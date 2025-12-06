Κέιτ Μίντλετον: Λαμπερή οικοδέσποινα σε χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Αββαείο του Ουέστμινστερ (Photos/Video)

Oικοδέσποινα μιας ετήσιας συναυλίας με χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Αββαείο του Ουέστμινστερ ήταν η πριγκίπισσα της Ουαλίας, προκειμένου να τιμήσει πρόσωπα που στην πλειονότητά τους προσκλήθηκαν λόγω την υπηρεσίας που έχουν προσφέρει στην κοινότητα.

Στο πλευρό της Κέιτ ήταν ο σύζυγός της και διάδοχος του βρετανικού θρόνου πρίγκιπας Ουίλιαμ και τα τρία παιδιά τους.

So special to come together this evening for this year’s 'Together at Christmas' Carol Service.



Grateful to everyone who helped make it such a warm and memorable celebration of love at Christmas. pic.twitter.com/4c4PX12yEN — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 5, 2025

Η εκδήλωση, την οποία έχει ξεκινήσει η πριγκίπισσα, γίνεται φέτος για πέμπτη φορά, δίνοντας στη βασιλική οικογένεια τη δυνατότητα να ευχαριστήσει πολίτες σε ολόκληρη τη Βρετανία που προσφέρουν εθελοντικό έργο, συγκεντρώνουν χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς και στηρίζουν τους ευάλωτους.

Princess Kate Middleton carried on the annual tradition of her "Together at Christmas" carol service. https://t.co/9la3yzc8YY — Us Weekly (@usweekly) December 5, 2025

Η Κέιτ, 43 ετών, ολοκλήρωσε πέρυσι έναν κύκλο προληπτικών χημειοθεραπειών προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα είδος καρκίνου, που δεν έχει διευκρινίσει. Έδωσε σε κάθε καλεσμένο ένα σημείωμα με το οποίο επισήμαινε πώς «το να ακούει κανείς τον άλλο για μια στιγμή» και να του απευθύνει «μια κουβέντα παρηγοριάς» μπορεί να κάνει τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων.

Η ίδια και ο Ουίλιαμ έφθασαν στην εκδήλωση μαζί με τα τρία παιδιά τους, τον Τζορτζ, 12 ετών, τη Σάρλοτ, 10 και τον Λούις, 7.

Together at Christmas 2025 💖🎄🎀



A wonderful evening at Westminster Abbey, welcoming some of the most inspiring people making a difference in the lives of others. pic.twitter.com/ImgAeI3RqN December 5, 2025

Ο Ούλιαμ ανέγνωσε κείμενα, ενώπιον 1.600 καλεσμένων μαζί με τους ηθοποιούς Κέιτ Ουίνσλετ, Τσιουέτελ Ετζιόφορ και Τζο Λοκ, όπως και τον ηθοποιό και κωμικό Μπαμπατούντ Αλέσε.

«Σε μια εποχή κατά την οποία η ζωή μπορεί ορισμένες φορές να μοιάζει διαλυμένη και αβέβαιη, η περίοδος των Χριστουγέννων μας καλεί να θυμηθούμε τη δύναμη του να απλώνουμε το χέρι μας ο ένας στον άλλο με γενναιοδωρία καρδιάς, κατανόηση και ελπίδα», έγραψε η Κέιτ στο σημείωμά της.

Kate Middleton, the Princess of Wales, rewore a forest-green coat dress by Catherine Walker for the 2025 Together at Christmas carol service at Westminster Abbey. https://t.co/8VpF0xYNpO — Vogue Magazine (@voguemagazine) December 5, 2025

Η τελετή απευθυνόταν σε ανθρώπους κάθε θρησκείας και εκείνους που δεν πιστεύουν σε καμία θρησκεία, τόνισε το παλάτι του Κένσινγκτον.

Thank you to everyone who joined us at Westminster Abbey this evening, who do so much to foster love and connection in their communities and beyond. pic.twitter.com/ACeBvFsCVz — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 5, 2025

Η εκδήλωση “Together at Christmas” θα προβληθεί στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV, την παραμονή των Χριστουγέννων.

