Σπάνια δημόσια εμφάνιση του Τζακ Νίκολσον – Η φωτογραφία με τα παιδιά του

Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο Τζακ Νίκολσον μετά από σχεδόν έναν χρόνο απομόνωσης, με τον ίδιο να φωτογραφίζεται μαζί με την κόρη του Λορέιν και τον γιο του Ρέι.

Στο εν λόγω στιγμιότυπο ο 88χρονος ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στα παιδιά που απέκτησε με την επίσης ηθοποιό πρώην σύντροφό του Ρεμπέκα Μπρουσάρντ, τα οποία ακολούθησαν τα επαγγελματικά βήματα των γονιών τους.

Στη φωτογραφία καταγράφεται και η Τζένιφερ Νίκολσον, κόρη του από τον γάμο του με τη Σάντρα Νάιτ.

«Είναι χαρούμενος που βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας»

«Ο Τζακ είναι καλά, είναι χαρούμενος που βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας του Χόλιγουντ και απλώς απολαμβάνει τον χρόνο με την οικογένειά του», είπε στην Daily Mail πηγή κοντά στον διάσημο ηθοποιό. «Λατρεύει να βρίσκεται γύρω από τα παιδιά του και είναι πολύ δεμένος με αυτά», πρόσθεσε το ίδιο άτομο.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη δημόσια εμφάνιση του Τζακ Νίκολσον είχε γίνει σχεδόν πριν από έναν χρόνο, τον Φεβρουάριο, στο πάρτι του SNL 50.

Το 2024 είχε εντοπιστεί σε έξοδο στο Μπέβερλι Χιλς να χρησιμοποιεί μπαστούνι, ενώ το 2021 είχε πάει σε αγώνα των LA Lakers με τον γιο του Ρέι. Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στο «How Do You Know» το 2010.

