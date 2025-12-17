Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ζήτησα από τον κληρονόμο του Μάνου Χατζιδάκι να κάνουμε κάτι από κοινού αλλά αρνήθηκε» (Video)

Στη δημόσια συζήτηση που άνοιξε σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των κληρονόμων των καλλιτεχνών αναφέρθηκε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, με αφορμή την παγκόσμια περιοδεία της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη και τις αντιδράσεις που προέκυψαν από τον γιο του Μάνου Χατζιδάκι.

Η κόρη και κληρονόμος του Μίκη Θεοδωράκη δήλωσε αντίθετη με τη στάση που κράτησε ο Γιώργος Χατζιδάκις, ενώ αναφερόμενη στη φιλοσοφία του Μίκη Θεοδωράκη, αρκέστηκε στη φράση «Απαγορεύεται το απαγορεύεται» που ο αείμνηστος συνθέτης έγραφε στη διαθήκη του.

«Στη διαθήκη ο πατέρας μου έγραψε “απαγορεύεται το απαγορεύεται”», είπε, διευκρινίζοντας πως αυτό δεν αφορούσε μόνο τη μουσική του, αλλά συνολικά τη στάση ζωής απέναντι στους ανθρώπους.

«Ήταν προσβλητικό το εξώδικο… έγραφε ότι οι ερμηνείες αυτών των δύο καλλιτεχνών δεν ταιριάζουν στα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι. Όπως είπε ότι και τα τραγούδια του Μάνου δεν ταιριάζουν με τα τραγούδια του Μίκη. Αυτά δεν είναι ωραία, είναι αστεία. [,…] Ζήτησα από τον κληρονόμο να κάνουμε κάτι από κοινού, γιατί ο πατέρας μου με τον Μάνο Χατζιδάκι τη δεκαετία του ’60 κάνανε μια θεατρική παράσταση τη “Μαγική Πόλη”. Μάλιστα, το σενάριο θα το έγραφε η Λίνα Νικολακοπούλου, αλλά αρνήθηκε. Από το 2024-25. Δεν γνωρίζω τον λόγο, αλλά έκανε έναν χρόνο να μας απαντήσει. Αστεία πράγματα» είπε, μιλώντας για την υπόθεση Χατζιδάκι και τις συναυλίες στο εξωτερικό.

Τέλος, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη θέλησε να κάνει ξεκάθαρο ότι τα χρήματα ουδέποτε ήταν αυτοσκοπός για την ίδια.

«Το χρήμα δεν είναι σκοπός μου για να βγάλουμε πολλά χρήματα για να είμαστε πολύ πλούσιοι. Δεν μ’ αρέσει εμένα αυτό», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως τα χρήματα έχουν νόημα μόνο «για να μπορούμε να ζήσουμε καλά». Όπως εξήγησε, το «καλά» δεν ταυτίζεται με πολυτέλειες, ταξίδια ή λούσα. «Δεν σημαίνει να πηγαίνεις τα Σαββατοκύριακα στο εξωτερικό… αυτά είναι too much. Ούτε τα λούσα, τ’ αυτοκίνητα, αυτά με τίποτα. Θέλω η ζωή μας να είναι απλή, ήσυχη». Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το μεγαλύτερο έξοδο στη ζωή της αφορά «τα… τα αδέσποτα. Αυτό είναι τεράστιο έξοδο» τόνισε.

