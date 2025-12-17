Μαρκέλλα Γιαννάτου: Πήγα σε νοσοκομείο γιατί νόμιζα ότι πεθαίνω και μου είπαν να απευθυνθώ σε ψυχίατρο (Video)

Την εμπειρία της με τις κρίσεις άγχους περιέγραψε η Μαρκέλλα Γιαννάτου, επισημαίνοντας ότι όταν η κατάσταση έγινε ανυπόφορη για την ίδια, πήγε στο νοσοκομείο, με τον γιατρό να της προτείνει τότε να απευθυνθεί σε ψυχίατρο.

Περιγράφοντας τις κρίσεις άγχους, η ηθοποιός τονίζει ότι ένιωθε τόση δυσφορία που πίστευε ότι πεθαίνει. Τα τελευταία 14 χρόνια κάνει ψυχανάλυση -υπογραμμίζει- τονίζοντας ότι έκτοτε, η καθημερινότητά της έχει αλλάξει προς το καλύτερο.

«Κάνω κοντά στα 14 χρόνια σε ψυχανάλυση. Είχα αρχίσει να έχω κρίσεις άγχους. Με έπιανε δύσπνοια και νόμιζα ότι θα πεθάνω. Οπότε αφού πέρασα από διάφορους πνευμονολόγους, διάφορα νοσοκομεία, είχα κάποιες φορές που πήγα σε εφημερεύον νοσοκομείο γιατί νόμιζα ότι πεθαίνω, κάποιος γιατρός θυμάμαι, ήταν στο Σωτηρία, μου είπε να μιλήσω με ένα ψυχίατρο. Άρχισα να το δουλεύω μέσα μου και ξεκίνησα την έρευνα. Πήγα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Με αγχώνει η καθημερινότητα και τα πρακτικά. Με αγχώνουν όλα τα γραφειοκρατικά. Και έχω γίνει λιγότερο ανεκτική πια. Δεν αντέχω τους ανθρώπους που αργούν. Μου φαίνονται φοβερά εγωιστές. Με θυμώνει πλέον. Είναι εξοργιστικό. Είναι ένα είδος εγωπάθειας πιστεύω» ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας

Διαβάστε επίσης:

Τζένιφερ Λόπεζ: «Από την αρχή της καριέρας μου ήμουν μαγνήτης για πολλή αρνητικότητα» (Video)

Ελένη Καρακάση: «Είχα καταπιέσει πάρα πολύ την ανάγκη μου να νιώσω τη μητρότητα» (Video)

Αλίκη Κατσαβού: Δημοσίευσε απόσπασμα συνέντευξης του Κώστα Βουτσά από το 1983 (Video)