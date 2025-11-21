search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 23:29
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.11.2025 21:47

AI φωτογραφία με χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μπάκιγχαμ προσελκύει δεκάδες τουρίστες

21.11.2025 21:47
market

Όταν η Μπριγκίντα επισκέφθηκε σήμερα τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, περίμενε πως θα δει μια παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη αγορά, όμως αυτή η τουρίστρια από την Πολωνία, όπως και άλλοι τουρίστες, ξεγελάστηκαν από μια ψεύτικη διαφήμιση, όπου δέσποζε μία φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Ήρθαμε πιστεύοντας πως ήταν αλήθεια» εξήγησε αυτή η γυναίκα ηλικίας 25 ετών. «Πίστευα πως θα είχα την ευκαιρία» να μπορέσω να δω την πρώτη χριστουγεννιάτικη αγορά που οργανώθηκε μπροστά από βασιλική κατοικία στο Λονδίνο, «και εμείς λυπηθήκαμε πολύ, όταν συνειδητοποιήσαμε πως δεν υπήρχε τίποτα».

Πολυάριθμα μηνύματα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και κυκλοφόρησαν σε ολόκληρο τον κόσμο σε πολλές γλώσσες, μεταξύ άλλων στα ταϊλανδέζικα, τα πορτογαλικά ή ακόμα και τα αραβικά, υπόσχονταν «μια πρωτόγνωρη βασιλική εμπειρία Χριστουγέννων».

Στην πραγματικότητα, η φωτογραφία που απεικόνιζε τις ψεύτικες εκδηλώσεις ήταν μια εικόνα χριστουγεννιάτικης αγοράς με μικρά ξύλινα περίπτερα και γιορτινά φώτα που είχε δημιουργηθεί από την ΤΝ.

«Το είδα σε reel στο Instagram και το TikTok. Στα βίντεο αυτά αναφερόταν πως θα υπάρξει μια χριστουγεννιάτικη αγορά για πρώτη φορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ», αφηγήθηκε επίσης η Έμα Πάξτον, μια μηχανικός 26 ετών, από τη Βοστόνη των ΗΠΑ.

Ο Λούκας, ένας Γάλλος που ζει στο Λονδίνο, είπε πως κι εκείνος «άκουσε πολλά», μέσω φίλων που ζουν στο εξωτερικό, για αυτήν την αυτοαποκαλούμενη αγορά. «Μόλις ανακάλυψα τώρα ότι αυτό προήλθε από την Τεχνητή Νοημοσύνη», σημείωσε.

Χρήστες του διαδικτύου ανήρτησαν βίντεο για να αποκαλύψουν την απάτη, ιδίως ταξιδιωτικά μπλογκ, όπως το Love and London.

Η φωτογραφία που δημιουργήθηκε από την ΤΝ άρχισε να κυκλοφορεί τον Σεπτέμβριο, αφότου το Royal Collection Trust (RCT), το οποίο οργανώνει τις επισκέψεις στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, έκανε λόγο για το άνοιγμα μια μικρής χριστουγεννιάτικης μπουτίκ στο παλάτι.

Το RCT δημοσίευσε ένα προειδοποιητικό μήνυμα στον ιστότοπό του ότι αυτή η μπουτίκ «δεν είναι μια χριστουγεννιάτικη αγορά» και ότι «δεν θα υπάρξει χριστουγεννιάτικη αγορά στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ».

Διαβάστε επίσης:

Σε αδιέξοδο ο Ζελένσκι: Το τελεσίγραφο Τραμπ, οι απειλές Πούτιν, οι ευρω-«απρόθυμοι» για ειρήνη κι ένας σκληρός χειμώνας για την Ουκρανία

Ένοπλες ομάδες κατά της Χαμάς επιδιώκουν ρόλο στη μεταπολεμική Γάζα

Νέα μαζική δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη: Στο νοσοκομείο 25 άτομα που έφαγαν στο ίδιο εστιατόριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
starmer-zelensky-xeirapsia
ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: Οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας

elas ekpaideusi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 800 αστυνομικοί συμμετείχαν σε ειδικές εκπαιδεύσεις απέναντι στις διακρίσεις, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία

italy-bologna
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Πεδίο μάχης» η Μπολόνια – Σοβαρά επεισόδια σε διαδήλωση για την Παλαιστίνη πριν τον αγώνα Βίρτους – Μακάμπι (Videos)

kimberly-gkilfoil-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ξανά στο ΣΕΦ για τον αγώνα του Ολυμπιακού (Photos)

alikarnassos-fylakes
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μελών της οικογένειας Καργάκη στις φυλακές Αλικαρνασσού – Μεταφέρθηκαν σε άλλα σωφρονιστικά ιδρύματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 23:25
starmer-zelensky-xeirapsia
ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: Οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας

elas ekpaideusi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 800 αστυνομικοί συμμετείχαν σε ειδικές εκπαιδεύσεις απέναντι στις διακρίσεις, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία

italy-bologna
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Πεδίο μάχης» η Μπολόνια – Σοβαρά επεισόδια σε διαδήλωση για την Παλαιστίνη πριν τον αγώνα Βίρτους – Μακάμπι (Videos)

1 / 3