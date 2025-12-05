search
05.12.2025 19:37

Τζέσικα Άλμπα: «Ήταν πολύ εξευτελιστικό», είπε, για τη γυμνή σκηνή στην ταινία «Fantastic Four»

Στην ντροπή που ένιωθε για εβδομάδες μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Fantastic Four», για τη γυμνή σκηνή αναφέρθηκε η Τζέσικα Άλμπα.

Η σταρ του Χόλιγουντ βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας όπου ρωτήθηκε ποιες αναμνήσεις έχει από τα γυρίσματα του φιλμ.

Τότε η 44χρονη ηθοποιός εξήγησε ότι η «λιγότερο αγαπημένη» της σκηνή ήταν εκείνη στην οποία η ηρωίδα της, Σου Στορμ, επανεμφανίζεται εντελώς γυμνή πάνω σε μια γέφυρα.

«Νόμιζα ότι ήταν απαίσια», δήλωσε. «Ήταν πολύ εξευτελιστικό στην πραγματική ζωή. Μεγάλωσα σε μια αρκετά συντηρητική οικογένεια και είμαι ένα αρκετά σεμνό άτομο. Φοβόμουν αυτή τη σκηνή για εβδομάδες. Έχω πολύ “αυχενικό” από εκείνα τα χρόνια», πρόσθεσε.

Παρόλα αυτά, η Άλμπα έχει τρυφερές αναμνήσεις από τον ρόλο της Στορμ, προσθέτοντας ότι «λάτρεψε» το γεγονός πως ο χαρακτήρας ανέτρεπε τα έμφυλα στερεότυπα που κυριαρχούσαν τότε στις ταινίες υπερηρώων και δράσης.

«Ήταν μια γυναίκα που θαύμαζα», είπε. «Ήταν μια μητρική φιγούρα και πολύ ευγενική, αλλά δεν την πατούσες κάτω· έλεγε τη γνώμη της. Είχε φοβερή ηθική πυξίδα. Όποιος κι αν είσαι, μπορείς να τη θαυμάσεις. Πολλές φορές, οι γυναίκες σε αυτές τις ιστορίες πρέπει να σωθούν από κάποιον άντρα ή είναι ο “κακός”, το πρόβλημα της ιστορίας. Έτσι ήταν τότε. Τώρα είναι διαφορετικά».

Όταν ρωτήθηκε αν έχει δει την πρόσφατη ερμηνεία της Βανέσα Κίρμπι ως Σου Στορμ στο «Fantastic Four: First Steps», η Άλμπα είπε πως δεν έχει καταφέρει ακόμα να παρακολουθήσει την ταινία. «Συνήθως βλέπω τέτοιες ταινίες με τα παιδιά μου, και αν έχει βγει το “Σόνικ”, ο γιος μου θέλει να το βλέπει 85 φορές στη σειρά. Όταν πρόκειται για οικογενειακές ταινίες, τα παιδιά μου αποφασίζουν σίγουρα τι θα δούμε. Αλλά πρέπει να τον πείσω, γιατί πρέπει να τη δούμε! Λατρεύω τη Marvel και είναι τόσο διασκεδαστικές».

