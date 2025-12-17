Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν δημιουργούσα σχέσεις γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα χώριζα» (Video)

Μια προσωπική εξομολόγηση στην εκπομπή του έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με αφορμή μια συζήτηση για τις σχέσεις με καλεσμένο του τον Παναγιώτη Μπουγιούρη.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι ο λόγος για τον οποίο επί πολλά έτη δεν δημιουργούσε σχέσεις, ήταν από φόβο μήπως χωρίσει.

«Με ρωτάνε πολύ συχνά, γιατί δεν έχω παντρευτεί, δεν φοβάμαι τον γάμο, φοβάμαι το διαζύγιο. Κάνεις ένα τεράστιο λάθος, που έκανα εγώ και τελικά με βοήθησε να το καταλάβω η ψυχοθεραπεία. Δεν δημιουργούσα σχέσεις, γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα χώριζα. Γιατί δεν πίστευα στον εαυτό μου ότι θα ήμουν εντάξει μέσα σε μια σχέση και ήξερα ότι ήθελα να φλερτάρω να μην είμαι τόσο σοβαρός. Άρα, αφού ήξερα το τέλος, γιατί να δημιουργήσω την αρχή; Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι αδικώ τον εαυτό μου. Ότι μπορεί ο άνθρωπος που γνωρίζω να μου δείξει πως δεν χρειάζεται ούτε να φλερτάρω ούτε να φύγω, αλλά να μείνω εδώ, να είμαι πιστός και σοβαρός. Και τελικά, βρέθηκε» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

