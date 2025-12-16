search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 14:16
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 11:26

Μαντόνα – Γκάι Ρίτσι: Πρώτη συνάντηση μετά από 17 χρόνια (Photos)

16.12.2025 11:26
madonna-new

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες από το πολύκροτο διαζύγιό τους, η Madonna και ο Γκάι Ρίτσι επανενώθηκαν για να στηρίξουν τον γιο τους Ρόκο.

Συγκεκριμένα, οι δυο τους βρέθηκαν στα εγκαίνια της έκθεσης του γιου τους με τίτλο «Talk is Cheap», που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο.

Ο 25χρονος καλλιτέχνης, μάλιστα, μοιράστηκε ένα σπάνιο στιγμιότυπο με τους γονείς του, τους οποίους ευχαρίστησε για την παρουσία τους.

«Είναι κατανοητό γιατί κάποιοι μπορεί να με κρίνουν και δεν τους κατηγορώ. Ωστόσο, είμαι υπερήφανος για το ποιος είμαι, αλλά ακόμη πιο υπερήφανος που έχω και τους δύο μου γονείς σε μία αίθουσα να με στηρίζουν. Τα έργα μιλούν από μόνα τους, γι’ αυτό και η έκθεση ονομάστηκε “Talk Is Cheap” έγραψε στη λεζάντα.

«Η Τέχνη φέρνει τους ανθρώπους κοντά» σχολίασε, από την πλευρά της, η Madonna η οποία μοιράστηκε, επίσης, στιγμιότυπα από την εκδήλωση στον λογαριασμό της στο Instagram, στα οποία δεν εμφανίζεται ο πρώην σύζυγός της.

«Η Τέχνη έχει έναν μοναδικό τρόπο να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, είτε βρίσκεσαι σε έναν κινηματογράφο βλέποντας μια ταινία, είτε σε ένα νυχτερινό κέντρο χορεύοντας με τους ρυθμούς της μουσικής, είτε σε μια έκθεση συγκεντρωμένος μπροστά από έναν πίνακα. Η Τέχνη έχει έναν μαγικό τρόπο να εμπνέει την ανθρώπινη σύνδεση» ανέφερε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Σ’ ευχαριστώ Ρόκο που δημιούργησες αυτή την εμπειρία με αίμα, ιδρώτα και δάκρυα. “Talk is Cheap” («Εύκολο να το λες») — Πράγματι» συμπλήρωσε.

Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε το 1999 μέσω κοινών φίλων, ενώ απέκτησε τον Ρόκο τον Αύγουστο του 2000, πριν παντρευτούν τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους στο κάστρο Skibo της Σκωτίας. Η σταρ είχε, ήδη, αποκτήσει την κόρη της Λούρδη με τον πρώην σύντροφό της Κάρλος Λεόν (Carlos Leon) το 1996. Το 2006 το ζευγάρι υιοθέτησε τον Ντέιβιντ Μπάντα από το Μαλάουι, ενώ δύο χρόνια αργότερα οι «αγεφύρωτες διαφορές» τους οδήγησαν στον χωρισμό, με το διαζύγιο να οριστικοποιείται την ίδια χρονιά. Έναν χρόνο αργότερα, η Madonna υιοθέτησε επίσης την κόρη της Mέρσι και το 2017 τις δίδυμες, Έστερ και Στέλλα.

Ο Ρίτσι από την πλευρά του, παντρεύτηκε την Τζάκι Έινσλι (Jacqui Ainsley) με την οποία απέκτησε τρία παιδιά.

Νωρίτερα φέτος, η βασίλισσα της ποπ αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι η μάχη για την επιμέλεια του γιου της ήταν η δυσκολότερη στιγμή της ζωής της, όπως ανέφερε το αμερικανικό Us Weekly.

Διαβάστε επίσης:

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: «Από τη στιγμή που ήρθε ο γιος μου, κάθε μέρα είναι γιορτή – Ανακαλύπτω τον εαυτό μου μαζί του» (Video)

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Το συγκινητικό αντίο του Σπύρου Μπιμπίλα

Στέλλα Κονιτοπούλου: «Η κόρη μου με έστειλε σε ψυχοθεραπευτή για να διαχειριστώ ότι θα φύγει από το σπίτι» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alexis_tsipras__eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας; Από ποια ποσοστά ξεκινάει πραγματικά το νέο κόμμα – Οι  συσχετισμοί με ΠΑΣΟΚ, στοιχεία από 6 γκάλοπ    

opekepe-evropeos-anakritis-1
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι υπό όρους δύο από τους κατηγορούμενος

tiletheasi
MEDIA

Σε… απογείωση η τηλεθέαση του Mega τη Δευτέρα (15/12)

karystianou-aslanidis
ΕΛΛΑΔΑ

Διαφοροποίηση του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών για Καρυστιανού: Προσωπική της επιλογή ένα κόμμα

cliff-richard-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κλιφ Ρίτσαρντ: Ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 14:15
alexis_tsipras__eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας; Από ποια ποσοστά ξεκινάει πραγματικά το νέο κόμμα – Οι  συσχετισμοί με ΠΑΣΟΚ, στοιχεία από 6 γκάλοπ    

opekepe-evropeos-anakritis-1
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι υπό όρους δύο από τους κατηγορούμενος

tiletheasi
MEDIA

Σε… απογείωση η τηλεθέαση του Mega τη Δευτέρα (15/12)

1 / 3