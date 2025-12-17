search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 14:36
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.12.2025 12:52

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ζήτησα από τον κληρονόμο του Μάνου Χατζιδάκι να κάνουμε κάτι από κοινού αλλά αρνήθηκε» (Video)

17.12.2025 12:52
margarita-theodoraki-new

Στη δημόσια συζήτηση που άνοιξε σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των κληρονόμων των καλλιτεχνών αναφέρθηκε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, με αφορμή την παγκόσμια περιοδεία της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη και τις αντιδράσεις που προέκυψαν από τον γιο του Μάνου Χατζιδάκι.

Η κόρη και κληρονόμος του Μίκη Θεοδωράκη δήλωσε αντίθετη με τη στάση που κράτησε ο Γιώργος Χατζιδάκις, ενώ αναφερόμενη στη φιλοσοφία του Μίκη Θεοδωράκη, αρκέστηκε στη φράση «Απαγορεύεται το απαγορεύεται» που ο αείμνηστος συνθέτης έγραφε στη διαθήκη του.

«Στη διαθήκη ο πατέρας μου έγραψε “απαγορεύεται το απαγορεύεται”», είπε, διευκρινίζοντας πως αυτό δεν αφορούσε μόνο τη μουσική του, αλλά συνολικά τη στάση ζωής απέναντι στους ανθρώπους.

«Ήταν προσβλητικό το εξώδικο… έγραφε ότι οι ερμηνείες αυτών των δύο καλλιτεχνών δεν ταιριάζουν στα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι. Όπως είπε ότι και τα τραγούδια του Μάνου δεν ταιριάζουν με τα τραγούδια του Μίκη. Αυτά δεν είναι ωραία, είναι αστεία. [,…] Ζήτησα από τον κληρονόμο να κάνουμε κάτι από κοινού, γιατί ο πατέρας μου με τον Μάνο Χατζιδάκι τη δεκαετία του ’60 κάνανε μια θεατρική παράσταση τη “Μαγική Πόλη”. Μάλιστα, το σενάριο θα το έγραφε η Λίνα Νικολακοπούλου, αλλά αρνήθηκε. Από το 2024-25. Δεν γνωρίζω τον λόγο, αλλά έκανε έναν χρόνο να μας απαντήσει. Αστεία πράγματα» είπε, μιλώντας για την υπόθεση Χατζιδάκι και τις συναυλίες στο εξωτερικό.

Τέλος, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη θέλησε να κάνει ξεκάθαρο ότι τα χρήματα ουδέποτε ήταν αυτοσκοπός για την ίδια.

«Το χρήμα δεν είναι σκοπός μου για να βγάλουμε πολλά χρήματα για να είμαστε πολύ πλούσιοι. Δεν μ’ αρέσει εμένα αυτό», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως τα χρήματα έχουν νόημα μόνο «για να μπορούμε να ζήσουμε καλά». Όπως εξήγησε, το «καλά» δεν ταυτίζεται με πολυτέλειες, ταξίδια ή λούσα. «Δεν σημαίνει να πηγαίνεις τα Σαββατοκύριακα στο εξωτερικό… αυτά είναι too much. Ούτε τα λούσα, τ’ αυτοκίνητα, αυτά με τίποτα. Θέλω η ζωή μας να είναι απλή, ήσυχη». Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το μεγαλύτερο έξοδο στη ζωή της αφορά «τα… τα αδέσποτα. Αυτό είναι τεράστιο έξοδο» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Αγγελική Ηλιάδη: «Ο άνθρωπος που με παρενόχλησε σεξουαλικά, έχασε τη δουλειά του μετά από αυτό που έκανε» (Video)

Μαρκέλλα Γιαννάτου: Πήγα σε νοσοκομείο γιατί νόμιζα ότι πεθαίνω και μου είπαν να απευθυνθώ σε ψυχίατρο (Video)

Τζένιφερ Λόπεζ: «Από την αρχή της καριέρας μου ήμουν μαγνήτης για πολλή αρνητικότητα» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
amorgos_bloko2
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας αλλά… λέων – Αγρότης έστησε μόνος του μπλόκο στην Αμοργό (photos)

megaro maximos
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου: Οδηγός παρέσυρε ηλικιωμένο

nd_vouleftes_maximou_1712_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τους βουλευτές της ΝΔ συναντάται στο Μέγαρο Μαξίμου ο Μητσοτάκης με φόντο το αγροτικό (photos)

von_der_leyen_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Φον ντερ Λάιεν για το μεταναστευτικό ενόψει της Συνόδου Κορυφής – «Αναγκαίο ένα ισχυρότερο κοινό νομικό πλαίσιο»

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

To «Hotel Amour» των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη στο Θέατρο Ακροπόλ – Σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

pierrakakis eurogroup 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 14:36
amorgos_bloko2
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας αλλά… λέων – Αγρότης έστησε μόνος του μπλόκο στην Αμοργό (photos)

megaro maximos
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου: Οδηγός παρέσυρε ηλικιωμένο

nd_vouleftes_maximou_1712_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τους βουλευτές της ΝΔ συναντάται στο Μέγαρο Μαξίμου ο Μητσοτάκης με φόντο το αγροτικό (photos)

1 / 3