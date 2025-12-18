Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο… Χόλιγουντ – Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

Την ιστορία πίσω από την πρόταση που δέχτηκε να παίξει σε ταινία του Χόλιγουντ διηγήθηκε ο Μιχάλης Αεράκης, αποκαλύπτοντας ότι όταν τον προσέγγισε συνεργάτιδα του Αμερικανού σκηνοθέτη, Μάρτιν Κάμπελ, δεν πίστεψε αρχικά στα λεγόμενά της.

Ανέφερε, δε, λίγο καιρό πριν δεχθεί το σχετικό τηλεφώνημα, έλεγε με χιούμορ στους συνεργάτες του στον «Σασμό» -όπου συμμετείχε εκείνη την εποχή- πως είχε διαγράψει «χολιγουντιανή» πορεία στο εξωτερικό.

Ο ηθοποιός εξήγησε, στη συνέχεια, ότι αρχικά δίστασε να δεχθεί, καθώς δεν γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα, ωστόσο, δέχτηκε εν τέλει, έπειτα από επιμονή του σκηνοθέτη.

«Όταν ήμουν στον “Σασμό” τον δεύτερο χρόνο έλεγα για πλάκα “τι θέλω και παίζω εδώ εγώ, ένας Χολιγουντιανός ηθοποιός” και με κοιτάζανε. Τον επόμενο χρόνο δέχτηκα ένα τηλέφωνο στο σπίτι μου, και μου είπαν ότι με θέλει ο κύριος Μάρτιν Κάμπελ, ένας πολύ δυνατός Αμερικανός σκηνοθέτης για να παίξω σε μια ταινία για το Χόλιγουντ. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα και απάντησα “συγγνώμη, αλλά έχω πολλές υποχρεώσεις, τον επόμενο μήνα φεύγω για Παρίσι να κάνω μια ταινία, μετά για Ινδονησία”. Κατάλαβε η κοπέλα ότι κάνω πλάκα και μου εξήγησε ότι μιλάει σοβαρά. Της είπα ότι την ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν ξέρω ούτε αγγλικά ούτε τίποτα, μου είπε ότι θα του το μεταφέρει. Την άλλη μέρα με πήρε και μου είπε ότι με θέλει οπωσδήποτε. Μου έστειλαν τελικά δυο σκηνές, έβαλα τη νύφη μου να μου γράψει τα λόγια στα ελληνικά. Στείλαμε το βίντεο, τρελάθηκε αυτός. Έγινε αυτό, έκανα την ταινία, το μάθανε στον Alpha και μετά πήγαινα για πλάκα και τους έλεγα, “πω πω κοίτα, παίζω και με Έλληνες» » ανέφερε, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

