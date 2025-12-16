Μαντόνα – Γκάι Ρίτσι: Πρώτη συνάντηση μετά από 17 χρόνια (Photos)

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες από το πολύκροτο διαζύγιό τους, η Madonna και ο Γκάι Ρίτσι επανενώθηκαν για να στηρίξουν τον γιο τους Ρόκο.

Συγκεκριμένα, οι δυο τους βρέθηκαν στα εγκαίνια της έκθεσης του γιου τους με τίτλο «Talk is Cheap», που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο.

Ο 25χρονος καλλιτέχνης, μάλιστα, μοιράστηκε ένα σπάνιο στιγμιότυπο με τους γονείς του, τους οποίους ευχαρίστησε για την παρουσία τους.

«Είναι κατανοητό γιατί κάποιοι μπορεί να με κρίνουν και δεν τους κατηγορώ. Ωστόσο, είμαι υπερήφανος για το ποιος είμαι, αλλά ακόμη πιο υπερήφανος που έχω και τους δύο μου γονείς σε μία αίθουσα να με στηρίζουν. Τα έργα μιλούν από μόνα τους, γι’ αυτό και η έκθεση ονομάστηκε “Talk Is Cheap” έγραψε στη λεζάντα.

«Η Τέχνη φέρνει τους ανθρώπους κοντά» σχολίασε, από την πλευρά της, η Madonna η οποία μοιράστηκε, επίσης, στιγμιότυπα από την εκδήλωση στον λογαριασμό της στο Instagram, στα οποία δεν εμφανίζεται ο πρώην σύζυγός της.

Rocco Ritchie with his mother Madonna and father, Guy Ritchie, as his art show (2025) pic.twitter.com/ELSCNhNTG3 December 15, 2025

«Η Τέχνη έχει έναν μοναδικό τρόπο να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, είτε βρίσκεσαι σε έναν κινηματογράφο βλέποντας μια ταινία, είτε σε ένα νυχτερινό κέντρο χορεύοντας με τους ρυθμούς της μουσικής, είτε σε μια έκθεση συγκεντρωμένος μπροστά από έναν πίνακα. Η Τέχνη έχει έναν μαγικό τρόπο να εμπνέει την ανθρώπινη σύνδεση» ανέφερε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Σ’ ευχαριστώ Ρόκο που δημιούργησες αυτή την εμπειρία με αίμα, ιδρώτα και δάκρυα. “Talk is Cheap” («Εύκολο να το λες») — Πράγματι» συμπλήρωσε.

Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε το 1999 μέσω κοινών φίλων, ενώ απέκτησε τον Ρόκο τον Αύγουστο του 2000, πριν παντρευτούν τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους στο κάστρο Skibo της Σκωτίας. Η σταρ είχε, ήδη, αποκτήσει την κόρη της Λούρδη με τον πρώην σύντροφό της Κάρλος Λεόν (Carlos Leon) το 1996. Το 2006 το ζευγάρι υιοθέτησε τον Ντέιβιντ Μπάντα από το Μαλάουι, ενώ δύο χρόνια αργότερα οι «αγεφύρωτες διαφορές» τους οδήγησαν στον χωρισμό, με το διαζύγιο να οριστικοποιείται την ίδια χρονιά. Έναν χρόνο αργότερα, η Madonna υιοθέτησε επίσης την κόρη της Mέρσι και το 2017 τις δίδυμες, Έστερ και Στέλλα.

Ο Ρίτσι από την πλευρά του, παντρεύτηκε την Τζάκι Έινσλι (Jacqui Ainsley) με την οποία απέκτησε τρία παιδιά.

Νωρίτερα φέτος, η βασίλισσα της ποπ αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι η μάχη για την επιμέλεια του γιου της ήταν η δυσκολότερη στιγμή της ζωής της, όπως ανέφερε το αμερικανικό Us Weekly.

