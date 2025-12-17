Έλενα Μπόναμ Κάρτερ: Πώς εξηγεί το γεγονός ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ με τον Τιμ Μπάρτον

Για την αντισυμβατική της στάση απέναντι στη δέσμευση, που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ με τον επί χρόνια σύντροφό της Τιμ Μπάρτον, παρά το ότι παέκτησαν μαζί δύο παιδιά μίλησε η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ.

Η 59χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε στη διάλυση της μακροχρόνιας σχέσης της με τον διάσημο σκηνοθέτη, με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο, 22χρονο Μπίλι και μία κόρη, τη 17χρονη Νελ.



Καλεσμένη στο podcast Fashion Neurosis with Bella Freud, η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποκάλυψε ότι ο λόγος που το πρώην ζευγάρι δεν επισημοποίησε τη σχέση του είναι πως η ίδια δεν πιστεύει ότι ο γάμος είναι κάτι υγιές. «Δεν έχω παντρευτεί ποτέ, γιατί ειλικρινά δεν μπορώ να δώσω αυτή την υπόσχεση, επειδή απλώς δεν πιστεύω ότι είναι μια υγιής υπόσχεση», είπε χαρακτηριστικά.

Helena Bonham Carter reveals the real reason she never married Tim Burton as she opens up about secret struggle with ADHD https://t.co/0Ta57RNXoM — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 17, 2025

Στην ίδια συνέντευξη εξήγησε ότι το γεγονός πως έχει ΔΕΠΥ υπήρξε πρόκληση στις σχέσεις της, πόσο μάλλον στην ιδέα της οργάνωσης ενός γάμου. «Έχω ΔΕΠΥ, οπότε η ιδέα να οργανώσω έναν γάμο… δηλαδή, θα μπορούσε να είναι κάτι υπέροχο, αλλά θα γινόμουν τόσο τρομερά εμμονική με κάθε μία επιλογή, που θα ήταν απλώς τύπου: “Ω Θεέ μου”», είπε.



Η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ και ο Τιμ Μπάρτον γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας του 2001 «Ο Πλανήτης των Πιθήκων», όπου η δημιουργική τους χημεία γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν θυελλώδη έρωτα. Το ζευγάρι έγινε ένα από τα πιο «ισχυρά» του Χόλιγουντ, και συνεργάστηκε σε μια σειρά ταινιών του Μπάρτον, όπως «Big Fish», «Corpse Bride», «Charlie and the Chocolate Factory», «Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street», «Alice in Wonderland» και «Dark Shadows».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, διατηρούσαν δύο ξεχωριστά, αλλά ενωμένα μεταξύ τους σπίτια στο βόρειο Λονδίνο, που συνδέονταν με έναν διάδρομο. Η επιλογή αυτή είχε προκαλέσει απορίες, όμως η ίδια έχει πει ότι τους ταίριαζε απόλυτα.

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στον στενό κύκλο φίλων της, λέγοντας πως τη βοήθησε να διαχειριστεί τον χωρισμό τους, τον οποίο αποκαλεί χαριτολογώντας «διαζύγιο», αν και δεν υπήρξαν παντρεμένοι. «Ήμουν απίστευτα ευγνώμων για τις φιλίες μου», εξομολογήθηκε. «Νομίζω πως ίσως η εκτίμησή μου γι’ αυτές μεγάλωσε, επειδή επέζησαν και με στήριξαν μέσα σε αυτή την τεράστια αλλαγή», πρόσθεσε.



«Επίσης, σε πολύ μεγάλο βαθμό, για τα παιδιά μου, γιατί όταν περνάς ένα διαζύγιο – τουλάχιστον εγώ έτσι το έζησα – βασίζεσαι στους ανθρώπους γύρω σου για να σε βοηθήσουν να “κρατήσετε” την οικογένεια. Ένιωσα ότι έπρεπε σχεδόν να “κάνω ωτοστόπ” πάνω στις οικογένειες των άλλων», μοιράστηκε.



Παράλληλα, ανέφερε πως: «Όταν ένιωθα ότι η δική μου διαλυόταν, και ένα διαζύγιο πραγματικά – σε μια οικογένεια τόσο δεμένη όσο η δική μας – ήταν μεταμορφωτικό για όλους. Από την άλλη, αν δεν ταιριάζεις με τον άλλον, χρειάζεται πολύ θάρρος, αλλά είναι καλύτερο να προχωρήσεις παρά να σταματάτε ο ένας τον άλλον από το να συνεχίσετε. Δηλαδή, δεν είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε για πάντα».





Από τότε που χώρισε με τον Τιμ, η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ έχει βρει την ευτυχία στο πλευρό του Νορβηγού ιστορικού τέχνης Ράι Νταγκ Χόλμποε που είναι 22 χρόνια νεότερός της. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2018, διατηρώντας μια πιο ιδιωτική σχέση από το προηγούμενο, ιδιαίτερα προβεβλημένο ειδύλλιό της.

