search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 14:09
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 12:08

Με… ανοιξιάτικη φωτογραφία η χριστουγεννιάτικη κάρτα των Ουίλιαμ και Κέιτ

19.12.2025 12:08
WILLIAM_KATE_CHRISTMAS
Prince and Princess of Wales / Instagram

Ένα τρυφερό οικογενειακό (αλλά… ανοιξιάτικο) στιγμιότυπο επέλεξαν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας για τη φετινή χριστουγεννιάτικη κάρτα καθώς το 2025 φτάνει στο τέλος του.

Αν και οι εορταστικές κάρτες του πριγκιπικού ζεύγους διαπνέονται πάντα από ένα, έντονα οικογενειακό χαρακτήρα το φετινό στιγμιότυπο ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερα προσωπικό του τόνο.

Η λήψη φέρει την υπογραφή του Τζος Σίνερ (Josh Shinner) ο οποίος επιμελήθηκε και τη φωτογραφία για τα φετινά γενέθλια του πρίγκιπα Τζορτζ.

Η κάρτα απεικονίζει τον Ουίλιαμ και την Κέιτ σε ένα καταπράσινο λιβάδι με νάρκισσους, έχοντας στο πλευρό τους τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο Νόρφολκ και παρά την απουσία χριστουγεννιάτικων στοιχείων το σκηνικό κρίνεται ως ιδανικό, σύμφωνα με το Woman & Home.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου είχε υπογραμμίσει στο παρελθόν την ιδιαίτερη αδυναμία που τρέφει μαζί με την οικογένειά του για την περιοχή σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως εκεί αισθάνονται «σαν στο σπίτι τους».

Διαβάστε επίσης:

Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση – Δεν βρήκα τη δύναμη να το καταγγείλω» (Video)

Τόνια Σωτηροπούλου για Κωστή Μαραβέγια: «Ήταν ο μόνος άντρας που διεκδικούσε τον χρόνο μου με πάρα πολύ σεβασμό» (Video)

Σοφία Βεργκάρα: Το βίντεο από τα παλιά που έβαλε «φωτιά» στο Instagram

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mtv
MEDIA

Τίτλοι τέλους για MTV και Nickelodeon στην Ελλάδα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

PATINI_THESSALONIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής εμβόλισε αναβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι και τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι

theofanous-medousa-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Γιώργος Θεοφάνους στη «Μέδουσα» – Το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας επιστρέφει!

nikos_pappas_basket_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Τι ισχύει για την ασυλία των ευρωβουλευτών – Πότε ισχύει και πότε αίρεται

routsi-diloseis
ΕΛΛΑΔΑ

Tέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό – Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν να μη μπουν στην αίθουσα συγγενείς των θυμάτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

skertsos- zoi- tasoulas – tsipras88- new
ΚΑΛΧΑΣ

«Μπλόκαραν» το Μαξίμου οι αγρότες, ο Σκέρτσος έχασε από τη Ζωή, το «δικαίωμα της άγνοιας», ο στάσιμος Τασούλας και η «σχέση» Τσίπρα – Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 14:09
mtv
MEDIA

Τίτλοι τέλους για MTV και Nickelodeon στην Ελλάδα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

PATINI_THESSALONIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής εμβόλισε αναβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι και τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι

theofanous-medousa-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Γιώργος Θεοφάνους στη «Μέδουσα» – Το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας επιστρέφει!

1 / 3