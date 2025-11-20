Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Γάζα: 27 νεκροί από νέους βομβαρδισμούς – Αλληλοκατηγορίες Ισραήλ και Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, σε μία από τις πιο αιματηρές ημέρες από την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου.

Ισραήλ και Χαμάς αντάλλαξαν εκ νέου κατηγορίες για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ενώ η ένταση εξαπλώνεται και στα σύνορα με τον Λίβανο.

Επανέναρξη των επιδρομών και φόβοι για κατάρρευση της ανακωχής

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέους βομβαρδισμούς στη Γάζα, πλήττοντας –όπως ανέφεραν– «τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς».

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Λωρίδας της Γάζας, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας και 13 ακόμη στη Χαν Γιούνις. Τα νοσοκομεία της περιοχής επιβεβαίωσαν τον απολογισμό αυτό, ενώ οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για μία από τις πλέον αιματηρές ημέρες από την εφαρμογή της ανακωχής στις 10 Οκτωβρίου, υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μαρτυρίες από τη Γάζα: «Δεν μας αφήνουν να αναπνεύσουμε ούτε στιγμή»

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν εικόνες χάους και απόγνωσης. «Οι βομβαρδισμοί κι οι θάνατοι ξανάρχισαν. Δεν μας αφήνουν να αναπνεύσουμε ούτε στιγμή», δήλωσε ο Άχραφ Αμπού Σουλτάν, 50 ετών, που μόλις είχε επιστρέψει στη Γάζα για να ξαναχτίσει το σπίτι του.

Από τη Χαν Γιούνις, η Νιβίν Άχμεντ ανέφερε ότι ζει σε σκηνή με φόντο τις εκρήξεις και τις σειρήνες των ασθενοφόρων, λέγοντας: «Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για τη ζωή στη Γάζα».

Αντίποινα και κατηγορίες για «επικίνδυνη κλιμάκωση»

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι οι επιθέσεις αποτελούσαν απάντηση σε πυρά της Χαμάς προς στρατιωτική μονάδα στη Χαν Γιούνις, τα οποία –όπως διευκρίνισε– δεν προκάλεσαν τραυματισμούς αλλά συνιστούσαν «παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Από την πλευρά της, η Χαμάς απέρριψε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «αξιοθρήνητη προσπάθεια» του Ισραήλ να δικαιολογήσει τις δικές του παραβιάσεις. Η οργάνωση κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να «ασκήσουν άμεση και σοβαρή πίεση» ώστε να τηρηθεί η εκεχειρία.

Νέα ένταση και στο νότιο Λίβανο μετά από ισραηλινές επιδρομές

Παράλληλα, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις και στον νότιο Λίβανο, κατηγορώντας τη Χεζμπολά ότι παραβιάζει την εκεχειρία στα σύνορα των δύο χωρών και επανεξοπλίζεται.

Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών κλήθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα, καθώς ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε για νέες επιχειρήσεις σε εξέλιξη.

Αβεβαιότητα γύρω από τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα

Η νέα ένταση στη Γάζα έρχεται ενώ παραμένει σε εκκρεμότητα η δεύτερη φάση του σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την περιοχή, το οποίο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη δημιουργία μεταβατικής κυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας με τη συμμετοχή διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε τη σχετική απόφαση, ωστόσο η Χαμάς απέρριψε το σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι «δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού».

ΟΗΕ: Η Χαμάς απορρίπτει τους όρους του σχεδίου σταθεροποίησης

Η ισλαμιστική οργάνωση, που παραμένει αποκλεισμένη από οποιονδήποτε ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, δηλώνει ότι αδυνατεί να εντοπίσει τους τελευταίους ομήρους εν μέσω των ερειπίων και αρνείται να αφοπλιστεί υπό τους όρους που θέτει το Ισραήλ. Από την πλευρά του, το Τελ Αβίβ επιμένει ότι ενεργεί μόνο «σε ανταπόδοση για παραβιάσεις της εκεχειρίας».

Η σύγκρουση, που αναζωπυρώθηκε με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 69.000 Παλαιστίνιους και 1.221 ανθρώπους στο Ισραήλ, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που επικαλείται ο ΟΗΕ.

