17.12.2025 10:34

Τζένιφερ Λόπεζ: «Από την αρχή της καριέρας μου ήμουν μαγνήτης για πολλή αρνητικότητα» (Video)

Τον τρόπο που έμαθε να διαχειρίζεται από την αρχή της καριέρας της την αρνητική κριτική και την έκθεση, περιέγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ.

Για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την αρνητική κριτική μίλησε η Τζένιφερ Λόπεζ, επισημαίνοντας ότι από την αρχή της καριέρας της ένιωθε πως βρισκόταν διαρκώς στο επίκεντρο, τόσο θετικών όσο και αρνητικών σχολίων.

Σε συζήτηση των «Los Angeles Times» στο πλαίσιο του «The Envelope 2025 Oscar Actresses Roundtable», η τραγουδίστρια και ηθοποιός τόνισε ότι ποτέ δεν άφησε τον εαυτό της να επηρεαστεί από κακόβουλη κριτική, καθώς η ίδια γνώριζε πολύ καλά τον εαυτό της και τις ικανότητές της, επισημαίνοντας ότι στη διαμόρφωση μιας ισχυρής αίσθησης ταυτότητας, η συμβολή των γονέων της υπήρξε καθοριστική.

«Από την αρχή της καριέρας μου, για κάποιον λόγο, ήμουν μαγνήτης για ωραία πράγματα αλλά και για πολλή αρνητικότητα. Και είναι δύσκολο, γιατί λες μέσα σου: “Αυτοί οι άνθρωποι δεν με καταλαβαίνουν, δεν με βλέπουν, δεν με γνωρίζουν”. Και ξαφνικά σε καταλαβαίνουν. Και μετά πάλι όχι» είπε, επισημαίνοντας ότι ακόμη και σε νεαρή ηλικία προσπαθούσε να στηρίζει τον εαυτό της με εσωτερικές διαβεβαιώσεις, λέγοντας πως γνωρίζει ποια είναι.

«Έπρεπε να μπλοκάρω τον θόρυβο για να μπορώ να βάζω το κεφάλι μου στο μαξιλάρι το βράδυ και να λέω: “Σήμερα τα πήγα καλά. Ήμουν καλός άνθρωπος. Ήμουν ευγενική. Δούλεψα σκληρά. Είμαι καλή μαμά”» σημείωσε η Λόπεζ, αναφερόμενη και στα 17χρονα δίδυμα παιδιά της, Μαξ και Έμε.

Αυτή η εσωτερική αξιολόγηση ήταν πάντα ένα στήριγμα στις δύσκολες περιόδους, τόνισε.

