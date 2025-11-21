Ένοπλες ομάδες κατά της Χαμάς επιδιώκουν ρόλο στη μεταπολεμική Γάζα

Επείγοντα ερωτήματα εγείρονται σχετικά με ένα συνονθύλευμα ένοπλων ομάδων που έχουν εμφανιστεί για να πολεμήσουν τη Χαμάς στη Γάζα τους τελευταίους μήνες.

Σε αυτές, σύμφωνα με το BBC, περιλαμβάνονται ομάδες που βασίζονται σε οικογενειακές φατρίες, εγκληματικές συμμορίες και νέες πολιτοφυλακές – μερικές από τις οποίες υποστηρίζονται από το Ισραήλ, όπως παραδέχτηκε πρόσφατα ο Νετανιάχου.

Στοιχεία εντός της Παλαιστινιακής Αρχής – η οποία κυβερνά τμήματα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και είναι πολιτικός αντίπαλος της Χαμάς – πιστεύεται επίσης ότι στέλνουν κρυφά υποστήριξη.

Ωστόσο, αυτές οι πολιτοφυλακές – η καθεμία λειτουργεί στην τοπική της περιοχή εντός του 53% του εδάφους της Γάζας που ελέγχεται σήμερα από ισραηλινές δυνάμεις – δεν έχουν συμπεριληφθεί επίσημα στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει μια Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης και μια νεοεκπαιδευμένη παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για την ασφάλεια της Γάζας στο επόμενο στάδιο της συμφωνίας.

Μία από τις μεγαλύτερες πολιτοφυλακές διευθύνεται από τον Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, του οποίου οι Λαϊκές Δυνάμεις λειτουργούν κοντά στη νότια πόλη Ράφα.

Σε ένα πρόσφατο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αναπληρωτής του μιλά για τη συνεργασία με το Συμβούλιο Ειρήνης – το διεθνές όργανο που θα αναλάβει τη διαχείριση της Γάζας βάσει του σχεδίου.

Ο Χοσάμ αλ-Αστάλ, ο οποίος ηγείται μιας πολιτοφυλακής που ονομάζεται Αντιτρομοκρατική Δύναμη Κρούσης κοντά στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς, δήλωσε αυτή την εβδομάδα σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι «εκπρόσωποι των ΗΠΑ» επιβεβαίωσαν ότι η ομάδα του θα έχει ρόλο στη μελλοντική αστυνομική δύναμη της Γάζας.

Ο Χοσάμ αλ-Αστάλ εργαζόταν κάποτε για την Παλαιστινιακή Αρχή. Η ομάδα του είναι μικρή – ίσως δεκάδες μαχητές – αλλά αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και διαχειρίζεται έναν καλά εφοδιασμένο καταυλισμό σκηνών κοντά στο Χαν Γιουνίς.

«Ας πούμε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση», χαμογέλασε ο Αστάλ όταν ρωτήθηκε από το BBC αν το Ισραήλ τον προμήθευε. «Αλλά συντονιζόμαστε με την ισραηλινή πλευρά για να φέρουμε τρόφιμα, όπλα, τα πάντα».

Σε ερώτηση πώς τα πλήρωσε, εκείνος απάντησε:

«Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μας υποστηρίζουν». «Δεν είναι όλα από το Ισραήλ. Ισχυρίζονται ότι το Ισραήλ είναι το μόνο που μας υποστηρίζει και ότι είμαστε πράκτορες του Ισραήλ. Δεν είμαστε πράκτορες του Ισραήλ».

Είπε ότι δεκάδες οικογένειες είχαν έρθει να ζήσουν στο νέο του χώρο, ακριβώς μέσα στην Κίτρινη Γραμμή που σηματοδοτεί την περιοχή που ελέγχεται επί του παρόντος από το Ισραήλ βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός – και ότι περισσότεροι άνθρωποι έφταναν κάθε εβδομάδα.

«Είμαστε η επόμενη μέρα για τη νέα Γάζα», είπε. «Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συνεργαστούμε με την Παλαιστινιακή Αρχή, με τους Αμερικανούς, με οποιονδήποτε ευθυγραμμίζεται μαζί μας. Είμαστε η εναλλακτική λύση στη Χαμάς».

Αλλά πολλοί κάτοικοι της Γάζας -συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι απογοητευμένοι από τη Χαμάς- είναι δυσαρεστημένοι με τη νέα εξουσία που δίνεται σε αυτές τις μικρές και κατακερματισμένες ένοπλες ομάδες.

«Μόνο ένας μικρός αριθμός ανδρών που δεν έχουν θρησκεία, πίστη ή ηθική έχει ενταχθεί σε αυτούς τους εγκληματίες», δήλωσε ο Σαλέχ Σουεϊντάν, ο οποίος ζει αυτή τη στιγμή στην πόλη της Γάζας. «Η κυβέρνηση της Γάζας μας κυβερνούσε και παρόλο που υπήρχαν πολλά βάρη στους πολίτες, οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι καλύτερη από τις συμμορίες».

«Αυτές οι ομάδες που συνεργάζονται με την κατοχή [το Ισραήλ] είναι το χειρότερο πράγμα που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος», δήλωσε ο Ζαχέρ Ντούλα, ένας άλλος κάτοικος της πόλης της Γάζας. «Η ένταξή τους δεν είναι μόνο επικίνδυνη, είναι και μεγάλη προδοσία».

Ο τριανταενάχρονος Μοντάσερ Μασούντ είπε ότι είχε ενταχθεί στο νέο σκηνικό της αλ-Αστάλ πριν από δύο μήνες με τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά του, διασχίζοντας την Κίτρινη Γραμμή τη νύχτα για να αποφύγει τη Χαμάς, και μετά από συντονισμό με τις ισραηλινές δυνάμεις.

