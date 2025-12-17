search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025
17.12.2025 11:16

Μαρκέλλα Γιαννάτου: Πήγα σε νοσοκομείο γιατί νόμιζα ότι πεθαίνω και μου είπαν να απευθυνθώ σε ψυχίατρο (Video)

17.12.2025 11:16
Την εμπειρία της με τις κρίσεις άγχους περιέγραψε η Μαρκέλλα Γιαννάτου, επισημαίνοντας ότι όταν η κατάσταση έγινε ανυπόφορη για την ίδια, πήγε στο νοσοκομείο, με τον γιατρό να της προτείνει τότε να απευθυνθεί σε ψυχίατρο.

Περιγράφοντας τις κρίσεις άγχους, η ηθοποιός τονίζει ότι ένιωθε τόση δυσφορία που πίστευε ότι πεθαίνει. Τα τελευταία 14 χρόνια κάνει ψυχανάλυση -υπογραμμίζει- τονίζοντας ότι έκτοτε, η καθημερινότητά της έχει αλλάξει προς το καλύτερο.

«Κάνω κοντά στα 14 χρόνια σε ψυχανάλυση. Είχα αρχίσει να έχω κρίσεις άγχους. Με έπιανε δύσπνοια και νόμιζα ότι θα πεθάνω. Οπότε αφού πέρασα από διάφορους πνευμονολόγους, διάφορα νοσοκομεία, είχα κάποιες φορές που πήγα σε εφημερεύον νοσοκομείο γιατί νόμιζα ότι πεθαίνω, κάποιος γιατρός θυμάμαι, ήταν στο Σωτηρία, μου είπε να μιλήσω με ένα ψυχίατρο. Άρχισα να το δουλεύω μέσα μου και ξεκίνησα την έρευνα. Πήγα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Με αγχώνει η καθημερινότητα και τα πρακτικά. Με αγχώνουν όλα τα γραφειοκρατικά. Και έχω γίνει λιγότερο ανεκτική πια. Δεν αντέχω τους ανθρώπους που αργούν. Μου φαίνονται φοβερά εγωιστές. Με θυμώνει πλέον. Είναι εξοργιστικό. Είναι ένα είδος εγωπάθειας πιστεύω» ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας

ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευελπίδων η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων από την Κρήτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Τασούλα για τα μπλόκα: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα έχουμε εκτόνωση της κατάστασης»

BUSINESS

Στη METLEN η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRΒ – Νέα κόμματα: Σαρώνει ένα κόμμα Καρυστιανού – Τι τύχη έχουν Τσίπρας, Σαμαράς

ΕΛΛΑΔΑ

Νέο επεισόδιο στο… «σήριαλ Τσιτσιπά»: Τι περιμένουν οι Αρχές (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

