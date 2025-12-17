search
17.12.2025 14:46

Ανησυχία για την Κέιτι Πράις μετά την τελευταία της εμφάνιση – «Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας» λένε φίλοι της

17.12.2025 14:46
katie-price-new

Έντονη ανησυχία για τη σωματική, αλλά και την ψυχική της κατάσταση έχουν προκαλέσει φωτογραφίες της Κέιτι Πράις από πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της στη Βρετανία.

Οι εν λόγω φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας το βράδυ του Σαββάτου (13/12), απεικονίζουν τη 47χρονη, εμφανώς αδυνατισμένη, να αποχωρεί υποβασταζόμενη από φίλους της μετά από κοσμική εκδήλωση στο Χόντεσντον της Αγγλίας.

«Την έχουμε δει σε ακραίες καταστάσεις στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Είναι πραγματικά καταστροφικό» είπε ένας φίλος της, εμφανώς προβληματισμένος, με άτομα του οικείου περιβάλλοντός της να δηλώνουν ότι αν και την έχουν ξαναδεί σε δύσκολες περιόδους της ζωής της, αυτή τη φορά η εικόνα της διαφέρει αισθητά.

Η Πράις παρέμεινε στην εκδήλωση για περίπου 20 λεπτά, πριν αποχωρήσει συνοδευόμενη από φίλους, με τη μεγάλη απώλεια βάρους και τη δυσκολία στο περπάτημα να εντείνουν την ανησυχία για την υγεία της.

Την ίδια ώρα, πηγές αναφέρουν ότι και τα παιδιά της εμφανίζονται προβληματισμένα. Η κόρη της Princess και ο γιος της Junior που ζουν με τον πατέρα τους Πίτερ Αντρέ, διατηρούν στενή σχέση με τη μητέρα τους, φέρονται να ανησυχούν ιδιαίτερα για την εικόνα της, τον τελευταίο καιρό.

Σημειώνεται ότι η Κέιτι Πράις έχει μιλήσει -κατά το παρελθόν- ανοιχτά για τις μάχες της με την ψυχική υγεία, συμπεριλαμβανομένων της κατάθλιψης, του μετατραυματικού στρες και απόπειρων αυτοκτονίας. Ωστόσο, άτομα που βρίσκονται κοντά της σημειώνουν ότι «αυτή τη φορά μοιάζει να υπάρχει κάτι πιο ανησυχητικό».

Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η Πράις είχε αποδώσει τις αυξομειώσεις στο βάρος της σε θεραπείες υπογονιμότητας και ορμονικές αλλαγές.

1 / 3