Αλλά είπε ότι συγγενείς που είχαν μείνει πίσω σε περιοχές που ελέγχονται από τη Χαμάς επέκριναν την κίνηση.

«Μας παρενοχλούν, λέγοντάς μας ότι το κάνουμε λάθος και δεν έχουμε μέλλον», μου είπε. «Τους λέω ότι αυτοί είναι που μας ανησυχούν, επειδή ζουν έξω από την Κίτρινη Γραμμή και οποιοσδήποτε από τη Χαμάς θα μπορούσε να κρυφτεί δίπλα τους, και θα μπορούσε να βομβαρδιστεί».

Αρκετές ένοπλες ομάδες έχουν πλέον στραφεί εναντίον της Χαμάς, με περίπλοκους και επικαλυπτόμενους δεσμούς.

Η ομάδα του Αμπού Σαμπάμπ, για παράδειγμα, κατηγορείται για λεηλασία φορτηγών βοήθειας που στάλθηκαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, και αναφορές στο Ισραήλ έχουν επίσης υπονοήσει ότι δύο από τα μέλη της είχαν προηγούμενους δεσμούς με την ομάδα Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

«Τι πρόβλημα υπάρχει;» δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον περασμένο μήνα, απαντώντας στην είδηση ​​ότι η χώρα του είχε υποστηρίξει κρυφά ομάδες πολιτοφυλακής. «Είναι καλό. Σώζει ζωές στρατιωτών».

Η αποκάλυψη των πληροφοριών, είπε, «μόνο βοήθησε τη Χαμάς».

Ο Νετανιάχου επέμεινε ότι η Γάζα δεν θα διοικείται ούτε από τη Χαμάς ούτε από τον αντίπαλό της, την Παλαιστινιακή Αρχή. Σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ, μια μη πολιτική, τεχνοκρατική επιτροπή Παλαιστινίων θα διοικεί τη Γάζα βραχυπρόθεσμα υπό διεθνή εποπτεία, μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ωστόσο, ένας ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος απέρριψε τους ισχυρισμούς του Άσταλ ότι οι μαχητές του θα αποτελέσουν μέρος της μελλοντικής αστυνομικής δύναμης εκεί.

Ο Υποστράτηγος Ανουάρ Ρατζάμπ, εκπρόσωπος των δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής, δήλωσε στο BBC ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει γενική ενσωμάτωση ανδρών από τις ένοπλες ομάδες της Γάζας, μερικές από τις οποίες υποστηρίζονται από το Ισραήλ.

«Το Ισραήλ μπορεί να απαιτήσει την ενσωμάτωση αυτών των πολιτοφυλακών, λόγω των δικών του συγκεκριμένων πολιτικών και ασφαλιστικών ζητημάτων του Ισραήλ», δήλωσε σε συνέντευξή του στην πόλη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης. «Αλλά οι απαιτήσεις του Ισραήλ δεν ωφελούν απαραίτητα τους Παλαιστίνιους. Το Ισραήλ θέλει να συνεχίσει να επιβάλλει τον έλεγχό του με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στη Λωρίδα της Γάζας».

Το ερώτημα για το τι θα συμβεί στη νέα πολιτοφυλακή της Γάζας υπό μια διαρκή ειρήνη παραμένει αναπάντητο.

Η απόφαση του Ισραήλ να υποστηρίξει τους εχθρούς του εχθρού του στη Γάζα είναι ένα σημάδι ότι δεν έχουν μάθει από την ιστορία, σύμφωνα με τον Michael Milshtein, πρώην επικεφαλής των παλαιστινιακών υποθέσεων της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ.

«Αυτό είναι το ίδιο ρίσκο που πήραν οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν πριν από 30 χρόνια», είπε. «Υποστήριξαν τους Ταλιμπάν εναντίον των Σοβιετικών, και μετά οι Ταλιμπάν πήραν τα όπλα που πήραν από τους Αμερικανούς και τα χρησιμοποίησαν εναντίον των Αμερικανών».

Είπε ότι το Ισραήλ βασίζεται τώρα σε ομάδες με αμφίβολο παρελθόν με την ελπίδα ότι θα παρείχαν μια πολιτική, κοινωνική και ιδεολογική εναλλακτική λύση στη Χαμάς.

«Θα υπάρξει μια στιγμή που θα στρέψουν τα τουφέκια τους – τα τουφέκια που πήραν από το Ισραήλ – εναντίον των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων», είπε.

Εκτός από το ότι βοηθά στην αποδυνάμωση της Χαμάς, η υποστήριξη του Ισραήλ προς τις ένοπλες ομάδες θα μπορούσε να διευκολύνει τη διαίρεση της παλαιστινιακής αντιπολίτευσης στο Ισραήλ και να διατηρήσει την επιρροή της εντός της Γάζας μόλις αποσυρθούν οι δυνάμεις της.

Κάποιοι επικριτές λένε ότι ο εξοπλισμός διαφορετικών τοπικών ομάδων θα δυσκολέψει την πεποίθηση της Χαμάς να αφοπλιστεί και τις διεθνείς δυνάμεις να αναλάβουν τον ρόλο της ασφάλειας στη Γάζα.

Αλλά ο κίνδυνος για το Ισραήλ είναι ότι οι ίδιες ομάδες που βοηθά στον εξοπλισμό θα γίνουν μια μέρα ο νέος εχθρός που αντιμετωπίζει.

Πριν από σαράντα χρόνια, ενθάρρυνε μια σκληροπυρηνική ισλαμιστική οργάνωση στη Γάζα για να αντισταθμίσει την αυξανόμενη δύναμη του Παλαιστίνιου ηγέτη, Γιασέρ Αραφάτ.

Η οργάνωση αυτή έγινε η Χαμάς.

