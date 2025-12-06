search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.12.2025

Κέιτ Μίντλετον: Λαμπερή οικοδέσποινα σε χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Αββαείο του Ουέστμινστερ (Photos/Video)

06.12.2025 00:50
kate middleton 88- new

Oικοδέσποινα μιας ετήσιας συναυλίας με χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Αββαείο του Ουέστμινστερ ήταν η πριγκίπισσα της Ουαλίας, προκειμένου να τιμήσει πρόσωπα που στην πλειονότητά τους προσκλήθηκαν λόγω την υπηρεσίας που έχουν προσφέρει στην κοινότητα.

Στο πλευρό της Κέιτ ήταν ο σύζυγός της και διάδοχος του βρετανικού θρόνου πρίγκιπας Ουίλιαμ και τα τρία παιδιά τους.

Η εκδήλωση, την οποία έχει ξεκινήσει η πριγκίπισσα, γίνεται φέτος για πέμπτη φορά, δίνοντας στη βασιλική οικογένεια τη δυνατότητα να ευχαριστήσει πολίτες σε ολόκληρη τη Βρετανία που προσφέρουν εθελοντικό έργο, συγκεντρώνουν χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς και στηρίζουν τους ευάλωτους.

Η Κέιτ, 43 ετών, ολοκλήρωσε πέρυσι έναν κύκλο προληπτικών χημειοθεραπειών προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα είδος καρκίνου, που δεν έχει διευκρινίσει. Έδωσε σε κάθε καλεσμένο ένα σημείωμα με το οποίο επισήμαινε πώς «το να ακούει κανείς τον άλλο για μια στιγμή» και να του απευθύνει «μια κουβέντα παρηγοριάς» μπορεί να κάνει τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων.

Η ίδια και ο Ουίλιαμ έφθασαν στην εκδήλωση μαζί με τα τρία παιδιά τους, τον Τζορτζ, 12 ετών, τη Σάρλοτ, 10 και τον Λούις, 7.

Ο Ούλιαμ ανέγνωσε κείμενα, ενώπιον 1.600 καλεσμένων μαζί με τους ηθοποιούς Κέιτ Ουίνσλετ, Τσιουέτελ Ετζιόφορ και Τζο Λοκ, όπως και τον ηθοποιό και κωμικό Μπαμπατούντ Αλέσε.

«Σε μια εποχή κατά την οποία η ζωή μπορεί ορισμένες φορές να μοιάζει διαλυμένη και αβέβαιη, η περίοδος των Χριστουγέννων μας καλεί να θυμηθούμε τη δύναμη του να απλώνουμε το χέρι μας ο ένας στον άλλο με γενναιοδωρία καρδιάς, κατανόηση και ελπίδα», έγραψε η Κέιτ στο σημείωμά της.

Η τελετή απευθυνόταν σε ανθρώπους κάθε θρησκείας και εκείνους που δεν πιστεύουν σε καμία θρησκεία, τόνισε το παλάτι του Κένσινγκτον.

Η εκδήλωση “Together at Christmas” θα προβληθεί στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV, την παραμονή των Χριστουγέννων.

Η Μέγκαν Μαρκλ προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της λίγο μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Η εξομολόγηση του Μπάλντουιν για τα χρόνια μετά τον θάνατο της Χάτσιν: «Τα παιδιά μου μού έσωσαν τη ζωή»

Σπάνια δημόσια εμφάνιση του Τζακ Νίκολσον – Η φωτογραφία με τα παιδιά του

