμούς και άσεμνες χειρονομίες από τον τραγουδιστή προς τον μουσικό του συγκροτήματός του, μέσα στο καμαρίνι του καλλιτέχνη. Θα μιλήσει για ασέλγεια τουλάχιστον δύο φορές μες στο καμαρίνι του καλλιτέχνη. Θα μου πείτε τώρα γιατί πήγε και τη δεύτερη φορά. Δεν θα καταγγείλει σεξουαλική συνεύρεση, βιασμό ή οτιδήποτε άλλο. Θα μιλήσει για προκαταρκτικές καταστάσεις. Και θα το τεκμηριώσει με τα λεγόμενά του αφενός και αφετέρου με δύο μάρτυρες, έναν άντρα και μία γυναίκα, οι οποίοι και αυτοί ήταν εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο νυχτερινό μαγαζί που τραγουδούσε εκείνη την περίοδο ο μεγάλος Έλληνας τραγουδιστής. Μιλάμε για πολλούς μήνες πριν από τώρα. Αυτή λοιπόν είναι η μία καταγγελία που αύριο το πιθανότερο είναι να φτάσει σε επίπεδο μήνυσης» είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε για τη δεύτερη περίπτωση, αναφέροντας τα εξής:

«Είναι ο άνθρωπος που σας είπα χθες ότι είναι από νησί. Ο καταγγέλων αυτή τη στιγμή που μιλάμε κατοικεί σε νησί, δεν είναι στην Αθήνα, γι’ αυτό λέω ότι είναι από νησί. Ο δεύτερος λοιπόν καταγγέλων, που περιμένει την κίνηση του πρώτου για να κινηθεί και αυτός νομικά, έχει μια διαφορετική ιστορία. Θα μιλήσει για μία σεξουαλική παρενόχληση που ξεκίνησε από τα καμαρίνια του νυχτερινού κέντρου που τραγουδούσε τότε -είναι άλλη χρονική περίοδος- ο συγκεκριμένος τραγουδιστής και κατέληξε μία φορά, η σχέση, η φιλία τους, δεν ξέρω πώς θα τη χαρακτηρίσω, στο σπίτι του τραγουδιστή. Θα ισχυριστεί, λοιπόν, ο δεύτερος καταγγέλλων ότι εκεί του έκανε πάλι ανήθικες προτάσεις και ανήθικες πράξεις, λέγοντάς του ότι αν προχωρήσεις με μένα σου υπόσχομαι ότι θα σε βοηθήσω να ανέβεις καλλιτεχνικά».

Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν και όσα αναφέρει το περιβάλλον τρίτου καταγγέλλοντα κατά του τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του: «Πριν από ένα χρόνο βρέθηκαν στο καμαρίνι του τραγουδιστή και μετά από δύο ώρες ο τραγουδιστής του πρότεινε να πάνε μια βόλτα. Αρχικά πήγαν από το σπίτι του τραγουδιστή με το πρόσχημα ότι έπρεπε να αλλάξει ρούχα. Τελικά ο τραγουδιστής τον έπεισε να μείνουν σπίτι. Κάθισαν μαζί από τις δύο τα ξημερώματα μέχρι τις δέκα το πρωί. Ο τραγουδιστής δεν τον άγγιξε, αλλά του έκανε ανήθικες προτάσεις. Του πετούσε υπονοούμενα πως αν θέλει να κάνει καριέρα ξέρει που είναι το υπνοδωμάτιο. Ο τραγουδιστής δεν τον άφηνε να φύγει. Κάποια στιγμή το πρωί με το πρόσχημα ότι είχε καλέσει ταξί, κατάφερε να φύγει από το σπίτι του τραγουδιστή και ξεκίνησε να τρέχει με τα πόδια γιατί είχε φοβηθεί πολύ. Λίγο καιρό μετά ο τραγουδιστής του ζήτησε να συνεργαστούν στο κέντρο που θα εμφανιζόταν. Λάθος του, αλλά δέχτηκε να έρθει στην Αθήνα. Επειδή δεν απάντησε σε ένα μήνυμα που του έστειλε ο τραγουδιστής, μετά τη δεύτερη πρόβα στο νυχτερινό κέντρο ο μαέστρος του είπε: “Για το λόγο που έχεις καταλάβει, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε”…».

Ο Γιώργος Λιάγκας μετέφερε, τέλος, όσα ισχυρίζεται η πλευρά του τραγουδιστή.

«Ξεκάθαρα ο τραγουδιστής θεωρεί ότι όλα αυτά είναι έωλα, ότι δεν έχουν συμβεί ποτέ, ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουνε να τον πλήξουν, θεωρεί ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι βαλτοί, ότι κάποιος άλλος τους έχει βάλει να τα πουν αυτά και κάποιος άλλος τους έχει οργανώσει όλους μαζί. Γιατί ξαφνικά, σου λέει, πού βρέθηκαν τρεις; Από τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, που μάλιστα ο ένας εξ αυτών έχει και δύο μάρτυρες, που και αυτοί οι δύο μάρτυρες συνεργάζονταν με μένα. Ξαφνικά ποιος τους μάζεψε; Ποιος τους οργάνωσε όλους αυτούς για να καταγγείλουν συγκεκριμένες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, χωρίς να υπάρξει, προσέξτε, χωρίς να υπάρξει σεξουαλική επαφή. Παρά μόνο υπόνοιες, υποσχέσεις και τα λοιπά και τα λοιπά.

Άρα λοιπόν η μεριά του τραγουδιστή θεωρεί, από τη στιγμή που δεν υπάρχει βιασμός, σεξουαλική επαφή, αλλά λεγόμενα και υποσχέσεις για μεγάλη καριέρα με αντάλλαγμα σεξουαλική συνεύρεση, ότι αυτά τα πράγματα δεν θα αποδειχθούν και θεωρεί ότι έχει πέσει θύμα εκβιασμού. Μαθαίνω δε, ότι αν προχωρήσουν σε μηνύσεις -που σας λέω, ο ένας είναι έτοιμος και πολύ πιθανόν αύριο να βγει να καταθέσει τη μήνυση, -ότι θα πάει ο τραγουδιστής με τον δικηγόρο του, που εχθές το βράδυ ήταν πολλές ώρες μαζί και είχανε μία συνεδρίαση για να δουν πώς θα κινηθούν, θα πάει στο τμήμα εκβιαστών. Αυτό, λοιπόν, είναι πολύ προσεκτικά διατυπωμένο και από τις δύο μεριές, χωρίς να παίρνω καμία θέση. Αν η ιστορία αυτή εξελιχθεί, σας το λέω, θα είμαι με το θύμα ή με τα θύματα, όποιο και αν είναι το θύμα», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.

Διαβάστε επίσης:

Chiara Ferragni: Η άνοδος, το σκάνδαλο και η πτώση της διάσημης influencer

Μαντόνα – Γκάι Ρίτσι: Πρώτη συνάντηση μετά από 17 χρόνια (Photos)

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: «Από τη στιγμή που ήρθε ο γιος μου, κάθε μέρα είναι γιορτή – Ανακαλύπτω τον εαυτό μου μαζί του» (Video)