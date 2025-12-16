Τι συμβαίνει με τον Κιθ; Οι Rolling Stones ακυρώνουν την προγραμματισμένη περιοδεία τους για το 2026

Οι Rolling Stones ακύρωσαν τα σχέδιά τους για περιοδεία το 2026 στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, αφού ο Κιθ Ρίτσαρντς δεν ήταν πρόθυμος να «δεσμευτεί» σε ένα αυστηρό πρόγραμμα. Η Sun ανέφερε πρώτη την είδηση, την οποία επιβεβαίωσαν το Variety και το NME.

Ο Ρίτσαρντς, ο οποίος γίνεται 82 ετών αυτή την Πέμπτη, μίλησε στο BBC το 2023 για την αντιμετώπιση της αρθρίτιδας και πώς «αναμφίβολα» τον έχει αναγκάσει να αλλάξει το στυλ παιξίματός του.

«Δεν έχω καθόλου πόνο, είναι ένα είδος καλοήθους εκδοχής», είχε πει τότε. «Και επίσης, το βρήκα ενδιαφέρον, όταν σκέφτομαι, “Δεν μπορώ να το κάνω πια αυτό“, η κιθάρα μου δείχνει ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος να το κάνω. Κάποιο δάχτυλο θα πάει σε ένα κενό διαφορετικό και μια εντελώς νέα πόρτα ανοίγει».

Παρά τις προκλήσεις αυτές, οι Stones ξεκίνησαν μια περιοδεία 20 ημερών σε στάδια το 2024, προωθώντας το άλμπουμ επιστροφής τους, Hackney Diamonds, που βραβεύτηκε με Grammy.

Στο ρεπορτάζ της, η Sun ανέφερε ότι ο Ρίτσαρντς δεν ήταν πρόθυμος να δεσμευτεί για μια άλλη μεγάλη περιοδεία σε στάδια το 2026.

Αν και η περιοδεία ακυρώθηκε, φαίνεται ότι το δεύτερο άλμπουμ των Stones με τον παραγωγό Andrew Watt βρίσκεται σε καλό δρόμο για το 2026. Σε μια συνέντευξη στο Rolling Stone που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Watt επιβεβαίωσε ότι επέβλεπε το project.

Αργότερα τον ίδιο μήνα, ο κιθαρίστας Ρόνι Γουντ δήλωσε ότι το νέο άλμπουμ ήταν «έτοιμο» και εξέφρασε την ελπίδα να ξαναβγεί σε περιοδεία, προσθέτοντας ότι «περιμένει ακόμα να μάθει» νέα.

