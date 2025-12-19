Τόνια Σωτηροπούλου για Κωστή Μαραβέγια: «Ήταν ο μόνος άντρας που διεκδικούσε τον χρόνο μου με πάρα πολύ σεβασμό» (Video)

Για την επαγγελματική της πορεία, αλλά και την προσωπική της ζωή μίλησε η Τόνια Σωτηροπούλου, με την ηθοποιό να αναφέρεται -μεταξύ άλλων- στον Κωστή Μαραβέγια.

Το γεγονός ότι ο Κωστής Μαραβέγιας εκτίμησε την ανάγκη της για προσωπικό χρόνο και διεκδίκησε στιγμές μαζί της με πολύ σεβασμό ήταν κάτι που η ίδια ξεχώρισε και που -όπως τόνισε- δεν είχε συναντήσει ξανά σε προηγούμενη σχέση της.

«Ήταν ο μόνος άνδρας που μπήκε στη ζωή μου και διεκδικούσε με ωραίο τρόπο τον χρόνο μου, με πάρα πολύ σεβασμό. Ένας άνθρωπος που πραγματικά με πιστεύει, με υποστηρίζει και θέλει να τα πηγαίνω καλά. Δεν είναι το πιο σύνηθες, όταν έχεις να κάνεις με έναν σύντροφο που είναι σε ένα τόσο ανταγωνιστικό επάγγελμα, όπως είναι το δικό μας. Πρέπει ο άλλος να έχει κατανόηση» είπε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», επισημαίνοντας ότι ως ζευγάρι έχουν αντιμετωπίσει και περιόδους εντάσεων.

«Έχουν υπάρξει πάρα πολλές φορές που έχουμε τις εντάσεις μας. Εννοείται ότι έχουμε τους καυγάδες μας» είπε.

